Lavorare 4 giorni su 7 con tre giornate di riposo alla settimana ti sembra un sogno? È tutto vero, grazie all’applicazione della nuova modalità di lavoro che prende avvio con la cosiddetta settimana corta. Si tratta, quindi, di un nuovo progetto sperimentale volto a testare e monitorare i risultati in termini di performance che saranno ottenuti da parte di quei lavoratori che potranno lavorare soltanto 4 giorni a settimana, godendo così di ben tre giornate di festa.

Se ancora non sei convinto che la settimana corta possa essere utilizzata anche in Italia, con le notizie di qualche giorno fa dovrai ricrederti assolutamente: l’applicazione di questa nuova modalità di lavoro che consentirebbe così alle persone di lavorare soltanto quattro giorni a settimana è diventata una realtà sperimentale anche qui.

Tuttavia, è chiaro che affinché la modalità della settimana corta e la possibilità di fare ben tre giorni di riposo durante la settimana senza rinunciare a nessuna parte del proprio stipendio, coinvolga tutte le aziende italiane, dovranno passare anni.

Intanto, c’è già qualcuno che sta iniziando a godere dei grandissimi vantaggi e benefici concessi dalla settimana corta.

Settimana corta: come funziona il lavoro con 4 giorni su 7

Per capire effettivamente quali sono le realtà aziendali non solo internazionali ma anche italiane che hanno già iniziato ad adottare il progetto della settimana corta, consentendo ai propri dipendenti di svolgere il lavoro anche soltanto quattro giorni a settimana, è importante fornire una breve definizione generale di questa espressione.

A questo proposito, bisogna sottolineare che la settimana corta non corrisponde, come erroneamente si pensa, ad un contratto con orario compresso. Quest’ultimo, infatti, non è altro che un contratto di lavoro in cui viene stabilito l’obbligo del lavoratore a svolgere il proprio lavoro a tempo pieno, ma con la particolarità che le 40 ore settimanali possono essere distribuite anche soltanto in quattro giornate.

Nel caso specifico, invece, della settimana corta, si fa riferimento ad una grande opportunità concessa ad alcune categorie di lavoratori. In questa situazione, infatti, le aziende che aderiscono alla nuova modalità di lavoro acconsentono al fatto che il proprio dipendente non sia più tenuto all’obbligo di lavoro per 40 ore alla settimana, bensì 32 ore settimanali.

Ciò che spesso non viene posto in evidenza riguarda la possibilità del lavoratore, quindi, a beneficiare di un weekend più lungo, che si andrebbe così ad estendere a ben tre giornate di riposo. Al contempo, lo stipendio percepito attraverso la tradizionale busta paga di fine mese non sarebbe in alcun modo influenzato dalla riduzione del monte lavorativo.

I fattori che hanno incentivato il progetto “settimana corta”

Attualmente nella società moderna, ciascun cittadino è completamente immerso nel lavoro, il quale diventa la sua priorità assoluta, spesso andando a incidere notevolmente anche sulla vita sociale dei lavoratori. Per questo motivo, più aumentano le ore di lavoro, più c’è il rischio che il lavoratore venga trasportato in una dimensione in cui il lavoro diventa la sua priorità assoluta, senza poter dedicare il giusto tempo alla coltivazione dei suoi hobby, delle relazioni con amici e familiari.

Questa situazione, andrà inevitabilmente ad incidere anche sulle prestazioni stesse del lavoratore durante lo svolgimento del proprio monte ore lavorativo.

Da qui, l’idea portata avanti da alcuni Paesi, di poter trasformare la settimana lavorativa non più composta da 5 giorni su 7, bensì da 4 giorni. In questo caso, si tratterebbe quindi di una riduzione delle ore effettivamente lavorate da tutti i lavoratori, che tuttavia non troverà alcun riscontro o modifica direttamente sulla busta paga.

I vantaggi di lavorare solo 4 giorni su 7 con la settimana corta

Tra i vantaggi che sono stati confermati dai primi studi e test sperimentali nei confronti di quelle aziende che hanno deciso di adottare la settimana corta, vi è sicuramente un maggiore incremento della produttività di ogni lavoratore dipendente. Questo aspetto va di pari passo con un miglioramento generale del buonumore, della motivazione e della soddisfazione di ogni lavoratore.

Questi benefici vanno quindi a determinare anche uno stato di fidelizzazione dei lavoratori da parte dell’azienda, in quanto i dipendenti saranno molto più coinvolti nella realtà aziendale.

Inoltre, un’altra conseguenza non di poco conto che potrebbe essere determinata dall’utilizzo della settimana corta è rappresentata dalla diminuzione dell’inquinamento, in quanto si andrebbe ad assistere ad una diminuzione degli spostamenti per motivi lavorativi.

Lavorare 4 giorni su 7 con tre giornate di riposo: i casi in Italia

Se pochi mesi fa la possibilità di lavorare quattro giorni su sette poteva essere intesa come una realtà per pochi fortunati, in realtà grazie agli ottimi risultati che sono stati conseguiti dalle prime sperimentazioni, la situazione è molto cambiata.

Dal punto di vista europeo, sono tantissime le aziende e le imprese che stanno già cambiando i loro contratti di lavoro a gran parte dei loro dipendenti, concedendo loro le tre giornate di riposo a settimana. Un esempio? La Spagna e l’Islanda.

Un caso particolare è quello rappresentato dal Belgio, il quale ha portato avanti e formulato una vera e propria legge, che va a riconoscere a ciascun lavoratore dipendente il diritto effettivo a richiedere ed accedere ai vantaggi della settimana corta. Anche in questa situazione, viene specificato ulteriormente che chi sceglie di lavorare 4 giorni su 7 avrà comunque diritto a percepire gli stessi importi della busta paga.

In Italia, la modalità di lavoro della settimana corta con tre giornate di riposo sta man mano prendendo piede, seppur non velocemente come nei casi appena citati. Tra le principali aziende che hanno deciso di adottare questo sistema, vi sono TeamSystem, Velvet Media, Panini ma anche Lamborghini.

Ognuna di queste aziende, tuttavia, ha orientato la modalità della settimana corta in base alle proprie condizioni, modificando, laddove possibile le caratteristiche. Dunque, tutto questo ci lascia ben sperare ad una possibilità sempre più vicina di poter lavorare soltanto 4 giorni su 7, godendo di fatto di ben tre giornate di riposo!