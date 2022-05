Anche se il termine “conciliazione” tra lavoro e vita privata non è ancora troppo comune, viviamo e lavoriamo da tempo secondo questo principio.

Il perché è semplice: sicuramente ti sarai già sorpreso/a più volte a controllare i tuoi canali social media o a rispondere a una chiamata privata durante l'orario di lavoro.

Poco dopo, quella sorta di ‘coscienza sporca’ si diffonde in noi, perché sul posto di lavoro dovremmo dedicarci solo ad argomenti che sono direttamente correlati al nostro lavoro... giusto?

I concetti di integrazione e conciliazione di lavoro e vita privata hanno sostituito ormai il concetto di “equilibrio”. Quando, infatti, l'intersezione tra tempo libero e lavoro è in costante aumento, si parla spesso di integrazione tra lavoro e vita privata. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della questione.

L'equilibrio tra lavoro e vita privata ha fatto il suo tempo!

La stilizzazione del lavoro e del tempo libero come controparti chiare senza riferimento diretto l'uno all'altro ha una lunga tradizione.

In particolare, il desiderio in costante crescita di conciliare carriera e famiglia ha reso popolare l'ormai tanto citato termine di equilibrio tra lavoro e vita privata.

Questo si riferisce a uno stato ideale in cui la nostra vita privata e professionale sono in armonia tra loro o in un equilibrio ottimale l'una con l'altra.

Ma possiamo davvero ancora considerare il lavoro e il tempo libero come indipendenti l'uno dall'altro sullo sfondo della crescente digitalizzazione? Entrambe le aree non sono una parte importante della nostra identità?

Separazione tra lavoro e vita privata dopo la pandemia di Coronavirus

Dopo,ormai, due anni e mezzo dalla pandemia di Coronavirus, una separazione formale tra lavoro e vita privata è difficilmente possibile.

L'home office o smart working non fa più eccezione: la maggior parte dei dipendenti ha partecipato alle riunioni dal tavolo della cucina negli ultimi due anni e ha svuotato la lavastoviglie tra un appuntamento e l'altro, ha dato da mangiare al gatto o ha sostenuto i bambini nell'homeschooling.

I nuovi canali di comunicazione garantiscono un'accessibilità permanente e questo vale sia per le questioni professionali che per la nostra vita privata. Quindi più ostinatamente cerchiamo di separare queste sfere l'una dall'altra, più competono tra loro. Il concetto di equilibrio tra lavoro e vita privata ha fatto, dunque, il suo tempo.

La nuova tendenza nel mercato del lavoro è chiamata integrazione tra lavoro e vita privata.

New-Work-Trend: Integrazione tra lavoro e vita privata

Il termine integrazione tra lavoro e vita privata si basa sul presupposto che l'intersezione tra tempo libero e lavoro è in costante aumento.

L'obiettivo della tendenza New Work è quello di integrare due aree della vita già strettamente interconnesse l'una nell'altra in modo orientato ai bisogni.

La mancanza di risorse nell'assistenza all'infanzia – dei propri figli – oppure dei parenti anziani e le paure personali, come ad esempio la perdita del proprio lavoro, che sono sorti principalmente a causa della pandemia di corona, hanno cambiato in modo permanente la nostra vita quotidiana dal punto di vista lavorativo.

Dal momento che lavoriamo sempre più da casa, è difficile dedicare la nostra piena attenzione a una cosa in modo mirato.

Viene richiesta sempre più, quindi, una strategia di integrazione individuale che da un lato ci permetta di rispondere alle e-mail aziendali in coda alla cassa del supermercato e dall'altro ci offra spazio per interrompere il nostro flusso di lavoro con una sessione sportiva spontanea nel parco o sul tappeto.

In particolare, le generazioni più giovani (Y e Z) vogliono più libertà e flessibilità quando si tratta del lavoro. La questione salariale si subordina sempre più ad argomenti sempre più importanti come la salute fisica e mentale.

Inoltre, le nuove generazioni sono quelle che, subito ai colloqui di lavoro avanzano la richiesta di Smart Working, per non rinunciare alla propria libertà privata e all’organizzazione del proprio lavoro non strettamente vincolata alla scrivania.

Le aziende dovrebbero vedere il concetto di integrazione tra lavoro e vita privata come un'opportunità per guidare uno stato che fa già parte della vita quotidiana, vale a dire l'uso flessibile dei media in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, in modo ordinato.

Come può essere in pratica l'integrazione tra lavoro e vita privata?

Facciamo qualche esempio.

Una classica giornata potrebbe tranquillamente iniziare con una rilassante sessione di yoga.





Terminato il risveglio cerebrale e muscolare, potremmo poi procedere con l’elaborazione delle prime e-mail e coordiniamo, il tutto dopo aver fatto una bella colazione.





Successivamente potremmo portare i bambini a scuola, o i cani a passeggio, per poi accomodarci davanti alla telecamera, giusto in tempo per partecipare alla videochiamata con i colleghi.





Poiché siamo totalmente nel flusso di lavoro e lavoriamo attraverso la nostra lista di cose da fare più velocemente del previsto, ci incontriamo spontaneamente con gli amici per pranzo, quindi riprendiamo i bambini e aiutiamo con i compiti.





Nel mezzo, facciamo una o due telefonate e ci coordiniamo con i nostri colleghi su un progetto. La sera, un'offerta importante viene inviata prima di concludere la giornata comodamente guardando la nostra serie Tv preferita su Netflix.

Che ve ne pare? Il tutto è diventato possibile soprattutto dopo lo scoppio della pandemia di Coronavirus nel 2020, che ha reso sempre più popolare il remote-working, o smart working o tele-lavoro.

Integrazione tra lavoro e vita privata: un piccolo appunto

È chiaro che il concetto di integrazione tra lavoro e vita privata non funziona in tutti i settori ed è in definitiva anche una cosa soggettiva.

Non tutte le persone, infatti, trovano soddisfazione in un legame così stretto tra la loro vita professionale e privata. Alcuni lavoratori preferiscono svolgere il loro compito in ufficio per poi uscire alle 17 o 18 e godersi la propria serata senza pensare a nulla.

Un prerequisito è anche che le aziende si liberino da schemi di pensiero obsoleti, vietino la “timbratura del cartellino” in entrata e uscita e si affidino invece all'home office e agli orari di lavoro basati sulla fiducia e la flessibilità.

Inoltre, se il futuro è in mano allo smart working e al lavoro ibrido, occorrerà iniziare a pensare al più presto anche a tutti i “colletti blu”: gli operai e coloro che svolgono lavori manuali.

Uno degli obiettivi dei prossimi mesi è favorire una situazione di flessibilità lavorativa a questa categoria di lavoratori, differente dagli “smartabili”.

L'autogestione è l'essenza e la fine di tutto il processo

Naturalmente, l'integrazione tra lavoro e vita privata non ci libera dall'autogestione. Affinché il concetto di integrazione tra lavoro e vita privata funzioni, tutti i soggetti coinvolti devono unirsi. I dipendenti devono anche saper rispettare responsabilmente le regole che l'azienda crea.

Competenze come l'autodisciplina, la gestione ragionevole del tempo e l'efficienza devono essere parte integrante della vita quotidiana nell'integrazione tra lavoro e vita privata. Quale forma di lavoro offre l'equilibrio ottimale tra lavoro e tempo libero? Ognuno alla fine deve scoprirlo da solo.

Il segreto è sempre il recupero: il relax fisico o mentale prima, durante o dopo il lavoro. La base per una collaborazione fiduciosa e buona è soprattutto la gioia di lavorare, per il modo di lavorare!