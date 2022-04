Familiari e titolari della Legge 104/92 godono di diversi piani di agevolazioni sia sul piano fiscale, che assistenziale e previdenziale. In un quadro molto ampio dove le agevolazioni vengono richieste dall’Agenzia delle Entrate fino all’INPS, senza escludere gli aiuti Regionali e Comunali. Questo per far comprendere da subito che una bella fetta di familiari dei titolari della Legge 104 possono attingere a diversi aiuti, il più delle volte volti a risollevare la qualità di vita del disabile stesso, altre invece vanno in supporto ai famigliari che assistono un anziano non autosufficiente. La vera questione è che gli aiuti non sono disposti su vasta scala, ma il discorso cade inesorabilmente su un ristretta platea di avanti diritto.

Familiari e titolari della Legge 104/92 godono di diversi piani di agevolazioni sia sul piano fiscale, che assistenziale e previdenziale. In un quadro molto ampio dove le agevolazioni vengono richieste dall’Agenzia delle Entrate fino all’INPS, senza escludere gli aiuti Regionali e Comunali.

Questo per far comprendere da subito che una bella fetta di familiari dei titolari della Legge 104 possono attingere a diversi aiuti, il più delle volte volti a risollevare la qualità di vita del disabile stesso, altre invece vanno in supporto ai famigliari che assistono un anziano non autosufficiente. La vera questione è che gli aiuti non sono disposti su vasta scala, ma il discorso cade inesorabilmente su un ristretta platea di avanti diritto.

Può capitarsi di perdersi nel labirinto delle diverse agevolazioni, per questo motivo è importante sottolineare che è possibile richiedere un assegno rilasciato dal proprio Comune di residenza. Un aiuto economico per i familiari che si occupano della cura e assistenza di un anziano non autosufficiente o, ancora di un disabile.

Nello specifico, il trattamento economico può essere richiesto da coloro che per prestare assistenza perdono giornate lavorative o, quantomeno, allontanano sempre di più la presenza delle strutture residenziali per la cura del disabile o anziano.

In altre parole, laddove l’assenza dal lavoro viene prodotta per occuparsi dell’anziano non autosufficiente o, ancora del disabile, si può richiedere un ulteriore aiuto economico erogato direttamente dal Comune di residenza. Un sostegno economico del valore massimo di 1.800 euro che prende il nome esatto di “assegno di cura”.

Nel merito, si consiglia la visione del seguente video messo a disposizione all’interno del canale Legge Tua sulle caratteristiche dell'Assengo di cura.

Legge 104 fino a 1.800 euro per i familiari, ecco di cosa si tratta

Il sostegno economico riconosciuto dal Comune ai familiari dell’anziano non autosufficiente o, ancora del disabile grave, come regolamentato dalla Legge 104, hanno diritto al riconoscimento di diverse agevolazioni non solo riferite ai permessi disposti dalla normativa.

Nel caso specifico, parliamo della possibilità di richiedere al proprio Comune un sostegno economico, denominato “assegno di cura” rilasciato per la cura dell’anziano non autosufficiente o, ancora del disabile.

Al di là della possibilità di poter richiedere l’assegno di accompagno, un beneficio rilasciato dall’INPS, sempre in presenza di specifiche condizioni. È possibile richiedere anche l’assegno di cura gestito e distribuito dal Comune di residenza.

Nel caso specifico, parliamo di due misure molto differenti tra loro. L’assegno di accompagnamento è un aiuto economico riconosciuto su base nazionale.

Viceversa, l’assegno di cura viene rilasciato dall’Amministrazione Comunale, la cui disponibilità dipende dalle risorse messe in campo dalla Regione. È bene comprendere che l’assegno di cura viene deliberato in sede regionale, quindi sono le regioni che in autonomia stabiliscono la gestione dell’indennità distribuita poi dal Comune.

Percepisco l’assegno di accompagnamento posso richiedere l’assegno di cura? Si, assolutamente. Le due misure sebbene siano differente sono perfettamente conciliabili tra loro. In linea generale, l’assegno di cura viene rilasciato laddove è presente già l’accompagno. Anche se non si esclude una riduzione dell’importo spettante.

Come funziona il beneficio economico rilasciato ai familiari che badano al disabile Legge 104

Le Regioni in piena autonomia dispongono degli aiuti economici a sostegno delle famiglie che si occupano nella propria abitazione della cura dell’anziano non autosufficiente o del disabile.

In linea generale, parliamo di un sostegno riconosciuto come facoltà di scelta prediligendo la cura del disabile o anziano presso la propria casa senza ricorre alle strutture residenziale. Si tratta, di un aiuto economico riconosciuto ai familiari che permettono alle persone disabili o non autosufficienti di rimanere nella cerchia affettiva, mantenendo stabile l’ambiente affettivo e sociale.

Le Regioni stabiliscono requisiti e modalità di distribuzione delle risorse finanziarie. Ciò significa che l’intero quadro normativo finalizzato all’utilizzo della dote finanziaria viene determinato in sede autonoma, per poi essere distribuito agli Enti locali, tenendo conto di diversi aspetti legati ai servizi territoriali. Solitamente, la figura dell’assistente sociale è il punto fermo di questa e altre tipologie di contributi, a cui si ricorre.

Per quanto riguarda l'assistenza degli anziani è importante tener conto che possono godere dell’agevolazione economica le famiglie che si occupano presso la propria abitazione della cura dell’anziano non autosufficiente.

Una cura diretta all’assistenza di un genitore anche indiretta avvalendosi dell’intervento di terze persone non riconducibili al nucleo familiare.

È possibile ottenere il contributo economico anche laddove si accoglie un anziano. In sostanza, la normativa su questo punto è chiara, il beneficio economico può essere richiesto anche senza la presenza di vincoli familiari.

Medesimo discorso vale per le persone affette da gravi forme di disabilità, per cui la cura e la dedizione viene svolta dai familiari o caregiver. Si tratta sempre di un percorso retribuito per evitare o, quantomeno posticipare il ricorso all’utilizzo di strutture residenziali.

In ogni caso, ricordiamo che per maggiori informazioni si consiglia d'interpellare l’assistente sociale del Comune di appartenenza.

Quali sono i requisiti richiesti per l’accesso al beneficio economico rilasciato ai familiari per l’assistenza all’anziano o disabile Legge 104?

Le Regioni stabiliscono i criteri principali sull’uso delle risorse finanziarie. Ecco, perché, la normativa che regola non solo il riconoscimento, ma anche il relativo ammontare da distribuire alle famiglie, viene discussa in sede regionale.

È questo uno degli aspetti più significativi, in quanto, l’importo del beneficio economico può tranquillamente variare da Regione a Regione.

In linea generale, i requisiti fondamentali ruotano essenzialmente sulla presenza dell’indicatore ISEE a carico del disabile, quindi sulla disponibilità economica di quest’ultimo. Senza tralasciare l’importanza della patologia riconosciuta all’anziano o disabile. E, ancora, l’eventuale intestazione di beni immobili. Alcune Regioni richiedono anche l’indicazione sulla presunta esistenza della badante.

In ogni caso, il valore minimo riconosciuto come assegno di cura non scende sotto i 50 euro, mentre il contributo massimo consentito non dovrebbe superare il valore di 1.800 euro. La differenza è data dal numero delle ore mensili riconosciute come tempo di assistenza necessaria.

Per dovizia d'informazione, si precisa che per ottenere maggiori dettagli sulla richiesta di ammissione all’assegno di cura, occorre rivolgersi all’assistente sociale del proprio Comune o alla Regione.

Chi sono i beneficiari del contributo economico rilasciato ai familiari per l’assistenza all’anziano o disabile Legge 104?

Il Comune rilascia un beneficio economico alle famiglie che prestano assistenza alle persone anziani o disabili. Non tutti hanno diritto a questo particolare incentivo. Infatti, è necessaria la presenza dell’incapacità di deambulare o, ancora, la presenza delle condizioni di non autosufficienza.

L’assegno di cura non è viene erogato in forma omogenea su tutto il territorio italiano. Per questo tipologia di agevolazione economica il ruolo delle Regioni è fondamentale, in quanto decidono in autonomia, l’importo da assegnare, le condizioni, nonché i criteri che determinano l’accesso al beneficio economico.

Solitamente, la Regione stabilisce le risorse da assegnare alla voce assegno di cura, successivamente il Comune emette un bando di assegnazione con criteri, importo e condizioni, includendo la presenza di scorte limitate. Infine, stila una graduatoria di aventi diritto e procede all’erogazione diretta sul conto corrente fino ad esaurimento delle risorse.