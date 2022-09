Trovare una buona posizione lavorativa collocarsi nel mondo del lavoro con uno stipendio più alto del 108% della media nazionale è più che gratificante. Questo è quello che offre un noto marchio francese. Leroy Merlin offre lavoro, nuove posizioni aperte nel fai da te. Si ricercano venditori collocabili in diverse sedi sul territorio italiano. L’eccellenza del fai dai te apre la porta agli italiani offrendo un’assunzione immediata. Un’iniziativa promossa dal Sud percorrendo i punti dei negozi fisici, con l’obbiettivo di rafforzare il numero dei venditori presenti in ogni sede.

Trovare una buona posizione lavorativa collocarsi nel mondo del lavoro con uno stipendio più alto del 108% della media nazionale è più che gratificante. Questo è quello che offre un noto marchio francese. Leroy Merlin offre lavoro, nuove posizioni aperte nel fai da te.

Si ricercano venditori collocabili in diverse sedi sul territorio italiano. L’eccellenza del fai dai te apre la porta agli italiani offrendo un’assunzione immediata. Un’iniziativa promossa dal Sud percorrendo i punti dei negozi fisici, con l’obbiettivo di rafforzare il numero dei venditori presenti in ogni sede.

Il marchio francese opera da anni nel ramo della grande distribuzione. Leroy Merlin dedica un ampio spazio alla creatività allargando gli orizzonti del bricolage, semplificando il modo di arredo da spazi a luoghi sostenibili. E, ancora, nuovi proposte volte all’arricchimento decorativo, nonché ottimo per la fornitura di materiale edile.

Ciò che va detto però, per ciò che riguarda l’assunzione del personale è che Leroy Merlin ha lanciato un’offerta di lavoro per 90 venditori da destinare a nuovi progetti, ma anche risorse da collocare nei punti già attivi.

L’offerta di lavoro è attiva nelle regioni Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo e Sicilia. Nuove opportunità lavorative arrivano anche da altre Regioni, come ad esempio la Campania, Puglia, Lazio e così via.

Cosa cerca il marchio francese? Quali posizione sono aperte? Ecco requisiti e domanda

È, importante, comprendere che Leroy Merlin non è solo alla ricerca di venditori da inserire in vari punti vendita sparsi sul territorio nazionale, ma offre un’esperienza unica nel suo genere, costruttiva e per molti versi multiforme, senza far increspare l’equilibrio tra lavoro e vita privata, familiare e sociale. Oltretutto, esiste un’opportunità incredibile di crescita professionale.

Per questo motivo, le offerte di lavoro promosse dal famosissimo marchio francese sono chiare, precise con standard non eccessivi nelle condizioni e requisiti. Un programma lavorativo fresco, inteso, dove viene premiata la “voglia di fare …”. Ecco, perchè, trovano ampio margine d'impiego tanto i diplomanti, quanto i laureati. È, importante, verificare il profilo per cui si richiede l’inserimento o, meglio, verificare i criteri di ammissione per l’offerta di lavoro a cui si inoltra la richiesta di assunzione.

Sicuramente, l’esperienza lavorativa pregressa in un settore lavorativo simile rappresenta un titolo preferenziale, anche se non richiesto. In linea generale, per le offerte di lavoro della grande distribuzione, l’aver prestato servizio presso un altro marchio rappresenta un “passepartout” veloce verso l’assunzione diretta, specie se l’attività lavorativa è stata incentrata sul titolo di design o venditori specializzati. Resta ben inteso, che non sempre serve un diploma di laurea, anzi per i profili di architettura spesso viene richiesto il diploma di geometra o similare.

Chi cerca il marchio francese, per quali profili candidarsi subito

La velocità nella candidatura sicuramente può essere un fattore molto determinante, tuttavia per garantirsi l’assunzione diretta, occorre sempre visionare il proprio curriculum vitale prima d'inviarlo o presentarlo, evitare di arricchire con esperienza non possedute.

Leroy Merlin cerca venditori esperti sul territorio nazionale, in particolare in diversi centri aperti, per inviare la candidatura basta visionare la pagina dedicata online alla sezione “lavora con noi”, ovvero la sezione riservata al reperimento di personale con la pubblicazione delle offerte attive con tutte le indicazioni inerenti le mansioni lavorative richieste, il contratto lavorativo offerto, la remunerazione mensile e così via. A questo punto, basta individuare il profilo per cui si decide inviare il curriculum vitale e la lettera di presentazione.

Oltretutto, in altri casi candidarsi è semplicissimo basta seguire le indicazioni fornite dalla società nella sezione “lavora con noi”, vengono proposti moduli da compilare online o un contatto email per l’invio del curriculum vitae e così via.

Quanto guadagna un dipendente di Leroy Merlin? Cosa offre il marchio francese ai neo assunti

In linea generale, quando si parla di stipendio il discorso cade fortemente sulle potenzialità del lavoratore, sul bagaglio professionale e così via. Insomma, gli elementi che potrebbero fare la differenza sono tanti.

Tuttavia, per coloro che intendono candidarsi come addetto alle vendite presso il noto marchio francese, lo stipendio potrebbe aggirarsi intorno a 1.183 euro mensili. In sostanza, Leroy Merlin offre ai propri dipendenti una paga più alta della media nazionale nella misura del 108%,

Ricordiamo, che per candidarsi basta visionare la pagina dedicata a Leroy Merlin nella sezione “posizioni aperte”. A questo punto, basta cercare l’offerta di lavoro per cui si intende inoltrare la candidatura e leggere attentamente la nota informativa.

È possibile inoltrare direttamente la richiesta di candidatura attraverso la compilazione online del modulo. Poi, attendere lo sviluppo successivo legato alla selezione del personale in base allo smaltimento delle richieste pervenute.