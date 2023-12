Si prende la Naspi se si viene licenziati dopo il periodo di prova? La risposta definitiva

Se non si supera il periodo di prova durante un nuovo impiego, sorge la legittima domanda se si abbia comunque diritto all'indennità Naspi in caso di disoccupazione involontaria. La Naspi, o Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, è un sostegno economico erogato dall'INPS a coloro che perdono in modo involontario l'occupazione. Ma si ha diritto alla disoccupazione se si viene licenziati dopo il periodo di prova?

I requisiti per accedere alla Naspi

Per ottenere l'indennità di disoccupazione Naspi, è necessario soddisfare due requisiti principali:

• stato di disoccupazione , la persona deve trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria, ossia essere senza un impiego subordinato o autonomo e dichiarare la disponibilità immediata al lavoro.

• requisito contributivo, occorre aver accumulato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Dal 1° gennaio 2022, non è più richiesto il terzo requisito di almeno trenta giornate lavorative nei dodici mesi precedenti.

Durata e importo della Naspi

La durata dell'indennità Naspi, essenziale nel fornire un supporto finanziario durante il periodo di disoccupazione involontaria, è strettamente correlata all'esperienza lavorativa passata. Questa durata è determinata dalla metà delle settimane di contribuzione accumulate nei quattro anni precedenti, con un limite massimo di 24 mesi. Per quanto riguarda l'importo mensile, esso è dinamicamente calcolato in relazione alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.

Il calcolo dell'importo segue una procedura dettagliata: la retribuzione è divisa per il totale delle settimane di contribuzione, e il risultato è quindi moltiplicato per il coefficiente numerico 4,33. È importante sottolineare che esistono differenti fasce di importo in base alla retribuzione mensile del richiedente. Questo meccanismo garantisce un approccio equo e personalizzato, adattandosi alle specifiche condizioni finanziarie di ciascun individuo. In questo modo, la Naspi non solo offre un sostegno temporaneo ma anche un livello di assistenza proporzionato al reddito precedente del beneficiario.

Come presentare la domanda di Naspi

La domanda per ottenere l'indennità Naspi può essere trasmessa attraverso il portale INPS. Si possono utilizzare le credenziali SPID, CIE o CNS per l'accesso. Alternativamente, è possibile inoltrare l'istanza chiamando il Contact center Inps al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o allo 06.164.164 (da rete mobile) o rivolgendosi a intermediari dell'INPS ed enti di patronato.

Scadenze e decorrenza della Naspi

La tempestività nella presentazione delle istanze per la Naspi è cruciale per evitare la decadenza dai diritti. Affinché la richiesta sia valida, deve essere trasmessa entro un periodo massimo di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il momento in cui la Naspi inizia a essere erogata è anch'esso soggetto a specifiche tempistiche.

Se la domanda viene regolarmente presentata entro l'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, l'indennità inizia a decorrere proprio dall'ottavo giorno. Tuttavia, nel caso in cui la richiesta venga inoltrata successivamente all'ottavo giorno, la Naspi comincia a essere erogata dal giorno successivo alla presentazione della domanda. In entrambi i casi, è fondamentale rispettare i termini di legge per garantire un flusso continuo di supporto finanziario durante il periodo di disoccupazione involontaria.

Licenziamento per mancato superamento della prova

In presenza di un licenziamento atipico durante il periodo di prova, il dipendente conserva il diritto di accedere alla Naspi, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di stato di disoccupazione e requisito contributivo. Tale situazione, seppur atipica, è inclusa tra le circostanze che danno diritto all'indennità, garantendo un supporto economico durante la fase di transizione lavorativa.

Questo diritto tuttavia non si estende al caso in cui il periodo di prova viene interrotto per volontà del dipendente attraverso le dimissioni. Poiché, in questo contesto, la cessazione del rapporto di lavoro non è da considerarsi involontaria, il lavoratore non può beneficiare della Naspi in queste circostanze specifiche. Pertanto, la regolamentazione della Naspi tiene conto della natura dell'evento che ha portato alla disoccupazione, riservando il supporto economico a situazioni di perdita involontaria dell'occupazione.

