Sono in molti a domandarsi se è possibile licenziare un lavoratore che si trova in malattia. Ebbene, la risposta è affermativa: si può licenziare un dipendente in malattia. Eppure, non è una possibilità concessa sempre. Vieni a scoprire quando il licenziamento è previsto qui!

Sono in molti a domandarsi se è possibile licenziare un lavoratore che si trova in malattia.

Ebbene, anche se solitamente la risposta che le persone si danno a questa domanda è “no”, questo non è del tutto vero.

Infatti, ci sono alcune ragioni che possono comportare il licenziamento di un lavoratore anche se si trova in malattia.

Attenzione: la motivazione per la quale spesso si pensa che il licenziamento durante il periodo di malattia non è contemplato è data dal periodo detto comporto.

Ma come funziona? Ebbene, questo periodo sancisce il diritto del lavoratore a conservare il suo posto di lavoro per un determinato arco di tempo, determinato dal suo contratto.

In tale periodo il lavoratore non può essere licenziato. Insomma, quando la malattia dura meno del periodo di comporto il lavoratore, una volta guarito, può tornare tranquillamente sul suo posto di lavoro.

Eppure, a volte capota che il periodo di malattia possa sforare quanto stabilito dal CCNL.

Ecco, in questo caso devi sapere che, secondo la Legge Italiana, il datore di lavoro ha la possibilità di chiudere il rapporto con il dipendente.

Ma come funziona il licenziamento di un dipendente in malattia? In quali casi specifici può essere utilizzato? Andiamo a scoprirlo nel dettaglio!

Licenziare un lavoratore in malattia: ecco la regola da conoscere!

Quindi, come abbiamo sottolineato anche in precedenza, stando alla Legge, il lavoratore che si trova in malattia non dovrebbe essere licenziato.

Tuttavia, qualora venisse superato il periodo di comporto, il datore di lavoro avrebbe la possibilità di procedere con il licenziamento.

Come abbiamo chiarito poc’anzi, il periodo detto di comporto è quello nel quale il lavoratore ha ancora diritto a mantenere il suo posto di lavoro.

Tuttavia, qualora tale periodo dovesse essere sforato, il lavoratore potrebbe perdere il suo posto di lavoro su decisione del suo datore.

Insomma, una situazione piuttosto scomoda che in pochi conoscono.

Proprio per questo motivo è necessario fare chiarezza e spiegare nel dettaglio tutti i rischi che il lavoratore può correre se sfora il periodo di comporto.

Qualora tutto questo non dovesse accadere, bisogna rifarsi sempre alla regola numero uno, ossia: non si può licenziare un dipendente in malattia.

Ma si tratta dell’unica motivazione che può comportare il licenziamento di un dipendente in malattia? Beh, andiamo a scoprirle subito nel dettaglio nei prossimi paragrafi!

Licenziamento in malattia per il superamento del periodo di comporto: la prima causa!

Ebbene, la prima causa che può determinare un licenziamento nel periodo di malattia è data, come abbiamo sottolineato anche in precedenza, dal superamento del periodo di comporto.

In poche parole, possiamo intendere tale periodo come la soglia massima di tolleranza relativa all’assenza del dipendete. Superata tale soglia non serve nemmeno motivare il licenziamento per cause quali mancati adempimenti lavorativi o scorretto comportamento sul lavoro. Infatti, superata la soglia di comporto il datore di lavoro avrà la possibilità di procedere in automatico con il licenziamento.

Attenzione: in questo caso non sarà nemmeno necessario valutare le motivazioni che hanno spinto il lavoratore all’assenza.

Vuoi scoprire se c’è la possibilità di interrompere il periodo di comporto? Beh, ovviamente la risposta è sì.

Infatti, il lavoratore può decidere di interrompere tale periodo usufruendo delle ferie. In questo modo potrà scappare al licenziamento.

Eppure, anche quando parliamo di questa tipologia di licenziamento durante il periodo di malattia, dobbiamo tenere bene a mente un fattore.

Infatti, secondo quanto stabilito dal Governo e dall’INAIL, il licenziamento dopo il superamento del periodo di comporto non può avvenire nel caso in cui la malattia del lavoratore risulti essere causata da un’errata applicazione dei protocolli relativi alla sicurezza sul lavoro.

Insomma, colui che subisce un infortunio per colpa dell’azienda o del datore di lavoro ha diritto a conservare il suo posto di lavoro anche nel caso in cui venisse superato il periodo di comporto.

Quando dura il periodo di comporto? Ecco quando scatta il licenziamento (anche in malattia)

Abbiamo capito che un lavoratore che resta in malattia per un periodo superiore al periodo di comporto rischia di essere licenziato.

Ovviamente la seconda domanda sorge spontanea, ossia: quanto dura il periodo di comporto?

Beh, come abbiamo sottolineato anche in precedenza, tale periodo ha una durata determinata dal proprio contratto collettivo nazionale di appartenenza.

Ebbene, possiamo comunque identificare una durata approssimativa del periodo di comporto.

Nel primo caso facciamo riferimento a coloro che hanno meno di 10 anni di lavoro. In questo caso, il periodo di comporto avrà una durata di massimo tre mesi.

Al contrario, coloro che hanno maturato più di 10 anni sul luogo di lavoro avranno diritto ad un periodo di comporto più esteso, fino a sei mesi.

Attenzione però: non dobbiamo dimenticare che la situazione cambia quando parliamo degli operai.

Infatti, in questo caso essi presentano una durata del comporto differente, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.

Ma ci sono altri modi per essere licenziati durante la malattia? Beh, la risposta è sì.

Altri modi per licenziare un lavoratore in malattia: cosa avviene in caso di crisi?

Ebbene, abbiamo compreso a fondo la prima delle ragioni che porta un datore di lavoro a licenziare un suo dipendente in malattia.

Tuttavia, come avrai capito, non si tratta dell’unica ragione.

Una seconda possibilità è quella di subire un licenziamento dettato da motivi oggettivi.

Ma a cosa facciamo riferimento? Beh, come avrai intuito dal nome stesso, si tratta di una tipologia di licenziamento per giusta causa che prende in via da una crisi del settore di riferimento o dal taglio dei posti per il personale.

Ebbene, devi sapere che in questa situazione di crisi, è concesso anche il licenziamento di un lavoratore in malattia.

Attenzione: anche in questo caso c’è un disclaimer da fare.

Infatti, prima di procedere con il licenziamento del lavoratore in malattia, sarà cura del datore di lavoro l’obbligo di repêchage.

Per coloro che non ne fossero a conoscenza, con questo termine facciamo riferimento all’analisi della possibilità di inserire il dipendente a svolgere un’altra mansione.

Licenziamento in malattia per motivi disciplinari: ecco come funziona!

Eccoci arrivati all’ultima possibilità da considerare quando si parla di licenziamento di un dipendente in malattia.

Ecco che è possibile procedere con tale licenziamento anche nel caso in cui ci sia stata una violazione del contratto di lavoro a causa della sua condotta disciplinare.

Attenzione: tale violazione può essere avvenuta sia prima dell’inizio della malattia, sia dopo.

Insomma, nel primo caso è bene sottolineare che non è possibile evitare un licenziamento per giusta causa mettendosi in malattia.

E nel secondo caso? Cosa si intende per licenziamento dovuto a motivi disciplinari successivi alla malattia?

Ebbene, in questo secondo caso facciamo riferimento a quel dipendente che ha avuto un’errata condotta disciplinare durante il periodo di malattia.

Ma in che senso? Ebbene, quando una persona è malata deve avere comunque un comportamento “giusto” e rispettoso nei confronti dell’azienda.

Ad esempio, è severamente vietato fingersi malato oppure compiere attività che potrebbero influenzare negativamente la guarigione.