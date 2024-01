Ecco con quali lingue straniere si guadagna di più in Italia, e non è l'inglese

Non solo inglese, nel mercato del lavoro ormai sempre più globale, tra le lingue che fanno guadagnare di più vi sono alcune che non penseresti mai: ecco quali sono le più ricercate.

Nell'era della globalizzazione, la conoscenza delle lingue straniere si rivela un fattore determinante nel mondo del lavoro. In Italia, un recente studio condotto da Preply, una piattaforma innovativa per l'apprendimento delle lingue, ha svelato quali idiomi possono effettivamente incrementare il potenziale di guadagno dei professionisti. Sorprendentemente, le lingue più redditizie non sono quelle tradizionalmente considerate dominanti.

Le lingue asiatiche

Contrariamente alle aspettative comuni, l'inglese, pur rimanendo la lingua più richiesta nelle aziende italiane, non è quella che garantisce i guadagni più elevati. Le lingue del Sud-Est asiatico, come l'estone, il vietnamita, l'indonesiano e il malese, emergono come vere e proprie gemme nascoste nel panorama lavorativo. Queste lingue possono assicurare un "stipendio medio" che supera notevolmente il reddito medio nazionale, offrendo opportunità uniche e spesso sottovalutate.

Nonostante le sorprendenti rivelazioni, l'inglese mantiene una posizione di rilievo. Con un salario medio di 44.000 euro all'anno, si posiziona subito fuori dalla top 10 delle lingue più remunerative, ma la sua ubiquità nel mercato del lavoro lo rende indispensabile. La sua presenza in oltre 86.000 annunci di lavoro testimonia la sua irrinunciabile importanza.

Tra coreano e mandarino, le lingue asiatiche in ascesa

Nella speciale classifica delle lingue più redditizie in Italia, il coreano del Sud e il mandarino si distinguono. Queste lingue, che aprono le porte a mercati internazionali in rapida espansione, offrono stipendi medi allettanti e rappresentano un investimento linguistico prezioso per chi mira a carriere internazionali.

Seguendo l'inglese, troviamo il tedesco, il francese e lo spagnolo. Queste lingue, benché meno remunerative rispetto a quelle asiatiche, sono richieste rispettivamente in 21.000, 13.000 e 10.000 offerte di lavoro in Italia. La loro importanza rimane significativa, specialmente per le relazioni commerciali e culturali con i rispettivi paesi madrelingua.

Quanto è ricercato l'italiano nel mondo

Città come Londra, New York e Parigi mostrano una domanda consistente per professionisti che parlino italiano, con retribuzioni che superano la media nazionale italiana. Questo evidenzia come la lingua italiana possa essere un trampolino di lancio per opportunità di carriera all'estero.

L'era digitale ha trasformato il modo in cui impariamo le lingue. Piattaforme come Preply, che utilizzano intelligenza artificiale e assistenti di insegnamento virtuali, rendono l'apprendimento linguistico più accessibile ed efficace. Questo facilita l'acquisizione di lingue meno convenzionali, come quelle del Sud-Est asiatico, offrendo nuove opportunità professionali.

Leggi anche: È questo il lavoro più pagato senza laurea: la classifica degli stipendi più alti

Quanto si può guadagnare con le lingue?

Analizzando quasi mezzo milione di annunci di lavoro in Italia, lo studio ha potuto delineare un quadro chiaro delle lingue più richieste e remunerative. Con l'estone, il vietnamita, l'indonesiano e il malese in cima alla lista, seguiti da coreano e mandarino, si apre una nuova prospettiva sul valore delle competenze linguistiche nel mercato del lavoro.

Lo studio ha anche esplorato la distribuzione geografica della domanda di lingue straniere in Italia. Città come Milano e Roma emergono come centri in cui la conoscenza di lingue straniere è particolarmente valutata, riflettendo il loro ruolo di hub economici e culturali aperti all'innovazione e al business internazionale.

La conoscenza delle lingue straniere, in particolare quelle meno tradizionali, può aprire porte insospettabili nel mercato del lavoro. Da un lato, lingue come l'inglese, il tedesco, il francese e lo spagnolo mantengono la loro importanza. Dall'altro, le lingue asiatiche emergono come nuovi canali di opportunità e guadagno. In questo scenario, l'apprendimento linguistico si conferma come un investimento strategico per il futuro professionale.

Leggi anche: Fino a quanto può guadagnare un architetto in Svizzera: ecco la cifra dello stipendio