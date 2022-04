Pochi sanno che al momento della cessazione di un rapporto lavorativo, potrebbero determinarsi diverse situazioni particolari, che andrebbero così a modificare gli importi che potrebbero essere percepiti da parte del lavoro che sarà coinvolto dalla fine del proprio lavoro. Vediamo, quindi, come funziona la liquidazione nel 2022 e che fare per avere più soldi con la buona uscita nel 2022.

Si sente spesso parlare di licenziamento e di TFR 2022, ovvero del trattamento di fine rapporto che ciascun lavoratore italiano che è stato coinvolto dalla cessazione del proprio contratto di lavoro potrà automaticamente ottenere quando termina la propria prestazione.

Tuttavia, pochi ancora sanno che oltre al trattamento di fine rapporto, i lavoratori italiani potrebbero ottenere il riconoscimento di un importo maggiorato grazie all’erogazione di un importo aggiuntivo, che prende il nome di buona uscita. Si tratta, a tutti gli effetti, di una soluzione che potrà essere adoperata da parte dei datori di lavoro che hanno deciso di licenziare uno o più dipendenti, con cui ha instaurato un rapporto lavorativo, a seguito di un contratto di lavoro subordinato.

A questo proposito, quindi, la buona uscita 2022 va a costituire un aiuto importante per quei lavoratori italiani che purtroppo nel corso dell’attuale anno in corso saranno coinvolti dalla perdita del proprio lavoro, a seguito dunque della cessazione degli effetti del contratto.

Proprio per questo motivo, al fine di comprendere effettivamente quali sono i cittadini che potranno effettivamente avere la possibilità di accedere ad un importo integrativo al trattamento di fine rapporto, attraverso la buona uscita.

In tal senso, all’interno del seguente articolo, andremo a fornire una panoramica generale in riferimento a tutte le condizioni, tutti gli aspetti e tutte le caratteristiche a cui dovrà rispondere ciascuno dei cittadini che sarà coinvolto dalla perdita del lavoro.

In questo contesto, dunque, nei prossimi paragrafi, saranno anche forniti ulteriori dettagli per quanto concerne la differenza che sussiste tra gli importi relativi al tradizionale TFR, trattamento di fine rapporto, con quelli integrativi della buona uscita, al fine di approfondire dunque anche le caratteristiche e il metodo di calcolo adoperato per determinare gli importi della buona uscita nel 2022.

Buona uscita 2022: cos’è e come funziona l’importo della liquidazione

Molto spesso quando si parla di licenziamento, le persone coinvolte dalla perdita del lavoro non sono davvero consapevoli di ciò che potrebbe spettare loro e decidono così di accettare gli importi relativi al trattamento di fine rapporto, senza richiedere ulteriori indennizzi.

Tuttavia, occorre sottolineare che, nonostante non sia stato ancora riconosciuta come misura strutturale permanente, la soluzione della buona uscita per licenziamento rappresenta oggi un vero e proprio aiuto economico che potrebbe spettare nei confronti di quei cittadini che hanno perso purtroppo il lavoro.

In tal senso, la buona uscita per licenziamento nel 2022 va distinta completamente dagli importi relativi al TFR, dunque al trattamento di fine rapporto. Infatti, quest’ultimo dispone l’obbligo da parte del datore di lavoro a provvedere all’erogazione di un certo importo nei confronti di quei lavoratori dipendenti che stanno per concludere un certo periodo di lavoro presso l’azienda o presso quel determinato datore di lavoro.

Mentre, per quanto riguarda gli importi della buona uscita, questi rappresentano di fatto un’integrazione al trattamento di fine rapporto, che potrebbero essere erogati da parte dei datori stessi, al fine di cercare di limitare le richieste da parte del lavoratore. Dunque, chiaro che, mentre il trattamento di fine rapporto è dovuto, anche per l'anno 2022, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti che saranno coinvolti dalla cessazione del lavoro, tranne in alcuni casi particolari.

Per quanto concerne la buona uscita, questi importi potrebbero essere o meno riconosciuti nei confronti dei lavoratori, qualora sussistano alcune specifiche condizioni, che dovranno essere quindi analizzate con attenzione.

Dunque, prima di procedere con gli approfondimenti legati al trattamento di buona uscita nonché della liquidazione con il TFR, si consiglia la visione del seguente video legato al licenziamento e alle condizioni ad esso relative, messo a disposizione dal canale gestito e curato dal professionista Angelo Greco:

Buona uscita nel 2022: chi può avere una liquidazione maggiore ora?

Come evidenziato anche nel precedente paragrafo, gli importi relativi alla buona uscita non sono contemplati all’interno del sistema giuridico italiano. Ciò significa, quindi, che in realtà il datore di lavoro o l’impresa presso cui lavorava il cittadino prima di essere coinvolto dalla perdita del lavoro, non è tenuto a sottostare ad alcun tipo di obbligo legato all’erogazione di una liquidazione ulteriore rispetto al trattamento di fine rapporto dovuto.

A questo proposito, tuttavia, va sottolineato che sono sempre di più i datori di lavoro che decidono di optare per questa soluzione al fine di contenere al minimo i danni e le richieste da parte di un lavoratore che potrebbero essere determinati a causa di un eventuale contenzioso.

Dunque, per questo motivo, è opportuno chiarire che l’integrazione degli importi relativi al trattamento di fine rapporto potrebbe avvenire esclusivamente nei casi in cui si verifichino delle condizioni tali da far ritenere ingiustificata e senza giusta causa la decisione di provvedere al licenziamento del lavoratore e quindi in quelle situazioni in cui potrebbe emergere un contenzioso.

I casi di buona uscita nel 2022: cosa avviene di solito?

Abbiamo quindi evidenziato che pur non essendo riconosciuta a livello giuridico nel territorio nazionale, la soluzione legata agli importi integrativi del trattamento di fine rapporto, attraverso il riconoscimento di una buona uscita viene spesso adoperata da parte di datori di lavoro e di imprese.

In tal senso, com’è stato sottolineato nel precedente paragrafo, sono soprattutto i casi in cui avviene un licenziamento ingiustificato, le situazioni in cui si potrebbe richiedere una buona uscita maggiore da parte dei datori di lavoro che hanno deciso di concludere il rapporto lavorativo.

Più in particolare, si tratta di quei casi in cui il lavoratore ritiene che il licenziamento sia avvenuto per motivi di tipo illegittimo oppure per motivazioni che non implicano giusta causa. Altri casi riguardano invece le condizioni in cui un lavoratore abbia svolto un’attività e una mansione lavorativa differente rispetto a quella per cui era stato inquadrato.

Altre situazioni in cui è stata optata la decisione da parte delle imprese e dei datori di lavoro di erogare degli importi integrativi di buona uscita ulteriori a quelli del trattamento di fine rapporto riguardano le situazioni in cui il lavoratore abbia svolto una prestazione lavorativa in nero, dunque senza che questa fosse stata riconosciuta adeguatamente mediante un contratto.

Infine, i datori di lavoro potrebbero optare per l’erogazione di importi di buona uscita integrativi al trattamento di fine rapporto anche nei casi in cui è stata terminata l’attività di lavoro del dipendente, a seguito di mancati pagamenti della buona paga o a comportamenti sleali da parte del datore presso cui egli lavorava.

Richiesta buona uscita 2022: come ottenere l’importo più alto di liquidazione

Dunque, tutti i casi appena citati rappresentano a tutti gli effetti delle situazioni in cui il lavoratore potrebbe richiedere un risarcimento dall’azienda a seguito della cessazione del proprio lavoro. Per questo motivo, in molti casi, l’azienda decide di erogare un importo aggiuntivo nei confronti del lavoratore al fine di evitare che si prosegua con il contenzioso.

Per questo motivo, come abbiamo ripetuto più volte nel corso del seguente articolo, quando si intende presentare richiesta per poter ottenere un importo aggiunto alla buona uscita, è fondamentale accertarsi che sussistano determinate condizioni particolari.

Inoltre, è bene anche sottolineare che, non essendo una misura riconosciuta a livello legale e giuridico dal diritto italiana, gli importi legati alla buona uscita rappresentano di fatto un qualcosa a cui il datore di lavoro o l’impresa presso cui si è svolta la propria attività di lavoro può decidere o meno di erogare.

Allo stesso tempo, per la medesima motivazione, è chiaro che ciascun lavoratore italiano che ha intenzione di proseguire con la richiesta degli importi di buona uscita, non potrà fare riferimento ad alcun processo o modalità specifica per poter presentare la domanda. Dunque, si tratta, di una situazione specifica che va ad interessare esclusivamente ciascun lavoratore con il proprio datore di lavoro o impresa, senza il coinvolgimento di alcun tipo di organizzazione o ente terzo.

Buona uscita 2022 per i dipendenti pubblici: come funziona?

Al contrario di quanto appena spiegato finora, che riguarda in maniera specifica quei lavoratori che svolgono un’attività di lavoro di tipo dipendente presso datori di lavoro o aziende del settore privato, occorre fare alcune precisazioni in riferimento ai dipendenti del settore pubblico.

Infatti, come evidenziato la buona uscita non viene regolamentata in alcun modo dalla normativa nazionale, per questo motivo possono essere soltanto le imprese e le aziende private a decidere eventualmente di provvedere a tale riconoscimento nei confronti del lavoratori. Questa situazione, dunque, non vale per quanto riguarda invece i dipendenti del settore del pubblico impiego.

In questi casi specifici, infatti, è stata predisposta l’erogazione e il riconoscimento del cosiddetto Trattamento di Fine Servizio, il cosiddetto TFS.

Nello specifico, si tratta dell’erogazione di una determinata somma di denaro che potrà essere elaborata nei confronti di alcuni cittadini che svolgono un lavoro dipendente con lo stato italiano.

Per questo motivo, in questa situazione, quando si parla del Trattamento di Fine Servizio non si fa riferimento soltanto ad un importo che potrà essere percepito nei casi di cittadini interessati dalla decisione di licenziamento, bensì anche in quelle situazioni in cui il soggetto è prossimo alla richiesta di pensionamento.

Tuttavia, occorre precisare che potranno avere la possibilità di accedere agli importi della buona uscita con il Trattamento di Fine servizio esclusivamente quel personale che è stato assunto attraverso la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato con data precedente a quella del 31 dicembre dell’anno 2000. A tutti gli altri, invece, sarà riconosciuto il tradizionale Trattamento di Fine rapporto.