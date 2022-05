Le chiusure prolungate in Cina, a causa di un nuovo scoppio dell’epidemia di Coronavirus, stanno influendo sull’economia, non solo cinese, ma anche mondiale. Tante, infatti, sono le aziende che stanno risentendo delle chiusure imposte dal governo del Dragone. Andiamo a vedere nel dettaglio.

Il lockdown in Cina: 180 milioni di persone colpite

Partiamo con ordine. È ormai da diversi mesi che la Cina ha introdotto misure restrittive – lockdown – nelle sue due città più grandi, Pechino e Shanghai. Entrambe le città, infatti, vengono considerate “i motori gemelli” poiché alimentano gran parte dell'economia della nazione.

Insomma, queste chiusure forzate sono state viste come un vero e proprio tentativo di bloccare definitivamente la diffusione del‎‎l’epidemia di Covid-19‎‎.‎

‎Shanghai era ed è tutt’ora al centro dell'ultima epidemia, e lo scorso mese riportava quotidianamente più di 15 mila nuovi casi al giorno.‎ ‎‎

Le autorità hanno deciso di rispondere con un blocco in tutta la città, che è durato settimane, confinando quasi tutti i 25 milioni di residenti del centro nelle loro case o bloccando addirittura i quartieri – come abbiamo visto in rete. ‎

‎Nel frattempo, anche i funzionari di Pechino hanno chiuso le scuole e imposto blocchi per ora solo su alcuni edifici residenziali, nel tentativo di frenare la circolazione del Covid-19.

‎Durante la pandemia, infatti, la Cina si è attenuta a una rigorosa strategia zero-Covid facendo ricorso a lockdown,

tamponi di massa,

quarantene

chiusure delle frontiere.

Ma l'arrivo della variante – ritenuta altamente infettiva – Omicron ha messo in discussione l’efficacia di questa stessa strategia, con il virus che si sta diffondendo in diverse città e province sempre più velocemente.

‎Le autorità hanno applicato dei blocchi totali o parziali in almeno 27 città in tutto il paese; restrizioni che colpiscono fino a 180 milioni di persone.

Le chiusure del Dragone pesano sulle aziende di tutto il mondo

Le conseguenze dei vari lockdown in Cina sono evidenti. Le multinazionali del calibro di Burberry, che sono così importanti soprattutto grazie alle esportazioni alle filiali nell’Est, stanno subendo le conseguenze di queste chiusure, che minano anche alla crescita economica.

E, così, grazie al Covid-19 e alla sua diffusione, il Dragone ha tirato il freno e, di conseguenza, ha rallentato tutto il mondo. Si tratta di una specie di ‘effetto domino’ che è partito nel cuore della Cina e sta proseguendo fino ai margini del globo.

E purtroppo non stiamo esagerando, poiché il primo trimestre dell’anno corrente è stato chiuso al ribasso.

Aziende in negativo: è l’effetto-Cina! Il caso Burberry e Starbucks

Come dicevamo, le aziende hanno risentito notevolmente di queste chiusure, che non hanno fatto altro che andare a peggiorare una situazione già critica, dettata dall’inflazione, oltre che dallo scoppio della guerra in Ucraina.

Il colpo all’economia e ai bilanci iniziali dell’anno che la Cina ha dato alle aziende è stato alquanto inaspettato, soprattutto perché con i vaccini e con le riaperture si stava già iniziando ad assaporare il sapore della libertà, con la consapevolezza di aver lasciato la pandemia di Covid-19 alle spalle.

Non è stato così, e Burberry l’ha dimostrato. Il marchio di lusso made in UK, per il quale il Dragone rappresenta la bellezza del 30 % del fatturato, ha dichiarato che l’effetto – Shangai ha portato la casa di moda ad avere un – 13% dei ricavi realizzati nelle prime tre mensilità di questo 2022.

Sempre secondo Burberry le previsioni sulla crescita del fatturato dipendono soprattutto dalle chiusure generalizzate e per quanto si protrarranno, oltre che dalla ripresa dei consumi in Cina.

Dall’altro lato c’è il re del cappuccino à porter Starbucks che è arrivato persino a mettere in stand-by le stime per tutto il 2022. La causa? Le misure restrittive adottate dal Dragone, misure che hanno colpito in modo particolare la città di Shangai.

Ad oggi, pare che la Cina stia allentando le misure e che stia progredendo gradualmente verso la libertà, ma, per quello che abbiamo potuto vedere, in alcuni casi, per alcune aziende, il danno è stato fatto.

Shangai e gli effetti sulle aziende del mondo

La crisi del Dragone ha già danneggiato l’economia in diversi settori. Come sottolinea anche Marco Mossetti, strategist di Credit Suisse asset management, su La Repubblica, gli impatti possono essere racchiusi in due ampie categorie:

direttamente collegati a logistica e fornitura

legati alla domanda interna in Cina

Se, nel primo caso, rientrano tutti i settori del trasporto di qualsivoglia articolo, dai semplici vestiti, alle auto, che per le chiusure e i rallentamenti di Pechino trovano i porti chiusi, nel secondo caso abbiamo anche dei rallentamenti dei consumi interni del Paese e, dunque della domanda.

Come abbiamo già sottolineato con il caso di Burberry, le aziende che operano nel settore lusso hanno subito e stanno subendo un forte impatto negativo dai lockdown, ma anche aziende come Starbucks e settori tecnologici.

Insomma, la domanda interna, come era scontato fosse, si è quasi bloccata del tutto. Si pensi anche al settore della tecnologia che maggiormente ha risentito della crisi, sia su import ed export, sia sui consumi del Paese.

Chiusure in Cina: il caso di Apple

Apple è in forte crisi per la situazione a Est. Se, infatti, da un lato la Mela deve fronteggiare la carenza dei chip e del silicio, dall’altro lato osserva un rapido calo dei consumi proprio in Cina.

E sulla produzione il marchio made in USA sarebbe in ritardo di almeno tre settimane. Il nuovissimo iPhone 14, infatti, non rispetterà le scadenze che erano state previste. Colpa del lockdown. Ad oggi pare alquanto improbabile, se non del tutto impossibile, che le aziende e i lavoratori riescano a recuperare il tempo perso.

Sembra, infatti, che il ritmo delle riaperture di un sistema così vasto non possa essere veloce. Nonostante il marchio stia provando ad accelerare, pare che il nuovo super smartphone arriverà in ritardo.

Anche le aziende in Italia hanno risentito (e risentono) delle chiusure

La situazione non è rosea nemmeno per il Bel Paese, dove molte aziende stanno iniziando a rallentare la marcia, proprio a causa di quel che sta succedendo a Pechino.

Possiamo affermare con certezza che le imprese italiane hanno iniziato a fare una stima del fatturato annuo 2022 in calo del 20 % e si stanno preparando a congelare gli investimenti.

I numeri dell’analisi fatta dalla China-Italy chamber of commerce, dal titolo “Impact of covid-19 on italian companies in China” su un totale di quasi 600 imprese, tra piccole e medie imprese e grandi imprese, parlano chiaro:

più del 60 % ha affermato di essere sottoposta a un regime di lockdown;

il 40 % dimostra incertezza sul suo futuro a Pechino;

l’80 % guarda la logistica e gli spostamenti tra Cina e Italia.

La maggior parte delle imprese ha dichiarato che la propria produzione ha subito un ritardo di oltre due settimane, mentre la stragrande maggioranza delle aziende ha registrato un drastico aumento dei costi di approvvigionamento dal 30 al 50 % in più.

Le conseguenze sono state le seguenti:

la metà delle imprese ha segnalato un forte calo del fatturato rispetto all’anno precedente;

il 36 % ha dichiarato di non sapere se continuare ad investire;

quasi la metà delle aziende ha adottato misure per ritardare, ridurre o annullare gli investimenti;

il 16 % prevede di spostare l’attività fuori dalla Cina continentale se i lockdown si protrarranno nel 2023.

Non resta che attendere e sperare che la situazioni migliori.