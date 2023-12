I maestri di sci sono tra i più pagati in Italia: ecco quanto guadagnano

Quanto guadagna un maestro di sci? Le cifre sono molto alte, soprattutto si si svolge questa professione da molti anni. Ovviamente per svolgere tale lavoro è necessaria una passione per lo sport in questione e molta esperienza. Scopriamo insieme a quanto ammontano gli stipendi sia degli istruttori junior che di quelli con più esperienza.

Quanto guadagnano i maestri di sci

I dati sui guadagni dei maestri di sci sono stati forniti da Jobbydoo, un sito di annunci di lavoro e un aggregatore di offerte di lavoro. Ebbene, un maestro di sci più arrivare a guadagnare in media fino a 32 euro lordi all'ora.

Queste cifre riguardano maestri di sci che hanno dai 4 ai 20 anni di carriera. Il picco massimo di un maestro esperto è di 43 euro lordi all'ora. Un maestro di sci ad inizio carriera e quindi con poca esperienza, può vantare comunque guadagni medi di 27 euro lordi all'ora. Gli istruttori di sci a fine carriera, invece, guadagnano 34 euro lordi circa all'ora.

I guadagni in questo settore sono alti perché un maestro di sci ha una grande responsabilità nei confronti dei suoi apprendisti in quanto potrebbe essere considerato responsabile per danni a terzi o per danni causati dai suoi allievi.

Lo stipendio mensile

Per quanto riguarda i guadagni mensili, invece, il già menzionato sito ha realizzato un grafico in cui si può osservare che un istruttore di sci alle prime armi può guadagnare anche più di 2.300 euro al mese, mentre un istruttore esperto può arrivare a guadagnare cifre che vanno dai 3.000 ai 3.900 euro circa al mese. Lo stipendio di un maestro di sci esperto è quindi il doppio di uno stipendio medio italiano.

Gli istruttori di sci sono tra i più pagati in Italia nel settore sportivo

Confrontando questi dati con i guadagni di professionisti che svolgono attività correlate come: istruttori di nuoto, istruttori fitness, istruttori di tennis e personal trainer, si può affermare che i maestri di sci sono i più pagati nel settore sportivo.

Tra le altre professioni citate, solo gli istruttori di tennis e gli istruttori sportivi hanno stipendi che si avvicinano a quelli dei maestri di sci. Ciò nonostante, il guadagno massimo stimato per un istruttore di tennis è di 2.700 euro al mese, per quanto riguarda gli istruttori sportivi, invece, il guadagno massimo mensile è di 2.500 euro al mese. Cifre che i maestri di sci possono guadagnare anche ad inizio carriera.

