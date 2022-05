Abbiamo sottolineato più e più volte come nel nostro Paese ci sia una forte crisi di manodopera. Abbiamo parlato delle 350 mila persone che si faticano a trovare per la stagione estiva del turismo, ma non è il solo settore a risentire della crisi di personale. La soluzione c’è: gli immigrati.

Mancanza di manodopera: più immigrati per colmare il vuoto

L’Italia necessita di manodopera e le motivazioni per questa carenza sono molteplici. C’è chi non si accontenta delle paghe troppo basse, rispetto all’orario di lavoro, c’è chi preferisce, a parità di compenso, continuare a percepire le agevolazioni dello Stato, piuttosto che lavorare e c’è chi è stato dimenticato e che ormai non cerca più.

Per colmare le lacune ed evitare che i settori si fermino, come il turismo, dove mancano più di 350 mila persone, occorre trovare una soluzione, e il più in fretta possibile.

Pare che il Governo guidato dall’ex Presidente della Banca Centrale Europea ne abbia una a portata di mano: un nuovo decreto flussi. Nuovo, sì, poiché il primo è stato pubblicato lo scorso dicembre 2021, in cui era stata prevista un’ondata di quasi 70 mila nuovi ingressi di lavoratori extracomunitari.

Insomma, data la forte crisi nel ricercare manodopera, presto arriverà il decreto flussi bis. A dare l’annuncio di questo nuovo provvedimento è stato Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno, in risposta ad un’interpellanza alla commissione Affari Costituzionali della Camera.

Questo provvedimento, secondo Molteni, è necessario per dare una pronta risposta alla richiesta di manodopera che arriva dai diversi settori del nostro Paese.

Più immigrati per colmare le lacune del mondo del lavoro

Con il decreto flussi era stato apportato un incremento di ingressi nel 2022 pari al doppio di quelli degli anni precedenti. Nonostante, la forte presenza di lavoratori stranieri, il divario tra domanda e offerta di lavoro non è stato colmato.

A fronte delle 205 mila domande presentate con il decreto flussi di dicembre 2021 sono stati introdotti solamente 69.700 lavoratori. Dall’altra parte le richieste per i lavoratori stagionali hanno sfiorato quota 100 mila, ma gli ingressi sono stati poco più di 40 mila.

Le procedure di esame sono ancora in corso, ma il numero degli ingressi non è ancora sufficiente. Si pensi che è stato inserito solamente un 20 % della quota dei lavoratori stagionali.

Un nuovo decreto nel minor tempo possibile

Per quello che sarà il nuovo decreto flussi bis, il Consiglio dei ministri ha iniziato a consultare tutte le differenti amministrazioni interessate, già dallo scorso 10 maggio.

Inoltre, per arrivare a stabilire una quota precisa di manodopera utile a colmare il vuoto in determinati settori, il Governo Draghi ha intrapreso un dialogo con le parti sociali.

Sempre in questa riunione, il Governo ha dichiarato che un nuovo decreto flussi, per permettere l’entrata in Italia di altri immigrati da impiegare nei diversi settori, è necessario nel minor tempo possibile.

E proprio nelle scorse giornate si è accesa una discussione sulle dichiarazioni del ministro al Turismo, il leghista Massimo Garavaglia, che avrebbe dichiarato che l'Italia dovrebbe appoggiarsi su altri lavoratori stranieri per far fronte ai problemi legati alla mancanza di manodopera per la stagione estiva.

Lo stesso Garavaglia aveva dichiarato anche qualche tempo fa di impiegare in questo settore i percettori di reddito di cittadinanza, poiché ad oggi per la stagione estiva nel turismo mancano la bellezza di 350 mila lavoratori.

Come sottolinea anche il Corriere della Sera, questa sarebbe una vera e propria svolta considerato che il partito di destra della Lega si è sempre opposto fermamente all'incremento di manodopera autorizzata straniera.

I problemi principali della mancanza di manodopera

Innanzitutto, abbiamo visto anche in questo nostro articolo “In Italia 3 milioni di disoccupati che non cercano lavoro!” che il nostro Paese è pieno di disoccupati, che non cercano lavoro perché – nella maggior parte dei casi – hanno provato a cercare un impiego più e più volte e non sono mai stati considerati.

Ma un’altra causa è sicuramente la mancanza di un salario minimo, anche suddiviso per settori, che comporta retribuzioni bassissime in alcuni casi, come nel settore agricolo.

La carenza di manodopera, però, si deve anche alle proposte di lavoro, che molto spesso richiedono alte competenze, molta disponibilità per paghe molto basse.

I giovani italiani pensano al loro futuro all’estero e, esclusi i pochi che riescono a trovare un impiego che li soddisfa economicamente e professionalmente, gli altri rimanenti rientrano nella categoria dei NEET, giovanissimi che non studiano, non lavorano e non frequentano corsi fi formazione.

Secondo i giovani italiani di età sotto i trent'anni le imprese offrono degli stipendi troppo bassi. In altri casi, la mancanza di manodopera è dovuta anche alla tipologia di contratto offerto, sempre più a tempo determinato.

Infine, ci sono loro: i percettori di sussidi economici come il Reddito di Cittadinanza, che dovrebbero essere inseriti in qualche impiego, sulla base delle loro esperienze e conoscenze pratiche, ma che per qualche motivo, molto probabilmente a causa di un fallo nel sistema, rimangono a casa, senza lavorare, ma continuano a percepire dai 480 ai 780 euro mensili.

E proprio su questa prestazione elargita mensilmente dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale alle famiglie e ai cittadini richiedenti si è espresso qualche giorno fa il leader d'Italia viva Matteo Renzi. Il leader di sinistra ha, infatti, lanciato una raccolta firme per un referendum sull'abolizione della misura.

Già lo scorso anno Renzi aveva intavolato il discorso, chiedendo l'abolizione del RdC, poiché lo considerava solamente una misura clientelare, che permetteva al Movimento 5 stelle di rimanere in carica. In un'intervista dello scorso novembre 2021, Matteo Renzi aveva definito il Reddito di Cittadinanza un “Reddito di Criminalità”.

Insomma, il mondo del lavoro nel nostro Paese mostra uno scenario – a dir poco – drammatico.

L’Italia come la Germania, servono gli immigrati per colmare i posti di lavoro

Da quello che si evince, la problematica della mancanza di manodopera non riguarda solo il Bel Paese, ma anche stati come la Germania.

E proprio grazie agli immigrati, infatti, che alcune economie europee riescono a funzionare; senza di essi le diverse economie avrebbero difficoltà, in particolare i sistemi pensionistici.

Nello scorso mese di gennaio 2022, la Germania aveva dichiarato di voler procedere a richiamare più di 400 mila lavoratori qualificati da oltre i suoi confini. Questa richiesta è stata prospettata per gli anni avvenire per far fronte allo squilibrio demografico e alla carenza di manodopera in alcuni dei settori chiave.

Insomma, pare scontato che per ovviare al problema della mancanza di manodopera in tutta Italia occorrerà incentivare l’assunzione dei lavoratori stranieri nei settori che maggiormente necessitano di personale.

La situazione resta comunque delle peggiori. Come agirà il nostro Esecutivo Draghi? Sarà necessario assumere personale straniero per arginare le difficoltà del nostro Paese?