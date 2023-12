Manovra pensioni per i medici: il governo ci ripensa, ecco cosa sta succedendo

La commissione Bilancio del Senato ha recentemente approvato un emendamento cruciale al testo della manovra, conferendo un inaspettato salvataggio alle pensioni di vecchiaia di medici, dipendenti di enti locali, maestri e ufficiali giudiziari. La manovra 2024 prevede nuove modifiche per le pensioni destinate ai medici: ecco cosa sta succedendo.

Pensioni dei medici: un passo indietro del governo

La giornata del 17 dicembre ha segnato un improvviso dietrofront da parte del governo sulla proposta di modifica alle pensioni dei medici. Inizialmente era previsto un innalzamento dell'età pensionabile a 72 anni per i dirigenti medici ospedalieri. Tuttavia, dopo le proteste dei sindacati e il timore di una complicata discussione parlamentare, il governo ha rinunciato a questa misura.

L'emendamento, che non è mai stato depositato ufficialmente, è stato oggetto di dibattito e critiche da parte delle organizzazioni sindacali dei medici ospedalieri.

Salvataggio delle pensioni di vecchiaia

La commissione Bilancio del Senato ha confermato il via libera per salvare le pensioni di vecchiaia di medici, riconoscendo i diritti acquisiti di questa categoria professionale. La proposta iniziale prevedeva la pensione a 70 anni su base volontaria, ma successivi emendamenti hanno portato a considerare l'innalzamento dell'età pensionabile a 72 anni, estendendolo anche ai docenti universitari.

Tuttavia, questo piano è stato abbandonato per evitare una prolungata e complessa discussione parlamentare.

Il taglio soft per i sanitari

Nonostante il passo indietro, i sanitari, compresi i medici, subiranno un "taglio soft" nelle pensioni anticipate. La riduzione sarà di un trentaseiesimo del taglio per ogni mese in più di permanenza al lavoro. Questa misura mira a incoraggiare i professionisti della salute a prolungare la loro attività lavorativa, contribuendo al mantenimento di un servizio sanitario efficiente.

Inoltre, si prevede che questo incentivo possa favorire la continuità assistenziale e garantire una transizione più graduale per i lavoratori del settore, mitigando gli impatti sulle risorse umane del sistema sanitario nazionale.

Dirigenti medici e infermieri: lavoro fino ai 70 anni

Uno degli aspetti salienti della manovra riguarda la possibilità concessa ai dirigenti medici e agli infermieri di rimanere al lavoro fino ai 70 anni.

Questa flessibilità potrebbe consentire di sfruttare l'esperienza e le competenze di professionisti esperti, contribuendo al mantenimento della qualità dei servizi sanitari.

Approvazione di altri emendamenti

La commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera a quattro emendamenti del governo alla manovra, compresi quelli relativi alla rimodulazione dei fondi per il Ponte sullo stretto e alla cabina di regia per il disagio abitativo.

Inoltre, sono stati approvati fondi per i concorsi nel comparto della sicurezza e destinati interamente al contrasto alla violenza sulle donne.

Affitti brevi e agevolazioni per la casa

L'emendamento dei relatori riguardante la casa è stato anch'esso approvato, includendo una specifica sugli affitti brevi. La cedolare secca sarà del 21% per una delle case affittate e del 26% per le altre. Sono state confermate agevolazioni per il fondo di garanzia sui mutui sulla prima casa, rivolte alle famiglie numerose e basate sull'Isee.

La manovra pensionistica, dopo l'approvazione della commissione Bilancio del Senato, ha assicurato il salvataggio delle pensioni di vecchiaia per medici, infermieri e altri lavoratori. Nonostante il dietrofront del governo sulla proposta di innalzamento dell'età pensionabile a 72 anni per i dirigenti medici ospedalieri, la discussione continua a riguardo alle pensioni anticipate e alle agevolazioni per diverse categorie professionali.

Il via libera della commissione prepara la strada per il voto in aula, con un esame lampo e la definitiva approvazione a cavallo tra Natale e Capodanno.