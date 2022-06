Si ritorna a parlare di pensioni e di maxi aumento delle pensioni. Questa volta però non si tratta dell'aumento degli importi della pensione che potrà essere ottenuto già nei prossimi mesi, bensì di quelli legati all’anno prossimo, il 2023. Ma davvero si può parlare di un vero e proprio maxi aumento pensioni 2023? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul tema pensioni per il prossimo anno.

Ma davvero si può parlare di un vero e proprio maxi aumento pensioni 2023? Sembrerebbe di sì, ma è necessario fare alcune precisazioni in merito, prima di andare a comprendere a tutti gli effetti come cambieranno gli importi.

Effettivamente, secondo quanto riportato da tantissime testate giornalistiche, si assisterà ad un aumento dell’assegno previdenziale nei confronti di un’ampia platea di pensionati italiani.

A portare i cambiamenti e le modifiche degli importi dell’assegno della pensione per l’anno prossimo, il 2023, non sarà tuttavia una nuova riforma pensione o altre decisioni di carattere politico. Infatti, l’arrivo del maxi aumento pensioni sembrerebbe derivare piuttosto dalle conseguenze e dagli effetti diretti dell’inflazione.

A questo proposito, all’interno del seguente articolo, andremo a chiarire ulteriormente la questione del maxi aumento delle pensioni 2023 per capire come cambieranno le pensioni per il prossimo anno.

In questo modo, sarà anche possibile evidenziare chi saranno i fortunati che potranno ricevere l’aumento dell’assegno previdenziale direttamente senza presentarne richiesta.

Aumento pensioni 2023: tutte le novità da scoprire per il prossimo anno

Sono ormai sempre più insistenti le voci che vedono la possibilità della pensione di essere ulteriormente coinvolta da una serie di modifiche e di novità.

In questo caso, una delle notizie dell’ultima ora che sta circolando dalle prime settimane di giugno riguarda la possibilità di poter ricevere un aumento delle pensioni fino a parlare addirittura di un maxi assegno previdenziale che potrebbe essere percepito e riconosciuto nel 2023 da alcune categorie di persone.

Questa volta non si tratta di una decisione che è stata intrapresa da parte della squadra dell’esecutivo in merito alla formulazione di una nuova riforma previdenziale che vada a modificare tra le altre cose anche gli importi calcolati ed erogati da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

Infatti, la notizia di un possibile aumento delle pensioni nel 2023 riguarda piuttosto una conseguenza e un effetto che potrebbe essere riconducibile al fenomeno dell’inflazione.

Perché si parla di maxi pensione nel 2023? Come funziona l’inflazione

Ebbene sembrerebbe quindi essere confermata la notizia che vede come protagonista ancora una volta il mondo delle pensioni e dell’aumento degli importi pensioni nel 2023. A condurre ad un vero e proprio aumento dell’assegno previdenziale è quindi il fenomeno dell’inflazione.

In questo senso, quando si parla di inflazione si fa riferimento essenzialmente a quella situazione generale e in costante diffusione che prevede un aumento esponenziale dei prezzi di prodotti e servizi, con la conseguente diminuzione dell’effettivo potere di acquisto dei cittadini.

Dunque, perché si parla di un aumento delle pensioni a seguito del fenomeno dell’inflazione? Occorre sottolineare che, mentre per quanto riguarda le buste paga dei lavoratori e quindi per gli stipendi in generale, gli importi si modificano sulla base di varie condizioni particolari, per le pensioni non è così.

Infatti, per quanto riguarda i trattamenti di tipo assistenziale piuttosto che previdenziale, a partire dal primo mese dell’anno, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha il ruolo di andare a verificare la variazione dei prezzi, per accertarsi del rialzo oppure del ribasso di questi valori rispetto all'anno precedente.

Ci sarà un maxi aumento pensione nel 2023? Le notizie certe

È chiaro che per il momento non è possibile andare a chiarire effettivamente quali sono gli importi legati all’aumento della pensione che potrebbe avvenire nel 2023, tuttavia, si possono prendere in considerazione alcune stime e statistiche che sono state formulate e rese note da parte della Banca Centrale Europea.

A questo proposito, infatti, mentre nel 2022 il tasso di rivalutazione derivante dal fenomeno dell’inflazione era di circa 1,8%, per il prossimo anno, sembrerebbe che questo potrebbe risultare essere nettamente superiore.

Addirittura, secondo quanto emerge dalle prime analisi riportate dalla Bce, per il momento il fenomeno dell’inflazione fino al mese di giugno di quest’anno potrebbe raggiungere un livello pari a 6,8%.

Questa dinamica quindi andrebbe a generare inevitabilmente un aumento degli importi legati a tutti quei trattamenti sia di tipo assistenziale che previdenziale. Dunque, potrebbero essere coinvolti da un maxi aumento non soltanto gli assegni legati alle tradizionali pensioni di vecchiaia, ma anche gli assegni per le pensioni di invalidità civile o anche l’assegno sociale.

Gli importi del maxi aumento pensione 2023: come si calcolano

Dunque, premesso che riuscire a formulare già degli importi che effettivamente potrebbero contraddistinguere il nuovo assegno della pensione nel 2023 è ancora impossibile, per potersi fare un’idea basterà comprendere il meccanismo alla base della rivalutazione delle pensioni.

A questo proposito, quando si fa riferimento a quei titolari di pensioni il cui importo rientra nel limite delle quattro volte l’importo del cosiddetto trattamento minimo, questi potrebbero accedere ad un maxi aumento completo che corrisponderebbe dunque alla percentuale del 6,8%, qualora quest’ultima venisse confermata a gennaio 2023.

Dunque, concretamente stiamo parlando di un aumento che dipenderà essenzialmente dall’ammontare effettivo dell’assegno della pensione che già si percepisce. In linea generale, per quei titolari pensionati a cui viene erogato un assegno previdenziale di 1.000 euro al mese, l’aumento sarà di 68 euro mensili.