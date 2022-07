È ormai da diversi anni che durante il mese di luglio, la busta paga dei lavoratori italiani viene caratterizzata spesso da piacevoli sorprese, che di fatto offrono la possibilità di accedere ad una maxi busta paga con un notevole aumento dello stipendio mensile durante il periodo estive.

Ma chi può davvero ottenere l’erogazione di questa maxi busta paga di luglio? Quali sono le persone che riceveranno più soldi sullo stipendio?

È importante analizzare questi punti prima di lasciarsi andare ai facili entusiasmi per l’aumento dello stipendio.

A questo proposito, nel corso del seguente articolo, andremo ad offrire una breve panoramica di tutti gli aumenti della busta paga che potranno essere riconosciuti verso alcune categorie di lavoratori, i quali avranno così la possibilità di ricevere uno stipendio con oltre 500€ in più per il mese di luglio, se non addirittura raddoppiato.

Maxi busta paga di luglio: le novità sullo stipendio con 500€ in più

Si sente spesso parlare, seppur erroneamente, dell’opportunità di ricevere una maxi busta paga, soprattutto durante i mesi estivi. Ma è davvero così?

Bisogna fare molta attenzione quando si parla dello stipendio, in quanto questo risulta essere particolarmente influenzato da fattori di varia natura. Tra questi, la busta paga e dunque gli importi dello stipendio si diversificano sopratutto sulla base del contratto e delle mansioni che vengono svolte da parte del lavoratore stesso.

Proprio per questo motivo, prima di andare ad approfondire più nel dettaglio ciascun contributo che di fatto permetterà a tantissimi lavoratori di ricevere una maxi busta paga per il mese di luglio, vale la pena riepilogare quali sono solitamente i benefici e le misure che di fatto faranno aumentare notevolmente gli importi dello stipendio.

Nello specifico a determinare una vera e propria maxi busta paga a luglio c’è sicuramente un primo bonus, ovvero il bonus da 200€ erogato verso determinate categorie di lavoratori.

Da non sottovalutare, tuttavia, è il conguaglio Irpef effettuato a seguito della dichiarazione dei redditi, il quale permetterà a tantissimi lavoratori dipendenti di ricevere un sostanzioso aumento direttamente in busta paga.

Un ulteriore aumento degli stipendi potrà essere ottenuto anche da parte di quei cittadini a cui spetta attualmente anche l’erogazione della cosiddetta quattordicesima mensilità.

Maxi busta paga con bonus 200€: a chi spetta? I fortunati

Prendendo come riferimento tutte le indicazioni che sono state fornite attraverso la pubblicazione della recente circolare dell’INPS numero 73 del 2022, è possibile evidenziare innanzitutto chi sono i cittadini fortunati che potranno ricevere il bonus da 200€ per i lavoratori.

A questo proposito, occorre sottolineare che si tratta di un’opportunità che è stata riconosciuta da parte della squadra dell’esecutivo con l’obiettivo di sostenere maggiormente i lavoratori italiani che ne hanno più bisogno.

Per questo motivo, sono stati elaborati anche alcuni requisiti a cui sarà necessario inevitabilmente rispondere per poter accedere alla maxi busta paga con il bonus 200 euro a luglio.

Nello specifico, sarà verificato che i lavoratori abbiano percepito durante il periodo compreso tra il primo gennaio al 23 giugno di questo anno, una retribuzione economica necessariamente inferiore al limite, fissato a 2.692 euro lordi.

Aumento dello stipendio con il conguaglio IRPEF: a chi spetta la maxi busta paga

Nel corso del mese di luglio si assisterà anche ad un aumento della busta paga, grazie anche all’erogazione degli importi relativi al conguaglio IRPEF, ovvero all’eventuale credito che potrebbe emergere nei casi in cui i lavoratori dipendenti abbiano presentato e trasmesso la propria dichiarazione dei reddito attraverso il modello 730.

A questo proposito, quindi, nei casi in cui a seguito di tale documento, risultasse emergere un credito IRPEF, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare gli importi legati al credito, al fine di erogarli direttamente all’interno della busta paga di luglio.

Tuttavia, è bene specificare che non tutti i lavoratori saranno così fortunati da ricevere il maxi assegno della busta paga per il mese di luglio. Infatti, per quanto riguarda il caso specifico del conguaglio IRPEF, questo potrà essere erogato esclusivamente nei confronti di quei lavoratori che hanno trasmesso correttamente la propria dichiarazione dei redditi rispettando la scadenza del 31 maggio 2022.

Busta paga e aumenti a luglio con la quattordicesima: come funziona

A raddoppiare l’importo della busta paga di luglio sarà sicuramente un ulteriore beneficio che va ad aggiungersi ai già citati bonus lavoratori da 200€ e al credito conseguente al conguaglio IRPEF. Si tratta, nello specifico, della cosiddetta quattordicesima mensilità.

Infatti, qualora predisposto all’interno dell’apposito contratto collettivo dei lavoratori, la busta paga di luglio sarà contraddistinta dal pagamento della quattordicesima mensilità.

Mediante questo importo, lo stipendio sarà letteralmente raddoppiato, in quanto il calcolo corrisponde grosso modo all’ultima retribuzione che è stata percepita, quando si tratta di lavoratori che svolgono la prestazione per l’intero anno, dunque per i 12 mesi in maniera continuativa.