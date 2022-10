Stai cercando lavoro? Allora devi assolutamente conoscere questa offerta di lavoro presentata da McDonald’s. Infatti, l’azienda ha in programma circa 5mila assunzioni in Italia entro la fine del 2022 perché si sta espandendo ancora una volta. Scopri tutto qui!

Stai cercando lavoro? Allora devi assolutamente conoscere questa offerta di lavoro presentata da McDonald’s.

Infatti, l’azienda ha in programma circa 5mila assunzioni in Italia entro la fine del 2022.

Insomma, manca davvero pochissimo e tra queste 5mila figure potrebbe esserci quella che stai cercando.

Ma vuoi scoprire qualcosa in più su questa ricerca del personale? Allora continua a leggere questo articolo dedicato alle assunzioni che McDonald’s farà entro la fine dell’anno.

McDonald’s assume entro la fine del 2022: 5mila nuove posizioni

Ebbene sì, il colosso del fast food famoso in tutto il mondo ha deciso di mettere in campo un programma di crescita estremamente rilevante su tutto il territorio nazionale. Ma cosa prevede tale programma? Capirlo è molto semplice.

Ancora una volta McDonald’s è in fase di espansione e ha in programma numerose aperture entro la fine del 2022.

Di conseguenza, come abbiamo preannunciato, il colosso americano ha in programma di assumere ben 5.000 nuove figure al fine di ampliare la rete commerciale dei suoi negozi.

Ma quali sono le figure che riscuotono così tanto interesse per McDonald’s? Sicuramente si cercano nuovi addetti alla ristorazione.

Ebbene, il piano di espansione è stato stilato e, in questo modo, la crescita di McDonald’s è già scritta. Infatti, nei prossimi mesi si attende l’apertura di ben 40 nuovi locali e, successivamente, entro il 2025, il colosso americano ha affermato di voler aprire 200 nuovi ristoranti in Italia.

Dunque, il fatto che stanno aumentando i punti vendita di McDonald’s si traduce solo in una conseguenza: servono nuovi lavoratori.

Questo ha dato una spinta al processo di assunzioni per lavorare in questa famosissima catena di fast food.

Attualmente i lavoratori di McDonald’s in Italia sono circa 27.000 e, entro la fine dell’anno, verranno assunti altri 5.000 lavoratori.

Inoltre, è bene sottolineare che McDonald’s prevede per le nuove assunzioni contratti stabili con orari di lavoro flessibili.

Infine, all’interno dell’azienda c’è una maggioranza di giovani al di sotto dei 29 anni e non vi sono differenze di genere. Infatti, sono numerose le donne che ricoprono la posizione di store manager.

Quali sono le posizioni ricercate da McDonald’s per la prossime assunzioni?

Abbiamo capito che McDonald’s ha in programma circa 5mila assunzioni entro la fine dell’anno. Di conseguenza, se sei interessato/a all’offerta che stiamo analizzando, ti consigliamo di inviare quando prima la tua candidatura.

Ma prima, scopriamo quali sono i profili ricercati dal colosso americano del fast food.

Dunque, prima di tutto si cercano addetti alla ristorazione, che fanno riferimento a coloro che hanno mansioni di sala e cucina.

Di conseguenza, possiamo affermare che gli interessati e coloro che verranno selezionati tramute questa offerta di lavoro si occuperanno di accogliere la clientela, aiutarli nella scelta dei menu, preparare cibi e bevande da consegnare poi ai clienti.

Quali sono i requisiti per potersi candidare all’offerta di lavoro di McDonald’s?

Abbiamo scoperto le mansioni che dovrai svolgere se verrai assunto da McDonald’s, ma quali sono i requisiti necessari per candidarsi? Come sempre, è bene conoscere cosa viene richiesto dall’azienda prima di inviare la candidatura.

In questo modo eviterai di far perdere tempo ai recruiter e, ovviamente, di perdere tempo tu stesso.

Ebbene, per quanto riguarda questo ruolo all’interno della ristorazione, dobbiamo sottolineare che solitamente è riservato ai candidati che abbiano ottenuto almeno il diploma di maturità.

Oltre a questo, verranno ricercate anche delle soft skills essenziali per lavorare all’interno del team di McDonald’s:

Buone doti relazionali

Orientamento al cliente

Capacità di team working

Come inviare la candidatura per lavorare da McDonald’s?

Ora che hai capito quali sono le mansioni, gli obiettivi e i requisiti per poter lavorare all’interno del team di McDonald’s, andiamo a scoprire come puoi inviare la tua candidatura.

Ebbene, prima di tutto dovrai recarti nella sezione Lavora con Noi del gruppo, in modo da poter trovare tutte le posizioni aperte.

Attenzione: ci teniamo a specificare che, attualmente, la maggior parte delle proposte è part-time.

Dopo aver visto le diverse posizioni aperte, potrai inviare il tuo CV direttamente online per le mansioni che preferisci.

Come ben saprai, se non invierai la tua candidatura oggi potrai farlo in futuro. Infatti, McDonald’s avvia frequentemente ricerche di personale, grazie alla sua costante crescita.

Eppure, se vuoi far parte dei 5mila assunti entro il 2022, ti consigliamo di affrettarti.