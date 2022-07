Tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso di studi prima di entrare nel mondo del lavoro vorrebbero avere la certezza che la laurea che prenderanno possa aiutarli a trovare velocemente un impiego. Allo stesso modo anche coloro che già lavorano ed hanno deciso di reinventarsi hanno questo obiettivo.

Insomma, quando ci si iscrive all’università ormai non serve più seguire solo i propri sogni, ma si cerca anche la facoltà in grado di poter garantire un miglior futuro dal punto di vista lavorativo.

Attenzione: non stiamo dicendo che l’università sia fondamentale nella ricerca del lavoro.

Ad esempio, negli ultimi anni si stanno diffondendo sempre di più le professioni digitali che, nonostante qualcuno possa storcere il naso per questa informazione, non richiedono obbligatoriamente una laurea.

Tuttavia, è bene sottolineare che coloro che saranno in possesso di una laurea troveranno sicuramente lavoro più velocemente. Ma anche quale percorso di laurea è stato scelto risulta essere molto importante.

Per scoprire quali sono le migliori lauree per trovare lavoro nel 2022 abbiamo deciso di esporre un report presentato da Almalaurea, per aiutare coloro che ancora non sanno quale percorso universitario intraprendere e per dare, forse, una conferma a coloro che si trovano alla fine del loro percorso di laurea.

Curioso di scoprire le migliori lauree per lavorare nel 2022? Allora non perderti questo articolo!

Con una laurea trovo subito lavoro? Ecco la situazione occupazionale in Italia!

Prima di partire alla scoperta di quelle che sono le migliori lauree per il futuro, è bene guardare un attimo alla situazione attuale del nostro Paese.

Dobbiamo tenere a mente che siamo appena usciti da una pandemia che ha sconvolto in maniera considerevole il mondo del lavoro e, pertanto, alcuni dati potrebbero essere falsati.

Attualmente sembrerebbe che, dopo la grande frenata sul fronte dell’occupazione alla quale abbiamo assistito nel 2020, la situazione stia tornando ai livelli precedenti al Coronavirus. Inoltre, come abbiamo visto nel corso di un precedente articolo, ci troviamo in una situazione di controtendenza, dove sono i giovani ad aspettare per entrare nel mondo del lavoro con la volontà di trovare un impiego che possa valorizzare al meglio i loro obiettivi occupazionali.

Dobbiamo dire che, nonostante questa tendenza, la situazione a livello lavorativo si è ormai sbloccata, anche se rimangono alcuni complessi problemi come la disparità tra il Nord ed il Sud Italia e il gender gap.

Ebbene, oggi la situazione sembra essere nettamente migliorata rispetto al 2020, dove si era registrata una brusca frenata delle occupazioni.

Andiamo a scoprire insieme il livello di occupazione medio dopo un anno, tre anni e cinque anni dalla laurea delle università italiane.

Dopo quanto tempo si trova lavoro post-laurea? Ecco la risposta di Almalaurea!

Una delle domande che frulla più frequentemente nella testa di coloro che intraprendono un percorso universitario è: dopo quanto tempo dalla laurea troverò lavoro?

Ovviamente non abbiamo una risposta certa in quanto tale percorso è strettamente individuale, ma in base ai dati rilevati da Almalaurea possiamo tirare alcune somme.

In media, il 75% dei giovani laureati trova lavoro ad un anno dalla fine degli studi. La percentuale sale all’85% dopo i tre anni ed all’89% dopo i cinque anni.

Allo stesso modo la piattaforma dedicata alle opportunità lavorative post-laurea ci consente di avere una panoramica sugli stipendi che i giovani potranno ottenere.

Secondo quanto previsto da Almalaurea, i laureati di 1° livello, quindi dopo una laurea triennale, riceveranno in media 1.340 euro dopo un anno dal titolo, mentre quelli di secondo livello (con laurea magistrale) 1.470 euro.

Quali sono le lauree con cui è più semplice trovare lavoro? La risposta che aspettavi!

Ora che abbiamo visto una breve panoramica della situazione occupazionale in Italia e di quelli che sono gli sbocchi dopo le università, andiamo a vedere quali sono i corsi di laurea che garantiscono migliori opportunità nel mondo del lavoro.

Partiamo da una premessa: i dati che andremo a prendere in considerazione riguardano il 2022, questo può voler dire che tra tre o cinque anni questi prospetti saranno completamente diversi. Tuttavia, è utile per capire il trend delle occupazioni in Italia.

Al primo posto abbiamo i laureati nel settore dell’informatica, con una percentuale di occupati che sfiora il 96%. Infatti, si tratta al giorno d’oggi di una delle professioni maggiormente richieste.

A ruota seguono ingegneria industriale e dell’informazione (94%), ingegneria edile (93%), materie economiche (91%) e scientifiche (89%).

Ma chi fa più fatica a trovare lavoro? Vedendo i dati che abbiamo appena preso in esame, sembrerebbe che coloro che faticano maggiormente a trovare lavoro siano i laureati in materie letterarie.

Inoltre vediamo anche che, tra le lauree magistrali, i laureati nel settore giuridico hanno una percentuale di occupazione minore rispetto ai medici o agli architetti. Questo è indice di un cambiamento di tendenza?