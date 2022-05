Sono tantissimi gli studenti universitari fuori sede che, per fare una vita più dignitosa nella città universitaria dove risiedono o per realizzare qualche desiderio, cercano un lavoro part-time, soprattutto serale o nei week end, che dia loro la possibilità di studiare e di prepararsi per gli esami. Scopri nell'articolo una serie di lavori part-time e con ottime paghe tra i quali scegliere quello più adatto a te.

Sono tantissimi gli studenti universitari fuori sede che, per fare una vita più dignitosa nella città universitaria dove risiedono o per realizzare qualche desiderio (come per esempio una vacanza), cercano un lavoro part-time, soprattutto serale, che dia loro la possibilità di studiare e di prepararsi per gli esami.

Alcuni lavori sono migliori di altri, perché si adattano meglio alla vita universitaria.

Trovare un lavoro mentre si frequenta l'università porta indubbi vantaggi finanziari, aumenta l'esperienza professionale, utile quando si cercherà lavoro anche dopo la laurea. Ma non tutti gli studenti universitari riescono a trovare il lavoro adatto al loro percorso di studio, con orari flessibili e che dia loro anche una certa esperienza curriculare.

In questo articolo elenchiamo alcuni dei lavori più adatti agli studenti universitari. Esaminando ognuno di essi, potreste scegliere quello che fa per voi.

Uno dei migliori lavori part-time per studenti universitari: il driver

Il corriere in bici, il driver com'è chiamato oggi, è un lavoro che ti darà la possibilità, prima di tutto, di restare in forma e ti fa così risparmiare la spesa della palestra.

Inoltre sta diventando un'occupazione sempre più facile da trovare perché le consegne di cibo e il trasporto di altre piccole merci si stanno diffondendo a macchia d'olio in tutta Italia; per questo motivo tantissime aziende cercano corrieri che possano consegnare rapidamente i loro prodotti al cliente, a domicilio, in bici.

Ecco perché il lavoro come corriere in bicicletta è uno dei primi lavori part-time, abbastanza ben pagati. Con Deliveroo, per esempio, si guadagna circa 11 euro lordi l'ora. Con Just Eat si guadagna 8,50 euro lordi l'ora, più 0,25 centesimi a consegna. La mancia può raddoppiare la paga oraria.

Ovviamente fare il driver hai suoi contro: dovrai consegnare i prodotti con tempo meteorologico, con il vento e le intemperie; sarai costantemente all'aria aperta.

Questo, però, ha un effetto positivo sugli studenti, i quali potranno prendere aria, distrarsi un po' dallo studio e dallo stress. Il lavoro è semplice e non richiede particolari abilità a parte essere in buone condizioni fisiche ed essere cordiali nei confronti dei clienti.

La maggior parte dei driver lavora di sera o in pausa pranzo e consegna cibo.

Un altro lavoro adatto agli studenti universitari: promoter ad eventi e fiere o hostess

Se hai una personalità aperta e un sorriso amichevole, allora puoi pensare di iniziare questo lavoro durante il tuo percorso universitario. Ci sono tantissime aziende che assumono per qualche giorno dei giovani ragazzi o delle giovani ragazze, che hanno il compito di pubblicizzare i loro prodotti in festival, fiere ed eventi.

Probabilmente lavorerai nei fine settimana, di sera e/o anche a tarda notte. I lavori spesso durano qualche giorno di seguito. Di conseguenza, il tuo orario di lavoro raramente entrerà in conflitto con la tua vita universitaria quotidiana. Inoltre questo tipo di lavoro ti offre divertimento e alcun tipo di noia. Anche la paga è buona: un promoter guadagna in media tra i 13 o 15 euro lordi all'ora.

Se invece scegli di fare l'hostess o l'host durante fiere ed eventi, sappi che il tuo lavoro riguarda il supporto pre e post-evento e tutte le attività che si svolgono durante l'evento. Ciò include l'ingresso o la vendita dei biglietti, la distribuzione di volantini e gadget, rispondere alle domande dei clienti e aiutare con il guardaroba. Spesso il compenso può arrivare anche a 20 euro lorde all'ora, che è una delle paghe più alte per i lavori part time.

Un altro lavoro adatto ad uno studente universitario: tutor e ripetizioni private

Se vuoi organizzare il tuo orario di lavoro in modo flessibile, un ottimo lavoro che potresti scegliere durante i tuoi studi universitari, è quelo del tutor.

Se hai talento nel trasmettere ad altri contenuti diversi, per esempio se vuoi fare della materia principale che studi all'università la tua materia di tutoraggio, questo lavoro è quello che fa per te. Quando dai lezioni private, aiuti chi non riesce ad affrontare da solo quella determinata materia.

Questo ti darà modo di acquisire anche una preziosa esperienza per la tua vita professionale successiva e imparare a rafforzare le abilità sociali.

Occhio alla tariffa: un laureando (quindi un ragazzo che è ancora studente) deve chiedere una tariffa inferiore ha già ottenuto una laurea magistrale. Il compenso varia tra le 10 e le 20 euro l'ora.

Gli accordi riguardanti le lezioni e della paga, se si tratta di studenti minorenni, ovviamente vanno presi con i genitori.

Un altro lavoro part-time ottimale per uno studente universitario è: allestitore di stand fieristici

Con un po' di manualità e forma fisica puoi affrontare la sfida di lavorare come allestitore di stand fieristici. L'allestitore di stand ha la responsabilità allestire e poi smontare gli stand espositivi e gli accessori espositivi in ​​varie fiere, festival ed eventi.

In qualità di allestitore di stand fieristici di solito dovrai seguire le istruzioni degli allestitori esperti ed è per questo che per fare questo tipo di lavoro non avrai bisogno di alcuna conoscenza specifica del settore.

L'orario di lavoro non dovrebbe intaccare assolutamente i tuoi orari universitari e di studio, perché le fiere svolgono nei fine settimana o si allestiscono gli stand di notte. Fiere particolarmente importanti come promozioni natalizie e simili sono ovviamente al di fuori delle date delle sedute di esame, e quindi possono essere svolte in serenità; la paga anche è molto buona: come allestitore di stand fieristici puoi guadagnare sino a 15 euro lordi a ora.

Sei un musicista? Allora, mentre procedi con i tuoi studi universitari, potresti lavorare come insegnante di musica

Se sei un musicista, sappi che uno dei lavori più redditizi che puoi svolgere durante il periodo universitario, è quello di insegnante di musica. Ovvio che per poter fare questo lavoro, devi padroneggiare lo strumento che vuoi insegnare agli altri, perfettamente.

Alcuni anni di esperienza e possibilmente l'appartenenza a una band o qualcosa di simile sono i prerequisiti per poter produrre una clientela, anche grazie al passaparola. Aiutati anche con la pubblicità online, sui social.

Potrai organizzare le lezioni in modo flessibile, in base ai tuoi studi e alle tue lezioni e la paga è abbastanza alta: va dai 30 agli 80 euro l'ora.

Se ami aiutare gli altri, durante il tuo percorso universitario, potresti lavorare part-time nel sociale!

Se ti piace aiutare gli altri (bambini, anziani, disabili) allora lavorare part-time nel sociale, potrebbe essere quello che fa per te! Questo tipo di lavoro aiuterà te a guadagnare una retribuzione e a fare qualcosa che ti piace, ma aiuterà anche a migliorare un po' la vita delle persone con cui verrai in contatto.

Per fare questo tipo di lavoro, però, devi essere portato e avere una personalità empatica. Di solito chi lavora in questo campo, anche se part-time, lavora su turni. Tu potresti scegliere di svolgere il tuo lavoro la sera o la mattina presto. Il salario lordo medio in quest'area è relativamente alto, circa 13 euro l'ora, lordi.

In conclusione: se sei uno studente universitario e stai cercando il lavoro giusto per te, esamina al meglio le tue competenze, cerca dei lavori compatibili con il tuo programma di lezioni e di studio e, ricorda, che prima di tutto sei uno studente, quindi fino alla laurea non sacrificare mai i tuoi studi per il lavoro, altrimenti gli esami potrebbero facilmente risentirne.

I lavori che abbiamo presentato qui non ti impediranno di frequentare l'università e offriranno un equilibrio e anche una retribuzione. E a fine semestre potrai anche pagarti una meritata vacanza!