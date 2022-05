Molestia sul lavoro: quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni anche connesse al sesso e aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo (d.lgs 198/2006, articolo 26, comma 1). Proviamo a stilare una breve guida costituita da domande e risposte per cercare di capire meglio il fenomeno per prevenirlo e combatterlo.

La Legge generale sulla parità di trattamento protegge i dipendenti da qualsiasi forma di molestia sessuale (e non) sul posto di lavoro e obbliga i datori di lavoro a garantire un ambiente di lavoro sicuro e privo di molestie.

Sfortunatamente, però, molte aziende mancano ancora di strutture di prevenzione e di reclamo funzionanti per proteggersi dalla discriminazione. Allo stesso tempo, molte delle persone colpite non conoscono i loro diritti.

Che cos'è esattamente la molestia sessuale sul posto di lavoro?

Le molestie sessuali sul posto di lavoro sono qualsiasi comportamento sessualizzato che non è desiderato dalla persona interessata.

Questi includono non solo molestie verbali e fisiche, come detti sessualizzati o tocchi indesiderati, ma anche forme non verbali come sguardi volgari o la visualizzazione di immagini pornografiche.

Alcuni studi che si sono concentrati sulla discriminazione e molestia sul lavoro hanno mostrato che sarebbe ideale creare una protezione completa da questi comportamenti. Ad esempio, uno studio che è stato eseguito in Germania ha dimostrato come:

il 62% degli intervistati ha subito molestie sotto forma di commenti sessualizzati,

il 44% ha segnalato sguardi, gesti o fischi indesiderati,

il 26% di tocchi indesiderati.

Sottolineiamo, inoltre, che le molestie hanno una cosa in comune con le discriminazioni: la circostanza che al loro accertamento si procede con una valutazione di tipo oggettivo. Non occorre, infatti, accertare l’intento del soggetto che attua la molestia, essendo sufficiente verificare l’effetto di lesione della dignità della persona che è stato prodotto sul soggetto molestato.

Le molestie sessuali sono un problema nella tua azienda?

Secondo altri studi effettuati contro le discriminazioni, la bellezza del 9 % del totale di tutti i dipendenti, di cui 13 % donne e 5 % uomini, hanno dichiarato di essere stati molestati sessualmente sul posto di lavoro negli ultimi tre anni. Le molestie sono state vissute in tutti i settori di lavoro.

Sebbene esistano alcune tendenze, come ad esempio, i dipendenti nel settore dei servizi sono particolarmente (e frequentemente) molestati dai loro stessi clienti, il rischio di molestie, in realtà, esiste ovunque: in ogni gruppo professionale e in tutte le dimensioni aziendali.

Il problema è molto grosso: sebbene le molestie siano quasi sempre percepite come umilianti, minacciose o psicologicamente stressanti, molti dipendenti non fanno nulla a riguardo, ma anzi incassano il colpo. Anche la visita al supervisore è spesso assente, anche perché le persone interessate non sanno come il proprio datore di lavoro gestirebbe un reclamo di questa portata.

Lo stesso datore di lavoro, infatti, dovrebbe considerare la prevenzione delle molestie sessuali come una parte naturale della salute e della sicurezza sul lavoro e della sua azienda.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro per le molestie in ufficio?

In relazione alla discriminazione, il datore di lavoro avrà un dovere specifico di protezione nei confronti dei suoi dipendenti. In dettaglio, questo significa che egli dovrà:

informare la sua azienda sulla protezione legale contro le molestie e adottare misure preventive che rendano l'ambiente di lavoro più sicuro (obbligo di prevenzione e informazione);





istituire un organismo in cui i dipendenti possano presentare reclami se sono stati discriminati o molestati sul posto di lavoro (ufficio reclami);





prendere sul serio ogni denuncia, esaminare il singolo caso e, in caso di molestie, adottare misure protettive per garantire che non possa ripetersi in futuro (obbligo di agire).

A tal proposito: il datore di lavoro avrà il dovere di proteggere i suoi dipendenti da qualsiasi molestia sessuale, indipendentemente dal fatto che provenga da superiori, colleghi, clienti e altri partner contrattuali.

In che modo i lavoratori dipendenti possono essere protetti dalle molestie?

Sappiamo bene che: più complete saranno le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro, minore sarà il rischio di responsabilità e più chiaramente i dipendenti sapranno che le molestie sessuali non sono assolutamente tollerate nell’azienda (e ovunque) - questo è un segnale importante sia per le persone colpite che per i potenziali autori.

Ad esempio, potranno essere appesi manifesti o distribuiti opuscoli con informazioni sui centri di consulenza. Tuttavia, è possibile garantire un ambiente di lavoro sicuro a lungo termine solo attraverso la formazione e l'istruzione e, soprattutto, attraverso l'istituzione di un ufficio reclami e la regolamentazione concreta di una procedura di reclamo.

Uno strumento efficace per prevenire e gestire le molestie sessuali sul posto di lavoro è anche la sottoscrizione di un accordo aziendale. Qui è possibile specificare il divieto di molestie sessuali, definire le misure di prevenzione aziendale e regolare la procedura di reclamo in caso di molestie sessuali.

Come si effettua una buona procedura di reclamo per molestie?

Una buona procedura di reclamo deve essere su misura per l’azienda in questione e i canali di reclamo e le competenze degli attori coinvolti sono chiari. Dovrebbe essere assolutamente considerato quanto segue:

L'ufficio reclami dovrà avere un ruolo centrale, motivo per cui è obbligatorio per ogni azienda. Il suo compito principale è quello di indagare ed esaminare i fatti dopo una denuncia. Inoltre, può anche assumere altri compiti, come la fornitura di informazioni o la valutazione della procedura di reclamo.

Tuttavia, non si tratta di un centro di consulenza il cui compito sarebbe quello di fornire sostegno trasversale alle persone colpite. Piuttosto, l'ufficio reclami assume le funzioni del datore di lavoro nell'ambito della procedura di reclamo e deve agire in modo obiettivo.

Inoltre, il datore di lavoro potrebbe nominare una persona specifica come ufficio reclami o creare il un nuovo ufficio. Qui sono possibili varie connessioni organizzative.

Una procedura di reclamo regolamentata è molto importante in caso di molestie sessuali. Un reclamo è una situazione stressante per tutte le parti coinvolte, motivo per cui purtroppo ci sono sempre errori nel trattarlo con tutta la riservatezza del caso e nel processo decisionale.

Pertanto, i canali procedurali dovrebbero essere chiari a tutte le parti coinvolte, in particolare ai dipendenti. La procedura dovrebbe specificare in modo trasparente quali misure sono adottate per prime in caso di denuncia, quali attori sono coinvolti, a che ora sono condotti i colloqui con il personale e come vengono prese le decisioni sulle misure di protezione e sulle sanzioni.

Infine, è bene ricordare che sempre più aziende private e datori di lavoro pubblici stanno lavorando attivamente per proteggere i propri dipendenti dalle molestie sessuali nell'ambiente di lavoro.

Articolo 2087 del codice civile; il codice del 1942 prevede