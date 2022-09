I 200 euro arrivano insieme alla NASpI di settembre? Queste erano le ipotesi iniziali ma, purtroppo, dobbiamo smentirle. Il Governo ha affermato che i 200 euro per NASpI e DIS-COLL arriveranno nel mese di ottobre. Vieni subito a scoprire le ultime in questo articolo!

In molti hanno già ricevuto la loro erogazione relativa all’incentivo di 200 euro che è stato messo a disposizione dal Governo Draghi. Tuttavia, nonostante in tanti abbiano già ottenuto i soldi, resta una grande fetta di italiani che non ha ancora visto un centesimo.

Ma chi l’ha già ricevuto e chi è ancora in attesa?

Prima di tutto dobbiamo menzionare i pensionati che, come ben saprai, sono stati i primi a vedere l’erogazione dei soldi con la pensione di luglio.

Poi è stato il turno dei lavoratori dipendenti, che hanno ricevuto i 200 euro nella busta paga di luglio e dei percettori del Reddito di Cittadinanza.

Eppure, ci sono moltissimi beneficiari che sono in attesa dell’erogazione definitiva.

Tra questi possiamo menzionare i beneficiari di indennità di disoccupazione, come la NASpI e la DIS-COLL e le Partite IVA.

Per quanto riguarda la questione dei lavoratori autonomi, siamo ancora in una fase di profonda incertezza. Per questo motivo oggi andiamo a focalizzarci su quando arriverà l’erogazione per coloro che sono disoccupati.

Ebbene, in molti sostengono che i soldi potrebbero arrivare insieme all’erogazione della NASpI. Ma è davvero così? Andiamo a rispondere insieme a questa domanda.

Tutti i disoccupati possono beneficiare dei 200 euro? La risposta inaspettata

Prima di procedere nell’identificare una possibile data per il pagamento dell’incentivo di 200 euro messo a disposizione dal Governo Draghi, capiamo se tutti coloro che si trovano in stato di disoccupazione, quindi percepiscono NASpI e DIS-COLL possono avere la possibilità di ottenere i soldi.

Ebbene, ci sono alcuni limiti che sono stati stabiliti fin da subito con la messa a punto del decreto aiuti. Infatti, possono ricevere i 200 euro solo coloro che si trovavano già in stato di disoccupazione al momento in cui il decreto è entrato in vigore, quindi nel mese di giugno.

Infatti, una persona che si trova in stato di disoccupazione che non possiede però i diritti per ricevere la NASpI non può avere accesso ai 200 euro.

Allo stesso modo, sono esclusi dall’erogazione tutti coloro che hanno terminato di percepire la NASpI nel corso del mese di maggio 2022. Questo perché, sempre nella data di entrata in vigore del decreto, non beneficiavano dell’indennità.

E coloro che hanno visto scadere il loro contratto di lavoro a giugno? Beh, anche qui ci troviamo in una casistica particolare. Infatti, queste persone non erano in stato di disoccupazione a giugno e, di conseguenza, non potranno ricevere i 200 euro.

In poche parole, è vero che i 200 euro vengono erogati nei confronti di coloro che si trovano in stato di disoccupazione, ma non spettano a tutti.

Se guardiamo la situazione da una prospettiva ancora più ampia, possiamo citare le parole dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che ha affermato che i 200 euro non arriveranno a tutti i cittadini italiani, ma solo alla metà di essi.

La ragione è semplice: è previsto un limite di reddito fissato a 35mila euro.

Infatti, la misura è stata pensata dal Governo Draghi per aiutare le persone che si trovano in una situazione di difficoltà economica.

I 200 euro arrivano con la NASpI di settembre? Andiamo a scoprirlo insieme

Ma i 200 euro arriveranno davvero con l’erogazione della NASpI e della DIS-COLL del mese di settembre? Queste erano le ipotesi iniziali ma, purtroppo, dobbiamo smentirle.

Infatti, il Governo ha affermato che coloro che percepiscono l’indennità di disoccupazione (sia essa NASpI o DIS-COLL) riceveranno i 200 euro a partire dal mese di ottobre.

Dunque, niente erogazione con la NASpI di settembre, che inizierà ad essere data ai cittadini a partire dal giorno 8.

Attenzione: come abbiamo sottolineato in un articolo precedente dedicato proprio all’erogazione dalla NASpI, non possiamo dire con certezza quale giorno verrà pagata tale indennità.

Infatti, a differenza di altre misure (prima tra tutte il Reddito di Cittadinanza) la NASpI non ha delle date fisse per l’erogazione, ma variano da persona a persona.

Quindi i 200 euro quando arriveranno? Sono previsti con la NASpI di ottobre?

Come avrai capito, i 200 euro messi a disposizione dal Governo Draghi non arriveranno nel corso di questo mese a coloro che percepiscono la NASpI o la DIS-COLL.

Infatti, le erogazioni sono in partenza a partire da ottobre e riguarderanno, come abbiamo visto, coloro che si trovavano già in stato di disoccupazione nel corso del mese di giugno 2022.

Dunque, anche se le erogazioni partiranno dopo rispetto a quelle dei dipendenti o dei pensionati, i requisiti di accesso sono gli stessi.

Attualmente possiamo solo avanzare delle ipotesi per quanto riguarda le date di pagamento di tale indennità. Infatti, possiamo iniziare a pensare che le erogazioni arriveranno insieme alla NASpI (o alla DIS-COLL per coloro che beneficiano di questa seconda opzione), ma nel corso del mese di ottobre.

Ebbene, almeno i beneficiari dell’indennità di disoccupazione hanno un momento in cui sanno che potranno ricevere i soldi, a differenza di altri beneficiari.

Stiamo parlando delle Partite IVA che, come sappiamo, sembrano essere state dimenticate da coloro che si occupano dell’erogazione di tali somme.

Infatti, anche se al momento si parla di un possibile click-day, ancora nessuna informazione ufficiale viene rilasciata.

Dunque, se sei percettore di NASpI e DIS-COLL ricorda che le erogazioni partiranno da ottobre e, di conseguenza, non devi aspettarti 200 euro in più nel corso del mese di settembre.