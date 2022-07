Come in molti già sapranno, la Legge di Bilancio ha cambiato radicalmente tutto quello che ruota attorno all’imposta dell’IRPEF, ossia l’imposta che determina il reddito delle persone fisiche. Questa ha inciso anche su NASpI, DIS-COLL e RdC cambiando i limiti di reddito! Vieni a scoprire le ultime qui!

Si tratta di un’imposta che si basa su un’aliquota a scaglioni, che parte dal 23% di aliquota minima fino a raggiungere una massima del 43%.

Ebbene, con l’introduzione della Legge di Bilancio 2022 sono stati rivisti sia gli scaglioni che le aliquote stesse, come vedremo rapidamente nel primo paragrafo di questo articolo.

Quello che ci preme più sottolineare è che queste variazioni dell’IRPEF hanno inciso anche su alcuni dei requisiti riguardanti la disoccupazione, come la NASpI e la DIS-COLL.

Infine, neanche il Reddito di Cittadinanza è uscito indenne dalla misura, in particolare per alcuni beneficiari.

Per questo motivo il Ministero del Lavoro ha deciso ancora una volta di intervenire al fine di chiarire eventuali equivoci. Per questo ha stilato la nota numero 5.824.

Vuoi scoprire nel dettaglio come le nuove modifiche dell’IRPEF hanno impatto su Reddito di Cittadinanza, DIS-COLL e NASpI? Allora non perderti questo articolo!

Da gennaio è scattata la riforma dell’IRPEF: ecco le principali novità!

Come sappiamo, a partire dall’inizio dell’anno il Governo ha effettuato alcune modifiche per quanto riguarda un’imposta: l’IRPEF, l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per capire le principali novità è bene elencare prima gli scaglioni e le relative aliquote in vigore fino al 2021 e, successivamente, quelle previste per il 2022.

Partiamo dal 2021:

Primo scaglione, per i redditi fino a 15.000€, l’aliquota era del 23%

Secondo scaglione, per redditi fino a 28.000€, l’aliquota era del 27%

Terzo scaglione, per redditi fino a 55.000€, l’aliquota era del 38%

Quarto scaglione, per redditi fino a 75.000€, l’aliquota era del 41%

Quinto scaglione, per redditi oltre i 75.000€, l’aliquota era del 43%

Ora che abbiamo visto com’erano i redditi e le aliquote nel 2021, scopriamo quali sono le nuove aliquote e i nuovi scaglioni del 2022:

Primo scaglione, per redditi fino a 15.000€, l’aliquota era del 23% (invariato)

Secondo scaglione, per redditi fino a 28.000€, l’aliquota era del 25%

Terzo scaglione, per redditi fino a 50.000€, l’aliquota era del 35%

Quarto scaglione, per redditi oltre i 50.000€, l’aliquota era del 43%

In breve, il numero degli scaglioni è stato ridotto e le aliquote del secondo, del terzo e del nuovo quarto scaglione sono cambiate.

Tutto questo ha portato i suoi effetti anche, come dicevamo, sull’indennità di disoccupazione. Ma in che modo? Andiamo a scoprirlo nel dettaglio insieme.

Cambiano le regole per lo stato di disoccupazione NASpI: nuovi limiti di reddito! Ecco le nuove regole

Come sappiamo, la presenza della NASpI o della DIS-COLL indicano uno stato di disoccupazione non direttamente voluto dal soggetto. In poche parole una persona può avere diritto a queste misure solo se perde il lavoro in modo involontario, per mezzo di un licenziamento oppure di dimissioni per giusta causa.

Ovviamente, c’è da ribadire che l’obiettivo primario della NASpI è quello di fare in modo che il disoccupato trovi un nuovo impiego. Dunque, è bene considerare che durante il periodo in cui si percepisce l’indennità di disoccupazione, il beneficiario potrebbe trovarsi davanti alla possibilità di avere un nuovo lavoro.

In questo caso la disoccupazione viene mantenuta? Eccoci che torniamo alle modifiche dell’IRPEF che, come avevamo affermato, avrebbero avuto effetto anche sulla NASpI.

Per mantenere la disoccupazione oggi era necessario che il lavoro, della durata inferiore a sei mesi, abbia uno stipendio massimo di 8.145 euro, nel caso di contratto subordinato oppure di 4.800 euro nel caso di lavoro autonomo.

Eppure, le novità della riforma del reddito non colpiscono solo la NASpI e la DIS-COLL, ma anche un’altra misura largamente dibattuta: il Reddito di Cittadinanza.

Andiamo a scoprire cosa cambia nel prossimo paragrafo!

Cambiano i limiti di reddito e cambia il Reddito di Cittadinanza: ecco le novità!

Anche il Reddito di Cittadinanza, come abbiamo detto della NASpI, è una misura che si pone l’obiettivo di reinserire persone disoccupate all’interno del mondo del lavoro.

Ebbene, è importante sottolineare che l’erogazione di questo beneficio è subordinata all’accettazione di un patto di immediata disponibilità al lavoro.

Inoltre, secondo quanto stabilito dalla Legge, ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza veniva richiesto di unirsi a progetti utili per la collettività.

Come abbiamo visto per la NASpI, per il lavoro dipendente il reddito doveva essere pari o inferiore a 8.145 euro, mentre per il lavoro autonomo il limite era fissato a 4.800 euro.

I nuovi valori per conservare lo stato di disoccupazione: i nuovi limiti di reddito!

Ma quindi, oggi quanto bisogna guadagnare per mantenere lo stato di disoccupazione? Abbiamo visto i precedenti limiti: 8.145 euro per il lavoro dipendente e 4.800 euro per il lavoro autonomo.

Oggi, in seguito alla riforma dell’IRPEF, queste soglie sono leggermente cambiate. Parliamo di 8.174 euro per il lavoro dipendente e parasubordinato e 5.500 euro per il lavoro autonomo.