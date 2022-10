Si può avere l’indennità di disoccupazione Naspi anche se si ha oltre i 67 anni di età anagrafica? Dipende. Infatti, affinché l’istituto INPS provveda ad accettare la domanda per la Naspi trasmessa dai disoccupati over 67 sarà necessario verificare la sussistenza di specifiche condizioni. Ecco quali.

Si può avere l’indennità di disoccupazione Naspi anche se si ha oltre i 67 anni di età anagrafica? Dipende.

Infatti, affinché l’istituto INPS provveda ad accettare la domanda per la Naspi trasmessa dai disoccupati over 67 sarà necessario verificare la sussistenza di specifiche condizioni.

In linea generale si può ritenere che gli importi della disoccupazione Naspi può essere erogata anche nei confronti di chi ha oltre 67 anni. Questo perché a determinare o meno il diritto a percepire l’indennità della Naspi non è il fattore anagrafico, bensì una serie di requisiti essenziali, tra cui anche la sussistenza o la mancanza dei requisiti per accedere alla pensione.

Tuttavia, è importante approfondire e chiarire tutte le situazioni che potrebbero emergere in riferimento alla possibilità di richiedere la Naspi anche se si hanno 67 anni.

Questo per verificare se vi siano tutte le condizioni e i requisiti che saranno monitorati dall’INPS al fine di provvedere al pagamento della Naspi anche per i cittadini over 67 anni che non hanno la pensione.

Naspi per gli over 67, ma solo se non spetta la pensione: cosa dice l’INPS

Purtroppo con l’avanzare dell’età, il rischio di restare disoccupati per un periodo di tempo decisamente più lungo è sempre più elevato. Questo perché i datori di lavoro e le aziende tendono ad assumere personale giovani, grazie anche ai diversi incentivi e alle agevolazioni per l’assunzione dei giovani.

Questa situazione, quindi, non fa altro che influenzare negativamente la percentuale di cittadini disoccupati over 67, ovvero di persone che hanno un’età anagrafica considerata pensionabile ma che purtroppo non hanno raggiunto tutti i requisiti per poter presentare richiesta di pensionamento.

Cosa fare quindi in questi casi? È possibile percepire l’indennità di disoccupazione della Naspi anche se si ha un’età anagrafica pensionabile? La risposta in queste circostanze è dipende: dovranno essere prese in considerazione diverse condizioni affinché l’INPS possa accettare la domanda per la Naspi presentata da cittadini over 67.

In generale, l’indennità della Naspi rappresenta un ammortizzatore sociale che potrà essere erogato e corrisposto dall’INPS verso quei lavoratori che sono stati coinvolti, in maniera involontaria, dalla perdita della propria occupazione.

Ma non basta solo questa condizione per poter essere sicuri di poter ricevere la disoccupazione INPS, quando si hanno 67 anni.

I requisiti per la Naspi a 67 anni: chi può avere la disoccupazione senza pensione

La Naspi potrà essere richiesta e percepita anche da parte di quei cittadini che di fatto hanno compiuto i 67 anni, ovvero hanno raggiunto la cosiddetta età pensionabile.

Tuttavia, nei casi in cui il beneficiario della Naspi che attualmente sta percependo l’indennità di disoccupazione Naspi, potrebbe essere coinvolto dalla perdita del beneficio, nel momento in cui al compimento dei 67 anni acquisisce tutte le condizioni ed i requisiti per poter accedere al diritto alla pensione.

Ciò significa che, nel momento in cui una persona over 67, anche dopo il compimento dell’età cosiddetta pensionabile, non raggiunge tutti i requisiti per avere diritto al trattamento previdenziale dall’INPS, potrebbe continuare a beneficiare della Naspi.

Oppure, nei casi in cui non abbia ancora provveduto a presentare richiesta dell’indennità Naspi, sarà possibile fare domanda per la disoccupazione anche se si hanno già compiuto i 67 anni, ma facendo sempre attenzione ai requisiti e alle condizioni obbligatorie.

Naspi a 67 anni, se non si ha la pensione: l’INPS controlla i requisiti

Per assicurarsi di avere effettivamente diritto alla disoccupazione Naspi, diventa fondamentale accertarsi anche di rispettare una serie di condizioni essenziali che riguardano in linea generale il diritto alla Naspi, non soltanto per chi ha un’età anagrafica superiore ai 67 anni.

Nello specifico, la Naspi spetta anche per chi ha 67 anni senza diritto alla pensione, che rientra nella categoria di lavoratore subordinato.

I due aspetti che saranno presi in considerazione dall’Istituto INPS nel momento in cui si invia la domanda per ricevere la Naspi anche se si ha raggiunto l’età pensionabile, riguardano i seguenti fattori:

stato di disoccupazione;

requisito contributivo.

In merito allo stato di disoccupazione, come accennato, la Naspi spetta esclusivamente verso coloro che sono stati coinvolti dalla perdita involontaria del lavoro, oppure per motivazioni riconducibili a situazioni di dimissioni per giusta causa e altri episodi specificati nella circolare INPS 1° dicembre 2021, n. 180.

Si potrà ricevere la Naspi anche se si hanno raggiunto i 67 anni di età anagrafica ma non il diritto alla pensione, nel momento in cui si rispettano i requisiti contributivi.

Nel dettaglio, sarà accertato dall’INPS il raggiungimento di almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti al periodo in cui il cittadino over 67 risulta essere disoccupato.