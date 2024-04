Naspi e DIS-COLL: in arrivo i pagamenti di aprile 2024. Il calendario dell’INPS

Con l’arrivo del nuovo mese, i lavoratori e i cittadini si stanno domandando quando riceveranno i pagamenti INPS relativi alle mensilità di aprile.

In particolare, i disoccupati italiani si chiedono quando arriva l’indennità di disoccupazione della Naspi e Dis-Coll 2024.

In questo articolo, quindi, parliamo di quando l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale procederà al pagamento dell’indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll nel mese di aprile 2024.

Quando sarà previsto il pagamento dell’indennità di disoccupazione della Naspi e della Dis-Coll ad aprile nel 2024?

Come accade regolarmente, l’erogazione dell’indennità della Naspi di aprile avviene generalmente entro la metà del mese corrente.

Tuttavia, la data effettiva del pagamento INPS della Naspi 2024 può cambiare in base ad alcuni aspetti.

Nello specifico, ad incidere sulla variazione del calendario per quanto riguarda l’erogazione della Naspi di aprile 2024 risulta essere la data in cui è stata inviata la richiesta di disoccupazione da parte del cittadino in questione.

Le stesse date dei pagamenti della mensilità di aprile 2024 per la Naspi valgono anche per i cittadini a cui spetta l’indennità di disoccupazione della Dis-Coll.

Naspi 2024: come controllare la data del pagamento

Per chi ha intenzione di verificare l’effettivo stato del pagamento INPS per quanto riguarda la mensilità di aprile della Naspi 2024, è possibile sempre consultare il portale ufficiale dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

A questo proposito, per conoscere la data esatta dell’erogazione della Naspi di aprile 2024, così come quella della Dis-Coll, il cittadino dovrà fare riferimento al proprio fascicolo previdenziale online.

Dunque, per accedere al fascicolo, l’utente dovrà effettuare l’autenticazione attraverso una tra le seguenti credenziali personali: SPID, CIE e CNS.

Solitamente l’Istituto INPS provvede a pubblicare e comunicare i dettagli per il pagamento della mensilità di disoccupazione Naspi circa 7-15 giorni prima dell’effettiva erogazione.

Naspi 2024: chi riceve l’erogazione di aprile

Chi potrà effettivamente ricevere il pagamento della Naspi di aprile 2024? In questo senso, la misura si riferisce ai cittadini che perdono l’occupazione per motivazioni non riconducibili alla propria volontà.

La mensilità di aprile della Naspi 2024 spetta nei confronti dei lavoratori dipendenti, apprendisti, soci di cooperative con un rapporto di lavoro subordinato, nonché personale artistico con un rapporto di lavoro dipendente.

Inoltre, la Naspi 2024 ad aprile spetta anche nei confronti dei dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda la misura della Dis-Coll, in questo caso, si tratta di un’indennità che viene riconosciuta nei confronti dei soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, in qualità di collaboratori coordinati e continuativi.

Al contempo, potranno ricevere la mensilità di Dis-Coll di aprile i dottorandi di ricerca con borsa di studio e gli assegnisti.

Per approfondire il tema della Naspi e i requisiti per ricevere l’indennità di disoccupazione nel 2024, ti consigliamo la lettura del seguente articolo: Naspi, ecco quali sono le nuove regole del 2024.