Naspi dicembre 2023 in arrivo: data del pagamento e cosa fare se è in ritardo

Quando viene pagata la Naspi a dicembre 2023? Ecco come verificare le date del pagamento accedendo al sito dell’INPS.

Naspi a dicembre 2023: il pagamento sta per arrivare. Ma quando?

Il pagamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, che spetta a tutti i lavoratori che hanno perduto involontariamente l’occupazione e ne hanno fatto richiesta, non segue un calendario preciso.

A differenza del pagamento dell’assegno unico o del reddito di cittadinanza, per la Naspi il calendario degli accrediti non è mai così certo. Tutto ciò che i beneficiari sanno, il più delle volte, è che generalmente il pagamento arriva entro la prima metà del mese. Ma sanno anche che la data dell’accredito dipende da quando è stata inviata la richiesta.

Eppure, c’è un metodo che permette di avere informazioni precise su quando arriveranno i soldi. Alcuni beneficiari hanno già verificato che l’accredito è in arrivo proprio oggi, 12 dicembre, mentre c’è chi ha già ricevuto il sostegno economico ieri, 11 dicembre.

Pagamento Naspi a dicembre 2023: informazioni da INPS

Il periodo natalizio è anche uno di quelli in cui si aspettano con maggiore urgenza i sostegni economici in favore di famiglie e lavoratori.

Uno di questi è proprio la disoccupazione Naspi, l’indennità mensile riservata a tutti i lavoratori con rapporto subordinato che hanno perduto involontariamente il lavoro.

Chiunque abbia fatto richiesta per il sussidio, sa bene che l’arrivo dell’indennità di disoccupazione dipende dal momento in cui è stata presentata la domanda. In particolare:

• dall’ottavo giorno successivo alla data in cui è cessato il rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno, mentre, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, spetta dal giorno successivo alla presentazione della domanda;

• dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Mentre, se presentata dopo l'ottavo giorno, arriva a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda;

• dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Oppure, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

In sostanza, la data del pagamento della Naspi è variabile. Tuttavia, INPS informa i beneficiari circa i dettagli dell’erogazione del sussidio con un anticipo di circa 7-15 giorni.

Come controllare il pagamento della Naspi di dicembre sul sito INPS

La buona notizia è che, nonostante la data di pagamento della Naspi sia variabile, c’è sempre la possibilità per ogni beneficiario di verificare quando arriverà l’indennità.

Questo è possibile grazie al sito dell’INPS. Tutti i cittadini hanno la possibilità di accedere al sito e verificare le date di pagamento di sussidi e bonus.

Ma come controllare il pagamento della Naspi di dicembre 2023? Il procedimento è molto semplice, ma è necessario che il beneficiario sia in possesso di una delle seguenti credenziali:

• SPID , Sistema Pubblico di Identità Digitale;

• CIE , Carta d’Identità Elettronica;

• CNS, Carta Nazionale dei Servizi.

Una volta sul sito, il beneficiario deve raggiungere la sezione “Cassetto Previdenziale del Cittadino” (è possibile anche digitare nella barra di ricerca) e poi seguire il percorso Prestazioni > Pagamenti. A questo punto si aprirà una schermata nella quale saranno visibili tutti i pagamenti eseguiti, ordinati in base all’anno di riferimento.

A questo punto, cliccando su “Prestazione” sarà possibile visualizzare maggiori dettagli sulla Naspi di dicembre 2023.

Attenzione, perché in questa fase può essere visualizzata la data di disposizione del pagamento. È bene evidenziare che tale data non coincide con la data di erogazione e che tra la prima e la seconda possono trascorrere anche un paio di settimane.

Pagamento Naspi dicembre 2023 in ritardo: cosa fare

Se si sospetta che la Naspi di dicembre sia in ritardo, per prima cosa, dunque, consigliamo di verificare le date di pagamento (disponibilità di pagamento e data di erogazione) direttamente dal sito INPS.

Qualora, pur effettuando le verifiche, il pagamento non venga corrisposto entro la fine del mese, è probabile che sia insorto effettivamente un problema, per esempio che il sussidio sia stato sospeso.

Diverse, infatti, sono le motivazioni per cui l’indennità di disoccupazione può essere sospesa, in particolare:

• errori nella compilazione della domanda , specialmente per i nuovi beneficiari;

• mancato invio all’INPS della contestazione inviata al datore di lavoro, nel caso di dimissioni per giusta causa;

• mancata comunicazione dei contributi EMENS o del modello DMAG per i lavoratori agricoli da parte del datore di lavoro;

• mancata stipula o rinnovo del Patto di Servizio Personalizzato, cioè quell’accordo che il disoccupato è chiamato a sottoscrivere con il Centro per l’impiego entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di Naspi.

