È sempre più vicino il momento della scadenza relativa ai termini ultimi dei contratti dei docenti precari nel settore scuola, che andranno quindi automaticamente in disoccupazione. Appare quindi, necessario approfondire le dinamiche che si pongono alla base dell’erogazione della Naspi docenti 2022, al fine di capire quali sono tutte le novità di quest’anno, quali i requisiti e gli importi della Naspi docenti.

Dunque, tutti quegli insegnanti che ancora sono inquadrati come docenti precari potranno, a partire dalla fine della scuola, iniziare a presentare la richiesta per poter ricevere da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, l’indennità di disoccupazione Naspi.

Tuttavia, è necessario chiarire che per poter effettivamente ottenere il pagamento della Naspi docenti 2022, sarà necessario rispondere a specifiche condizioni particolari, riferite non soltanto alla propria figura professionale, ma anche all’ammontare dei contributi versati fino a quel momento.

Proprio per questo motivo, all’interno del seguente articolo, andremo ad approfondire al meglio tutte le caratteristiche effettive dei pagamenti della Naspi docenti 2022, andando ad evidenziare anche le peculiarità e le condizioni particolari che dovranno essere rispettate da parte dei lavoratori.

In tal senso, si andranno anche a fornire ulteriori dettagli in riferimento alle novità essenziali previste per l’anno attualmente in corso che hanno effettivamente coinvolto il beneficio della Naspi docenti 2022.

Naspi docenti 2022: tutte le caratteristiche da sapere!

Come ormai tutti sanno, una volta terminato il proprio periodo di lavoro, quasi l’intera platea di lavoratori interessata dalla conclusione del contratto lavorativo, ha la possibilità di accedere all’indennità di disoccupazione.

Dunque, la Naspi si configura di fatto come una vera e propria misura economica di grande importanza, spettante nei confronti dei lavoratori coinvolti da un contratto di lavoro subordinato e che hanno terminato di svolgere la propria prestazione lavorativa, a causa di motivazioni non riconducibili alla propria volontà.

Tuttavia, la perdita involontaria del lavoro non rappresenta l’unico requisito indispensabile per poter accedere all’erogazione della Naspi, come ad esempio la Naspi docenti 2022.

È importante, per questo motivo, prendere in considerazione tutti gli aspetti che attualmente costituiscono i requisiti per poter accedere alla Naspi docenti 2022, al fine di non rischiare di non poter ottenere l’erogazione di questa indennità per motivazioni diverse, legate alla non sussistenza di tutte le condizioni di accesso.

Per quanto riguarda la Naspi docenti 2022, in questo caso occorre fare alcune specifiche in quanto si fa riferimento ad un’indennità di disoccupazione che viene di fatto percepita da parte di lavoratori dipendenti che appartengono al settore pubblico.

Chi può avere la Naspi docenti 2022? Le indicazioni dell’INPS

Abbiamo quindi visto nel precedente paragrafo che l’indennità di disoccupazione Naspi docenti 2022 potrà essere percepita, ma soltanto se si rispettano alcuni casi particolari.

In questo caso, la Naspi docenti 2022 così come avvenuto anche durante gli anni precedenti, spetterà esclusivamente nei confronti di quegli insegnanti che sono assunti in ruolo oppure se sono coinvolti da un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Questo aspetto, dunque, diventa essenziale ai fini dell’individuazione della platea di insegnanti e di docenti che effettivamente potranno presentare richiesta per poter accedere ai pagamenti previsti con cadenza mensile per ricevere l’indennità di disoccupazione.

Ciò significa anche che, gli insegnanti ed il personale scolastico che rientra nella categoria legata ai cosiddetti precari della scuola, una volta conclusosi l’anno scolastico e dunque il loro periodo di lavoro, avranno effettivamente la possibilità di accedere alla Naspi docenti 2022.

Tuttavia, è chiaro che per poter effettivamente beneficiare della Naspi docenti 2022, così come accade già solitamente per l’indennità di disoccupazione riconosciuta verso tutti gli altri lavoratori, è bene rispettare determinate condizioni, di cui tratteremo nel prossimo paragrafo.

Naspi docenti 2022: i requisiti da rispettare per ricevere la disoccupazione

Per poter riprendere l’intera lista di requisiti e di condizioni essenziali ai fini di accedere all'erogazione dell’indennità di disoccupazione della Naspi, sarà necessario rispondere ad una serie di requisiti essenziali.

A questo proposito, dunque, è necessario prendere in considerazione quanto specificato all’interno del decreto legislativo numero 22 pubblicato in data 4 marzo dell’anno 2015, attraverso il quale sono state anche definite tutte le regole generali in riferimento ai requisiti di accesso alla Naspi, inclusa la Naspi docenti 2022.

Prima di tutto, al momento della richiesta, il lavoratore in questione che intende ricevere l’indennità dovrà dimostrare di trovarsi in uno stato di disoccupazione, dovuto alla perdita involontaria della propria occupazione lavorativa.

Una seconda questione particolare che dovrà essere necessariamente approfondita riguarda il periodo di contribuzione. In questo senso, occorre sottolineare che l’indennità di disoccupazione potrà essere erogata solo verso coloro che hanno avuto un lavoro durato almeno tredici settimane durante i quattro anni precedenti alla richiesta.

Al contempo, occorre fare attenzione anche ad altri due aspetti essenziali. Da un lato, sarà necessario che il lavoratore intenzionato a richiedere la Naspi docenti 2022 abbia lavorato per almeno trenta giorni durante l’anno precedenti.

Dall’altro lato, occorre anche assicurarsi che egli sia titolare della cosiddetta DID. Si tratta della cosiddetta Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, mediante il quale ci si rende disponibili ad una nuova occupazione, a seguito della conclusione involontaria dal lavoro.

Quanto dura la Naspi docenti 2022? Il periodo dei pagamenti INPS

Anche quando si parla degli importi che potranno essere percepiti da parte di quei lavoratori a cui spetta il riconoscimento della Naspi docenti 2022, è necessario fare alcune precisazioni.

In effetti, al fine di definire l’importo corretto della Naspi docenti 2022, occorrerà prendere in considerazione non soltanto l’ultimo periodo lavorato, bensì tutte le occupazioni svolte durante i quattro anni precedenti al momento della richiesta dell’indennità di disoccupazione.

A questo proposito, l’indennità di disoccupazione della Naspi potrà essere effettivamente erogato da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale per una durata massima pari alla metà delle settimane che il lavoratore attualmente disoccupato ha lavorato durante gli ultimi quattro anni.

Ciò significa quindi che i docenti e gli insegnanti precari, così come avviene già per gli altri lavoratori, potranno ottenere i pagamenti della Naspi docenti per un periodo massimo di 24 mesi.

Il calcolo della Naspi docenti 2022: quali sono gli importi?

Come per la durata effettivamente dei pagamenti della Naspi docenti, anche per quanto riguarda la definizione degli importi, si tratta di un parametro soggettivo, che dipende dal numero di settimane lavorate e dall’importo della propria busta paga.

In merito, invece agli importi che potranno essere ottenuti da parte dei lavoratori che sono stati coinvolti dalla perdita involontaria del lavoro, in questo caso sarà necessario prendere in considerazione una percentuale pari al 75% rispetto all’ammontare della retribuzione media su base mensile. Si tratta di un importo imponibile ai fini dell’accesso all’assegno previdenziale.