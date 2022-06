Attualmente, sono moltissimi le persone in Italia che si trovano senza lavoro. I disoccupati che percepiscono la NASpI hanno una grande preoccupazione per il futuro, specie quando non riescono a trovare lavoro. Ma quali sono i tuoi diritti dopo la NASpI? Per capirlo rispondiamo alla domanda di un nostro lettore!

Attualmente, sono moltissimi le persone in Italia che si trovano senza lavoro. Insomma, come ben saprai, la disoccupazione è una delle problematiche di maggior rilievo nel nostro Paese ed il Governo lavora giornalmente a misure per diminuire tale tasso.

Ebbene, dal canto dei disoccupati che percepiscono l’indennità di disoccupazione, meglio conosciuta come NASpI, la preoccupazione di maggior rilievo risulta essere quella relativa al futuro.

Insomma, sopratutto durante il periodo contrassegnato dal Covid-19, il mercato del lavoro è stato in una fase di stallo senza precedenti. Per questo motivo sono stati in molti ad interrogarsi su ciò che sarebbe potuto accadere dopo la fine della NASpI.

Dunque, vogliamo dare una risposta ad una domanda che è arrivata direttamente in redazione.

Fabrizio ci parla della sua situazione, temendo che dopo la fine della NASpI egli non possa più avere alcuna tutela. Infatti, come sappiamo, la NASpI non ha una durata illimitata, ma può essere di massimo due anni.

Ebbene, Fabrizio ci dice:

Ho 57 anni e ho versato 30 anni di contributi. Tuttavia, dopo essere stato licenziato sono ormai quasi due anni che percepisco la NASpI. So che questa sta per finire e non so cosa mi posso aspettare per il futuro. Se non dovessi riuscire a trovare lavoro, quali sarebbero i miei diritti?

La domanda di Fabrizio è solo una delle domande che giungono circa la fine della NASpI, che preoccupa notevolmente i disoccupati italiani. Cerchiamo quindi di dare una risposta a quelli che sono i diritti anche dopo la fine della NASpI.

NASpI finita? Ecco cosa puoi chiedere dopo! Le possibilità in Italia!

Come abbiamo sottolineato anche in precedenza, la NASpI non dura in eterno.

Questo vuol dire che la misura per contrastare lo stato di disoccupazione ha una durata limitata nel tempo e, coloro che ne usufruiscono, hanno come obiettivo quello di trovare un nuovo lavoro.

Insomma, nonostante le numerose critiche che vengono giornalmente rivolte alle misure sulla disoccupazione, come il Reddito di Cittadinanza, l’obiettivo primario è quello di re inserire i disoccupati nel mondo del lavoro.

Tuttavia, a differenza del Reddito di Cittadinanza, la NASpI non viene criticata nello stesso modo.

Ma quanto dura la NASpI? Beh, come abbiamo affermato anche in precedenza, la NASpI ha una durata massima di due anni.

Eppure, non è detto che dopo due anni i disoccupati che percepiscono l’indennità di disoccupazione riescano a trovare un nuovo lavoro.

Ma cosa si può fare in questi casi? Beh, coloro che non sono riusciti a trovare lavoro dopo due anni di NASpI possono fare richiesta per il Reddito di Cittadinanza.

Attenzione: il Reddito di Cittadinanza è compatibile con la NASpI e con la Dis-Coll.

Eppure, qualora dovessi fare richiesta di queste misure pur essendo in possesso della NASpI, l’importo dell’indennità economica verrà nettamente ridotto.

Pertanto, hai la possibilità di aspettare e richiedere l’accesso al Reddito di Cittadinanza una volta che le erogazioni della NASpI saranno terminate.

Attenzione: il Reddito di Cittadinanza impone dei rigidi requisiti di accesso, relativi prevalentemente al reddito del soggetto.

Dunque, il passaggio da NASpI a Reddito di Cittadinanza non sarà automatico, ma dovrai inviare la domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per controllare il rispetto dei requisiti.

Dopo la NASpI non hai ancora trovato un lavoro? Ecco cosa puoi fare!

Come recita la domanda di Fabrizio, egli si trova quasi alla fine dell’erogazione della NASpI. Eppure, tale erogazione non è terminata, anche se per effetto del decalage mensile, è sicuramente nettamente più bassa rispetto agli inizi.

Attenzione: per alcune esigenze particolari la NASpI può essere prorogata, ma per poco tempo.

Pertanto, è buona norma muoversi per tempo per cercare una nuova occupazione che possa essere in linea con le proprie ambizioni e le proprie competenze.

Insomma, sono molte le persone che sfruttano il periodo di disoccupazione per formarsi e per trovare successivamente un nuovo lavoro.

Ma quali sono le azioni che possono essere intraprese da coloro che sono alla fine delle erogazioni della NASpI (come Fabrizio)?

Prima di tutto consigliamo di consultare periodicamente le offerte di lavoro pubblicate dal Centro per l’Impiego. Infatti, in questi casi, i percettori della NASpI avranno la precedenza.

Allo stesso modo si consiglia di consultare anche i siti web delle maggiori agenzie interinali al fine di trovare una nuova occupazione. Alcuni siti da vedere saranno quelli di Adecco e Randstad.

Infine, esistono anche alcuni programmi regionali o comunali che hanno come obiettivo quello di reinserire i disoccupati nel mondo del lavoro.

Quali incentivi economici puoi richiedere dopo la fine della NASpI?

Eppure, come ha detto anche Fabrizio nella sua domanda, trovare lavoro in Italia non è certo semplice, specie per gli adulti.

Insomma, ultimamente la maggior parte delle offerte di lavoro fa riferimento a giovani che vengono assunti con contratti di tirocinio o apprendistato, in modo da sfruttare le agevolazioni messe a disposizione dal Governo.

Dunque, come si deve muovere una persona che ha quasi finito le erogazioni della NASpI? Ci sono altri incentivi economici che possono essere richiesti?

Prima di tutto consigliamo di fare richiesta per ricevere il nuovo ISEE corrente al CAF, in modo da poter poi presentare la domanda per ricevere il Reddito di Cittadinanza.

Ma cosa cambia accedendo al RdC?

In questo caso la misura presuppone l’erogazione di un contributo economico, ma anche dei doveri, stabiliti dal Governo Draghi.

Prima di tutto, ovviamente, coloro che accedono al Reddito di Cittadinanza hanno la possibilità di ricevere mensilmente l’erogazione di una somma di denaro sulla loro card.

Inoltre, per poter accedere alla misura, sarà necessario firmare un patto personalizzato per il mondo del lavoro.

Insomma, nonostante se ne dicano molte sul Reddito di Cittadinanza, il fine ultimo è quello di reinserire i disoccupati nel mondo del lavoro.

Quali requisiti devi avere per accedere al Reddito di Cittadinanza dopo la NASpI?

Come abbiamo sottolineato, ad oggi, allo scadere della NASpI, la misura che può essere richiesta nel caso in cui il soggetto non abbia ancora trovato un nuovo impiego è rappresentata dal Reddito di Cittadinanza.

Ebbene, come abbiamo affermato anche in precedenza, tale misura presuppone il rispetto di alcuni requisiti molto rigidi, pena l’esclusione.

Attenzione: riconiamo ancora una volta che i percettori della NASpI possono fare richiesta fin da subito per ottenere anche il RdC, nel caso in cui siano rispettati i requisiti.

Tuttavia, è importante sapere anche che in questi casi l’assegno sarà notevolmente ridotto.

Invece, qualora tu volessi fare domanda per il Reddito di Cittadinanza dopo la fine della NASpI dovrai rispettare alcuni requisiti, quali:

Residenza in Italia o in Unione Europea;

Se si tratta di un cittadino extra-UE, è necessario essere in possesso di un permesso di soggiorno valido;

Vivere stabilmente in Italia da almeno 10 anni, dei quali gli ultimi due devono essere intesi in modo continuativo.

Eppure, questi sono solamente i requisiti di base, in quanto il Reddito di Cittadinanza impone anche alcuni livelli reddituali che non devono essere superati.

Di conseguenza, colui che esce dalla NASpI e non ha ancora trovato un lavoro dovrà avere un reddito ISEE inferiore a 9.360 euro, pena l’esclusione dal RdC.

Inoltre, il patrimonio mobiliare, esclusa la prima casa, dovrà avere un valore massimo di 30.000 euro.

Dunque, se sei in possesso di questi requisiti ed hai quasi finito le erogazioni della NASpI, niente paura: hai diritto ad accedere al Reddito di Cittadinanza!