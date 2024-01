Naspi, ecco il calendario completo dei pagamenti di gennaio 2024

Ecco il calendario dei pagamenti della NASpI per gennaio e tutte le novità del 2024.

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è un sostegno vitale per molti lavoratori italiani che hanno perso il lavoro. Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2024, vi sono delle novità che la riguardano.

Come funziona la NASpI nel 2024: il calendario dei pagamenti

La NASpI è una misura di sostegno al reddito per coloro che hanno perso involontariamente il lavoro. I requisiti per richiederla includono la perdita del lavoro per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore, il possesso di almeno tredici settimane di contributi negli ultimi quattro anni e l'accettazione di una riduzione dell'importo dell'indennità dopo un certo periodo.

Per quanto riguarda i pagamenti di gennaio 2024, la NASpI verrà erogata approssimativamente tra l’11 e il 20 gennaio. I beneficiari possono controllare la data esatta di pagamento accedendo al loro cassetto previdenziale sul sito dell'Inps, utilizzando SPID, CIE o CNS.

I beneficiari della NASpI devono comunicare all'Inps il loro reddito presunto per l'anno 2024 entro il 31 gennaio. Questo passaggio è essenziale per garantire la continuità del beneficio. La mancata comunicazione può portare alla sospensione della NASpI.

Come richiedere la NASpI nel 2024

L'importo della NASpI dipende dalla retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni. Generalmente, è pari al 75% di tale retribuzione, con aggiunte percentuali in caso di retribuzioni superiori a un limite stabilito dalla legge. La durata del beneficio è pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni, fino a un massimo di due anni.

La richiesta della NASpI può essere effettuata online tramite il sito dell'Inps, utilizzando il servizio dedicato. È necessario inoltrare la domanda entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. I lavoratori possono anche rivolgersi a un CAF o a un Patronato per assistenza nella presentazione della domanda.

Da quando inizia a diminuire la NASpI

Come previsto dalla normativa, l’importo della NASpI subisce una riduzione progressiva nel tempo. Per il 2024, il calcolo delle riduzioni si basa su criteri legati all'età anagrafica del beneficiario, con percentuali di diminuzione variabili a seconda dei mesi di fruizione dell'indennità.

Non tutti i lavoratori che perdono il lavoro hanno diritto alla NASpI. La legge stabilisce specifici requisiti e limiti per l'accesso a questo sostegno. Hanno diritto alla NASpI i lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente il lavoro, compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperative, personale artistico, dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni e operai agricoli a tempo indeterminato.

Sono esclusi da questo beneficio, ad esempio, i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato. Diverso il discorso per le Partite IVA.

Calendario dei pagamenti NASpI

Anche se il pagamento della NASpI non segue una calendarizzazione fissa, l'Inps cerca di liquidare i pagamenti entro un arco temporale definito, che per il mese di gennaio 2024 si prevede sarà tra l’11 e il 20. Questa tempistica può variare leggermente in base alla presentazione della domanda e alle procedure interne dell'Inps.

La comunicazione del reddito presunto, successivamente, è un passaggio obbligatorio per i percettori di NASpI. Questa comunicazione serve per attestare i redditi che si prevede di generare nell'anno successivo. La mancata comunicazione può portare alla sospensione della NASpI, quindi è un passaggio da non trascurare.

Come comunicare il reddito presunto

I beneficiari della NASpI possono inviare la comunicazione del reddito presunto utilizzando il nuovo servizio NASpI-COM disponibile sul sito dell'Inps. In alternativa, possono rivolgersi a un CAF o a un Patronato per assistenza.

La NASpI rappresenta un sostegno fondamentale per molti lavoratori che hanno perso il lavoro. Questo ammortizzatore sociale aiuta a mitigare l’impatto economico della disoccupazione, fornendo una fonte temporanea di reddito mentre si cerca una nuova occupazione.

La NASpI è un elemento chiave del sistema di welfare italiano, fornendo un supporto essenziale a chi si trova in una situazione di disoccupazione involontaria. Per il mese di gennaio 2024, i beneficiari possono aspettarsi i pagamenti tra l’11 e il 20, un intervallo che fornisce una certa sicurezza in un periodo di incertezza lavorativa.