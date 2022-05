Sono in tanti che attualmente si domandano quali saranno le date ufficiali per quanto riguarda i pagamenti di maggio per indennità di disoccupazione Naspi e Reddito di cittadinanza. Vediamo, quindi, le date ufficiali previste da parte del calendario INPS di maggio.

La prima settimana di maggio è ormai già passata e si fanno sempre più insistenti le richieste da parte degli utenti e dei cittadini che sono in attesa di ricevere i pagamenti dall’INPS.

In particolare, sono tantissimi i cittadini italiani che attualmente si trovano in una situazione di disoccupazione dal lavoro e che sono in attesa di ricevere i pagamenti da un lato dell’indennità Naspi, dall’altro del reddito di cittadinanza.

A questo proposito, dunque, è necessario andare a chiarire ulteriormente quali sono effettivamente le date ufficiali che sono state predisposte da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, per quanto riguarda il riconoscimento e l’erogazione dei contributi economici in favore delle categorie di lavoratori e di disoccupati appena citata.

Tuttavia, come accade per tantissime altre situazioni inerenti ai pagamenti per bonus, indennizzi e contributi economici in favore dei cittadini in generale, è necessario porre particolare attenzione alle condizioni specifiche richieste dall’Istituto INPS.

In tal senso, i pagamenti INPS, anche nei casi in cui si tratti di erogazione e di accrediti per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione Naspi oppure del reddito di cittadinanza, potrebbero essere a tutti gli effetti interessati da eventuali blocchi, ritardi o problematiche, differenti sulla base dell’utente a cui si riferiscono.

Dunque, all’interno del seguente articolo, andremo effettivamente a fornire tutti i dettagli per quanto riguarda le caratteristiche nonché gli aspetti peculiari che contraddistinguono i pagamenti INPS per reddito di cittadinanza da un lato, e per indennità di disoccupazione NASpI dall’altro.

In questo contesto, quindi, nei prossimi paragrafi, andremo anche a fornire ulteriori indicazioni in riferimento a quali sono a tutti gli effetti i requisiti nonché le condizioni che attualmente sono considerate obbligatorie affinché si possa accedere regolarmente ai pagamenti INPS di maggio per reddito di cittadinanza e per indennità Naspi.

Naspi e RdC 2022: i pagamenti INPS di maggio. Quali sono le novità?

Come accade ogni mese, anche per il mese di maggio attualmente in corso, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale dovrebbe provvedere entro pochi giorni ad approvare i primi pagamenti ufficiali.

Si tratta, a questo proposito, non soltanto dei tradizionali pagamenti degli assegni della pensione oppure quelli dedicati alle famiglie, attraverso il riconoscimento dell’assegno unico e universale.

Infatti, tra i vari accrediti che si susseguiranno nel corso del mese di maggio di quest’anno, ci saranno sicuramente anche quelli dedicati all’erogazione degli importi legati ai cittadini che purtroppo risultano al momento non avere alcun tipo di lavoro oppure che sono stati coinvolti di recente dalla perdita del proprio lavoro.

Dunque, con il mese di maggio, coloro che ne avranno il diritto, ovvero tutte quelle persone che rispondono a specifici requisiti obbligatori e che avranno provveduto a presentare correttamente la richiesta, potranno vedersi accreditati già nei prossimi giorni una serie di sostegni.

Tra questi, rientra da un lato l’importo del reddito di cittadinanza, dall’altro, invece, quello dedicato all’indennità di disoccupazione della Naspi. Si ricorda, tuttavia, che ciascuno di questi contributi risulta essere interamente dedicato ad una categoria specifica di cittadini.

Naspi e RdC 2022: come controllare quando arrivano gli accrediti INPS?

Dunque, nel corso del seguente articolo, andremo ad approfondire più nel dettaglio la questione legata al calendario dei pagamenti INPS, al fine di evidenziare e mettere in risalto in particolare modo le date in cui sarebbero previsti i pagamenti per reddito di cittadinanza e per Naspi durante il mese di maggio 2022.

Tuttavia, prima di addentrare il discorso più nello specifico per poter comprendere quando potranno ricevere i cittadini gli importi per il reddito di cittadinanza e per l’indennità di disoccupazione Naspi, è importante sottolineare un aspetto, di non poco conto per i cittadini.

In questo contesto, occorre sottolineare che i cittadini hanno già da ora la possibilità di verificare e monitorare le date degli accrediti che dovrebbero essere effettuati da parte dell’Istituto INPS al fine di accedere al reddito di cittadinanza e all’indennità della Naspi.

Si tratta, effettivamente, del servizio telematico che potrà essere accessibile a qualsiasi cittadino italiano che risulti essere in possesso delle credenziali personali di accesso. In tal senso, si ricorda che, per poter visualizzare il proprio fascicolo previdenziale, ogni cittadino dovrà munirsi di una tra le seguenti credenziali di accesso: Carta d’Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) nonché lo SPID.

Dunque, effettuando l’accesso sarà poi possibile andare a consultare il fascicolo previdenziale, ed accedere all’area in cui l’utente potrà prendere visione non soltanto degli importi che riceverà direttamente sul proprio conto corrente, ma anche la data in cui è stato predisposto il pagamento dell’INPS.

Naspi e RdC 2022: chi rischia di ricevere in ritardo gli accrediti INPS?

Effettivamente, quello che si andrà a fornire nei prossimi paragrafi, riguarda in realtà un riepilogo generale in riferimento al calendario ufficiale che viene trasmesso e formulato di mese in mese da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, per quanto concerne ciascun contributo e beneficio economico, inclusi il reddito di cittadinanza e l’indennità di disoccupazione Naspi.

Ma nonostante ciò è bene sottolineare che potrebbe essere verosimile l’emergere di situazioni in cui più cittadini potrebbero non ricevere gli accrediti per Naspi e per reddito di cittadinanza effettivamente nelle date che sono state predisposte da parte dell’Istituto INPS.

Questo fatto accade in quanto il calendario degli accrediti previsto dall’istituto INPS dipende fortemente anche dalla data in cui il cittadino ha provveduto a presentare la richiesta correttamente, allegando anche eventuali documenti e dati al fine di poter ottenere l’erogazione del sostegno economico.

Ciò significa che, coloro che hanno presentato in ritardo la richiesta o comunque verso le ultime settimane del mese di aprile, potrebbero essere a tutti gli effetti interessati da un ritardo dei pagamenti per Naspi o reddito di cittadinanza, a causa dei tempi di verifica e di monitoraggio necessari all’INPS al fine di confermare la sussistenza dei requisiti obbligatori per ottenere il contributo economico.

Naspi 2022: quando arrivano i pagamenti INPS di maggio?

Dunque, andiamo ora a chiarire all’interno del seguente paragrafo quando si verificheranno i pagamenti INPS di maggio per l’indennità della Naspi.

In questo senso, è importante chiarire che per poter accedere a tale sostegno economico sarà necessario essere stati coinvolti dalla perdita involontaria del lavoro oppure dalle dimissioni considerate di giusta causa.

In questo caso l’erogazione dei pagamenti per la Naspi di maggio 2022 si verificherà tra le giornate del 6 e del 13 maggio 2022.

Reddito di cittadinanza: gli accrediti INPS di maggio. Le date

Mentre i pagamenti nei confronti dei cittadini che sono in attesa di ricevere l’indennità di disoccupazione 2022 sono ormai quasi arrivati sul conto corrente, bisognerà ancora attendere alcune settimane per quanto riguarda i cittadini che aspettano di avere il reddito di cittadinanza.

Infatti, in questo caso, tutti coloro che hanno già ottenuto durante i mesi precedenti l’accredito per il reddito di cittadinanza, in questo caso il pagamento RdC ma anche per la pensione di cittadinanza sarà previsto a partire dalla data del 27 maggio 2022.