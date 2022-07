Con l’inizio di un nuovo mese arrivano finalmente i nuovi pagamenti INPS di luglio che spetteranno nei confronti dei titolari di misure economiche e trattamenti, come Naspi, Reddito di cittadinanza e il famoso bonus 200€. Ma le date dei pagamenti che saranno effettuate da parte dell’Istituto INPS non sono tutte uguali: è necessario fare attenzione al calendario INPS per tutti questi sostegni.

Con l’inizio di un nuovo mese arrivano finalmente i nuovi pagamenti INPS di luglio che spetteranno nei confronti dei titolari di misure economiche e trattamenti, come Naspi, Reddito di cittadinanza e il famoso bonus 200€. Ma le date dei pagamenti che saranno effettuate da parte dell’Istituto INPS non sono tutte uguali: è necessario fare attenzione al calendario INPS predisposto in favore di ciascun cittadino per ognuno di questi sostegni.

Infatti, come accade ormai da anni, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale si occupa dell’erogazione di ogni bonus e trattamento previdenziale, sulla base di uno specifico calendario già fissato in anticipo. In tal senso, le date per l’erogazione di ognuno di questi sostegni si differenziano non soltanto in base al tipo di misura che sarà erogata, ma in alcuni casi anche in riferimento alle categorie di soggetti a cui si riferiscono.

Dunque, all’interno del seguente articolo, andremo ad approfondire ciascun beneficio economico quando potrebbe essere erogato da parte dell’Istituto INPS e chi potrebbe avere diritto ad accedere ai pagamenti anticipati per il bonus 200€ ma anche per il reddito di cittadinanza.

Bonus 200€ e pagamenti di luglio: le date previste dall’INPS

Tra le novità più importanti che hanno visto un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nelle ultime settimane, vi è sicuramente l’introduzione da parte della squadra dell’esecutivo del cosiddetto bonus da 200 euro.

Si tratta, in questo caso, di un’indennità economica che potrà essere erogata verso alcune categorie di lavoratori a partire dal mese di luglio, esclusivamente nei casi in cui si rispettano determinate condizioni particolari.

Dunque, si provvederà all’elaborazione e all'erogazione dei pagamenti di questa nuova indennità una tantum dall’importo onnicomprensivo dei 200 euro a luglio soltanto per alcune categorie di lavoratori dipendenti.

Infatti, sulla base delle indicazioni che sono state contenute all’interno del messaggio INPS numero 2505, è stato specificato che questo bonus da 200 euro potrà essere erogato direttamente da parte dei datori di lavoro unitamente alla retribuzione che fa riferimento al periodo di competenza del mese di luglio 2022.

Chi può ricevere il bonus 200€ a luglio? I chiarimenti INPS

Prendendo in considerazione non soltanto le disposizioni del Decreto Aiuti ma anche le recenti comunicazioni intraprese da parte dell’Istituto INPS, è importante anche capire quali sono le categorie di lavoratori che potranno sperare di accedere al bonus 200 euro già nel mese di luglio.

A questo proposito, il bonus 200€ spetterà nei confronti di quei lavoratori che hanno un contratto di lavoro come dipendenti e che attualmente risultano essere in una delle condizioni specificate dal Governo.

In particolare, rientrano i soggetti che si trovano in cassa integrazione, i lavoratori in somministrazione, i lavoratori in congedo, ma anche i titolari di ammortizzatori sociali versati dai Fondi di solidarietà, piuttosto che dal FIS oppure dal CISOA.

Infine, si intendono ammessi nella possibilità di accedere al bonus 200€ anche i lavoratori stagionali che sono stati assunti durante il periodo che precede il 23 giugno.

Allo stesso tempo, anche i pensionati italiani potranno avere la possibilità di ottenere i pagamenti per il bonus 200€ a luglio. Nello specifico, saranno quei titolari di aumento un trattamento previdenziale obbligatorio che risulta avere una decorrenza entro il 30 di giugno di quest’anno. Si intendono ammessi anche i titolari di un assegno sociale o di una pensione sociale, così come anche i titolari di pensione o assegno di invalidità civile.

Pagamenti Naspi e Reddito di cittadinanza a luglio: le date dell’INPS

Secondo quanto predisposto all’interno del calendario INPS, anche i titolari di Naspi e di Reddito di cittadinanza riceveranno presto gli importi a loro spettanti.

Per quanto riguarda i soggetti che attualmente si trovano in uno stato di disoccupazione, in questo caso la data a cui dovranno fare riferimento per attendere gli accrediti da parte dell’Istituto INPS in merito agli importo della loro indennità di disoccupazione, questi potranno ottenere tale erogazione a partire dal quindicesimo giorno del mese. Dunque, ciò significa che i pagamenti per la Naspi di luglio dovrebbero avvenire già dal giorno venerdì 15 luglio.

In merito, invece alle ricariche della carta reddito di cittadinanza, così anche per i possessori della pensione di cittadinanza, come accaduto anche negli scorsi mesi, il calendario dei pagamenti RdC sarà differenziato in base ai soggetti effettivamente titolari di tale misura economica.

A questo proposito, potranno ottenere il pagamento anticipato del reddito di cittadinanza piuttosto che della pensione di cittadinanza, quelle famiglie che percepiscono per la prima volta questo sostegno economico, oppure che hanno rinnovato la misura il mese precedente.