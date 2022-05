Una delle domande più frequenti che arriva dai percettori della NASpI riguarda la sua compatibilità con il servizio civile.

Ma quali sono le regole imposte dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale su questo punto? Ebbene, devi sapere che le nuove regole relative alla NASpI apportano delle novità estremamente positive per coloro che sono interessati a tale cumulo.

Ma quali sono queste regole così interessanti? Andiamo a scoprire subito di che si tratta.

Dunque, secondo quanto è stato stabilito dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, un soggetto che percepisce l’indennità della NASpI oppure la DIS-COLL non deve inviare alcuna comunicazione all’INPS qualora decidesse di svolgere il servizio civile.

Insomma, non dovrà comunicare il compenso che percepisce da tale prestazione.

Ma quindi, nel dettaglio, quali sono le norme che regolano l’accesso al servizio civile per i percettori della NASpI? Quali sono le novità più rilevanti? Come funziona la questione dei compensi?

Sono molte le domande che ruotano attorno a tale questione e, pertanto, è sempre necessario fornire una risposta chiara e completa agli interessati. Lo faremo in questo articolo!

Indennità di disoccupazione: NASpI e DIS-COLL, analogie e differenze!

Prima di cominciare a comprendere come la NASpI e la DIS-COLL siano a tutti gli effetti compatibili con il servizio civile, è bene comprendere a fondo di che misure si tratta.

Infatti, facciamo riferimento a due tipologie di indennità di disoccupazione che però si basano su requisiti differenti.

Iniziamo dalla più famosa, quindi dalla NASpI. Si tratta di una prestazione di indennità di disoccupazione che viene corrisposta esclusivamente a coloro che perdono il lavoro in modo involontario.

In questo caso facciamo riferimento sia a coloro che sono stati licenziati contro la loro volontà, sia a chi rassegna le dimissioni per giusta causa.

Ovviamente per accedere alla NASpI ci sono dei requisiti che devono essere rispettati.

Il primo è, come abbiamo affermato poc’anzi, essere in stato di disoccupazione per ragioni oltre il proprio controllo, dunque parliamo di disoccupazione involontaria.

Come secondo requisito abbiamo la contribuzione. Infatti, sarà necessario aver versato almeno 13 settimane di contribuzione nel corso dei quattro anni precedenti alla disoccupazione.

Infine, fino al cambiamento voluto dal Governo Draghi, per ottenere la NASpI era anche necessario aver lavorato almeno 30 giorni nell’anno precedente alla disoccupazione. Ebbene, per volere del premier Mario Draghi tale requisito è stato cancellato a partire dal 2022.

E che possiamo dire della DIS-COLL? Ebbene si tratta di una prestazione che presuppone anch’essa un’indennità di disoccupazione che però viene erogata verso soggetti differenti.

Ovviamente, anche in questo caso è importante partire dal presupposto che i beneficiari abbiano perso il lavoro in modo involontario, quindi a seguito di un licenziamento o di dimissioni per giusta causa.

Ma chi può ricevere la DIS-COLL? Ebbene, devi sapere che i beneficiari sono numerosi:

Coloro che sono iscritti alla Gestione Separata INPS, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto oppure i dottorandi con borsa di studio.

Tale prestazione viene erogata entro l’ottavo giorno dalla perdita del lavoro, oppure leggermente dopo in caso di ritardo nella presentazione della domanda.

Ora che abbiamo compreso nel dettaglio quali sono le analogie e le differenze tra la NASpI e la DIS-COLL, andiamo a capire come funziona la loro compatibilità con il servizio civile. Come abbiamo anticipato, ci sono ottime notizie per tutti coloro che sono interessati a tale integrazione.

NASpI, DIS-COLL e servizio civile: cumulo possibile! Ecco le ultime!

Quindi, come funziona il cumulo tra NASpI, DIS-COLL e servizio civile? Beh, come abbiamo affermato anche in precedenza, coloro che decidono di svolgere il servizio civile non dovranno effettuare alcuna comunicazione all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Questo vuol dire che l’INPS non dovrà essere informata del compenso che viene percepito dal soggetto per il suo lavoro per il servizio civile.

Ma per quale motivo? Beh, è molto semplice:

Il servizio civile non è una tipologia di lavoro subordinato o parasubordinato. Questo vuol dire che iniziare tale lavoro non porta alcuna cancellazione dalle liste di collocamento o la possibilità di vedere l’importo erogato per mezzo della NASpI o della DIS-COLL ridotto.

Eppure devi prestare particolare attenzione perché si tratta a tutti gli effetti di una novità.

In che senso? Beh, possiamo affermare con certezza che quanto detto non è sempre stato realtà, anzi.

Andiamo a scoprire nel dettaglio come funzionava tale compatibilità fino al mese scorso, quindi fino ad aprile 2022.

NASpI, DIS-COLL e servizio civile: drastica riduzione fino ad aprile 2022! Cambia tutto!

Come abbiamo affermato, fino al mese scorso tale compatibilità non era garantita come potremmo oggi pensare.

Infatti, abbiamo iniziato questo articolo parlando di una completa compatibilità tra NASpI, DIS-COLL e servizio civile, senza alcun obbligo di comunicazione dei compensi percepiti all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Eppure, tutto ciò è stato cambiato dal Messaggio numero 1800 del 28 aprile 2022.

E prima com’era la situazione?

Beh, devi sapere che fino ad aprile, il possesso della NASpI o della DIS-COLL comportava una riduzione dell’80% sull’importo del compenso del servizio civile.

Insomma, una riduzione drastica e non da poco.

Adesso invece con la nuova decisione arrivata dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale la situazione è cambiata, sia per chi deciderà di intraprendere il servizio civile, sia per coloro che hanno già fatto tale scelta.

In che modo? Beh, su domanda dell’interessato le indennità che sono state ridotte possono essere liquidate un’altra volta.

La decisione è stata presa consci del fatto che il servizio civile, come abbiamo sottolineato in precedenza, non comporta alcuna cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Pertanto, quella che si ottiene per mezzo di tale lavoro non può essere considerata una retribuzione a tutti gli effetti e quindi l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale non dovrà essere avvisato.

Insomma, il beneficiario di NASpI o DIS-COLL che svolge il servizio civile non dovranno comunicare quanto riceveranno annualmente per la loro prestazione.

Stop al ricalcolo NASpI e DIS-COLL con il servizio civile! Cambiano le regole!

Come abbiamo affermato anche in precedenza, fino a non molto tempo fa veniva applicato un ricalcolo per coloro che svolgevano il servizio civile e percepivano NASpI o DIS-COLL.

Come abbiamo sottolineato, tale ricalcolo era dell’80%, quindi una cifra estremamente rilevante ed era stabilito dalla Circolare INPS numero 142 del 2015.

Tuttavia, a partire dal messaggio dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale del 28 aprile la situazione è nettamente cambiata e, come abbiamo visto, coloro che hanno avuto una riduzione del compenso relativo al servizio civile per tale normativa precedente, possono fare la domanda per ottenere quanto spetta.

In che modo?

Beh, è possibile chiedere un ricalcolo per avere la possibilità di essere rimborsati della somma che è stata precedentemente negata. Tuttavia, attualmente l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale non ha ancora dato un quadro chiaro sulle indicazioni per chiedere tale ricalcolo.

Ovviamente le indicazioni arriveranno, ma per il momento ancora non sappiamo l’iter corretto per poter ottenere il rimborso delle cifre non erogate.