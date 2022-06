Oggi torniamo a parlare dell’indennità di disoccupazione NASpI e, nel dettaglio, di un dubbio che assale moltissimi disoccupati in Italia: è compatibile con lo stage? Ebbene sì, si può fare. Vieni a scoprire cosa prevede la normativa in caso di cumulo tra NASpI e stage qui!

Oggi torniamo a parlare dell’indennità di disoccupazione NASpI e, nel dettaglio, di un dubbio che assale moltissimi disoccupati in Italia.

Si tratta della possibilità di cumulare l’indennità prevista in caso di NASpI con un contratto di stage.

Insomma, sono molte le persone che non comprendono, a causa della normativa piuttosto complessa, come funziona l’interruzione della NASpI ed in quali casi è possibile.

Ovviamente, come abbiamo ribadito in diversi articoli, questa misura ha come obiettivo finale quello di reintrodurre i disoccupati all’interno del mondo del lavoro.

Ma chi percepisce la NASpI? Non tutti i disoccupati in Italia possono avere diritto di ricevere il sussidio di disoccupazione. Infatti, la NASpI viene erogata esclusivamente nei confronti di coloro che hanno perso il lavoro per ragioni che non dipendono dalla loro volontà, come la scadenza di un contratto a tempo determinato, un licenziamento oppure dimissioni per giusta causa.

Le regole per l’accesso alla NASpI sono principalmente due. O meglio, fino allo scorso anno erano tre, ma successivamente è intervenuto il Governo Draghi al fine di rendere più agevole l’accesso alla misura.

Ma torniamo ora al nostro dubbio: chi viene assunto per uno stage perde il diritto a percepire la NASpI? Andiamo a scoprirlo insieme!

Quando puoi avere la NASpI? Andiamo a scoprire la normativa esatta!

Prima di comprendere nel dettaglio se coloro che effettuano uno stage possono comunque avere diritto ad accedere alla NASpI, andiamo a capire come si può ottenere l’indennità di disoccupazione.

Come ben sai, la disoccupazione è uno dei problemi maggiormente rilevanti all’interno del nostro Paese e la situazione si è aggravata ulteriormente a seguito della pandemia da Covid-19.

Insomma, è importante conoscere come funziona il sussidio di disoccupazione in quanto dà la possibilità a coloro che sono senza lavoro di ottenere un’erogazione economica per un dato periodo di tempo e di rientrare nel mondo del lavoro.

Ebbene, come abbiamo sottolineato anche in precedenza fino allo scorso anno i requisiti per accedere alla NASpI erano tre, ma con la Legge di Bilancio 2022 il Governo Draghi ha cambiato tali requisiti, cancellandone uno.

Oggi per ottenere l’indennità di disoccupazione dovrai, per prima cosa, trovarti in stato di disoccupazione.

Si tratta di una condizione fondamentale per acclarare che il soggetto che avanza la sua richiesta è effettivamente disoccupato e che, quindi, ha diritto a ricevere l’erogazione della NASpI.

Eppure, abbiamo anche un secondo importante requisito legato alla contribuzione. Infatti, per avere accesso alla NASpI è necessario che il soggetto richiedete abbia versato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni antecedenti alla domanda di disoccupazione.

Per presentare la domanda di norma si aspettavano otto giorni dallo stato di disoccupazione. Oggi, in particolari casi, è possibile richiedere la NASpI anche prima dello scoccare dell’ottavo giorno. Tuttavia, le erogazioni del sussidio partiranno proprio dall’ottavo giorno.

Ricorda: dovrai inviare la domanda direttamente all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale!

La NASpI è cumulabile con lo stage? Scopri la verità!

Arriviamo ora alla domanda che assilla sempre più persone che percepiscono l’indennità di disoccupazione NASpI.

Infatti, ci si domanda se, sottoscrivendo un contratto di stage, si rischia di perdere l’accesso alla NASpI oppure se questa potrebbe rimanere in vigore.

Ebbene, niente paura! Abbiamo la risposta per te!

Infatti, la Legge conferma che la NASpI è pienamente cumulabile con il contratto di stage e, di conseguenza, nel corso del tirocinio si continuerebbe a percepire l’indennità di disoccupazione.

Ma come mai? Beh, devi tenere in considerazione che lo stage è un percorso di formazione, utile anche per la futura carriera professionale di colui che effettua lo stage. Di conseguenza, questo non comporta alcuna perdita dello stato di disoccupazione e, quindi, neanche della NASpI.

Un altra ragione sul perché non si perde la NASpI con lo stage!

La prima ragione che spiega la cumulabilità tra la NASpI e lo stage, come abbiamo visto, risiede nel fatto che il tirocinio è un periodo di formazione e, come tale, è una sorta di investimento nel futuro del disoccupato.

Insomma, per mezzo dello stage la persona che ha perso il lavoro si sta formando e, qualora tale formazione dovesse ottenere gli esiti sperati, il soggetto potrebbe rientrare nel mondo del lavoro ed, in quel caso, perdere la NASpI.

Tuttavia, finché l’attività si configura come stage non si perde il diritto ad ottenere la NASpI.

Eppure, c’è anche una seconda ragione che spiega per quale motivo il contratto di stage e la NASpI sono tra loro cumulabili. Infatti, il tirocinio o lo stage non sono dei veri e propri lavori subordinati o parasubordinati. Pertanto, stando alla Legge, l’indennità di disoccupazione è salva.

Insomma, niente paura se percepisci la NASpI e ti domandano di effettuare uno stage.

Infatti, lo stagista disoccupato riceverebbe entrambi gli importi in quanto la NASpI verrebbe erogata a titolo di sussidio per la disoccupazione, mentre lo stipendio di stage verrebbe erogato a titolo di rimborso spese.

Come sostengono molte persone, il periodo relativo alla disoccupazione può essere una grande opportunità per il soggetto disoccupato che avrà la possibilità di formarsi, non solo attraverso corsi di formazione.

Infatti, il soggetto potrà anche scegliere di intraprendere un percorso di stage e chissà, una volta terminato, potrebbe essere assunto direttamente dall’azienda e trovare un nuovo lavoro.

Quando si perde invece la NASpI? Andiamo a scoprirlo!

Abbiamo compreso nel dettaglio che coloro che effettuano un tirocinio o uno stage non perdono il diritto di accedere alla NASpI.

Tuttavia, come ben saprai, ci sono alcuni casi in cui tale diritto viene tolto.

Ovviamente, una delle casistiche nelle quali si perde il diritto di accedere alla NASpI è quando il soggetto disoccupato trova un altro lavoro.

Infatti, a differenza dello stage gli altri contratti di lavoro vanno ad identificarsi come lavoro subordinato o parasubordinato e, di conseguenza, sarà necessario comunicarlo all’istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in modo da bloccare le erogazioni della NASpI.

Attenzione: abbiamo parlato di lavoro in generale, ma ci sono delle specifiche da fare.

Le persone che trovano un lavoro non sempre perdono direttamente la NASpI, ma in alcuni casi vedono esclusivamente l’importo dell’indennità ridursi.

Ebbene, si perde la NASpI quando il lavoro che viene trovato presenta delle caratteristiche specifiche, ossia un contratto di durata superiore a sei mesi oppure a tempo indeterminato.

In questo caso la NASpI avrebbe raggiunto in toto il suo scopo: reinserire il disoccupato all’interno del mondo del lavoro.

Ma ci sono anche altri modi per mezzo dei quali puoi perdere la NASpI, andiamo a vederli insieme!

Come si perde la NASpI? Attenzione!

La possibilità di ottenere la NASpI decade in diversi casi.

Il primo riguarda la mancata presentazione della domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale entro i 68 giorni dalla perdita del lavoro.

Eppure, si può perdere il diritto di accesso alla NASpI anche in caso di violazione del patto personalizzato che il disoccupato è tenuto a sottoscrivere con il centro per l’impiego.

Allo stesso modo perde la NASpI colui che avvia un’attività autonoma senza fare comunicazione all’INPS del reddito presunto.

Ricorda: il disoccupato che trova un nuovo lavoro, ma che porta un reddito inferiore a 8.000 euro annui, continua a percepire la NASpI anche se con una riduzione dell’80%.

Infine, perde la NASpI anche colui che raggiunge i requisiti per accedere alla pensione, sia essa di vecchiaia o anticipata.