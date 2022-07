Sono ancora tantissimi i dubbi in merito a chi può davvero ottenere l’erogazione dell’indennità di disoccupazione della Naspi. Tra le varie condizioni che tuttora lasciano perplessi molti cittadini vi è anche quella legata alla possibilità di ricevere l’indennità della Naspi nei casi in cui si è impegnati a svolgere un percorso legato ad un tirocinio oppure ad una borsa di studio.

Sono ancora tantissimi i dubbi in merito a chi può davvero ottenere l’erogazione dell’indennità di disoccupazione della Naspi. Tra le varie condizioni che tuttora lasciano perplessi molti cittadini vi è anche quella legata alla possibilità di ricevere l’indennità della Naspi nei casi in cui si è impegnati a svolgere un percorso legato ad un tirocinio oppure ad una borsa di studio.

Per poter rispondere alla domanda “posso avere la Naspi con un tirocinio oppure una borsa di studio” è essenziale riprendere alcuni aspetti fondamentali relativi non soltanto alle caratteristiche essenziali di questa misura economica predisposta in favore dei cittadini italiani che si trovano in disoccupazione.

Infatti, al fine di comprendere se spetta effettivamente l’erogazione dei pagamenti nella Naspi nei confronti di quei soggetti che attualmente stanno svolgendo un periodo di tirocinio oppure di borsa di studio, è necessario fare anche ulteriori precisazioni in riferimento ai requisiti essenziali per fruire di tale beneficio.

A questo proposito, all’interno del seguente articolo, fornire tutte le risponde alla domanda che viene sempre più frequentemente posta da parte dei giovani ragazzi che si trovano alla loro prima esperienza di lavoro e che quindi si chiedono “posso avere la Naspi con una borsa di studio o un tirocinio?”.

Si può ricevere la Naspi mentre si studia con borsa di studio o tirocinio? Gli esempi

Dunque, per capire a tutti gli effetti se ti spetta o meno l’indennità di disoccupazione della Naspi mentre stai studiando e beneficiando della borsa di studio oppure stai svolgendo un percorso professionale come quello del tirocinio, è necessario fare attenzione ad alcuni aspetti fondamentali.

A questo proposito, prima di tutto occorre chiarire che la percezione e i pagamenti dell’indennità della Naspi spettano esclusivamente nei confronti di quei cittadini che si trovano in stato di disoccupazione.

Dunque, sotto questo punto di vista si può affermare con certezza che avviare un percorso di studi attraverso l’erogazione di una borsa di studio oppure un percorso professionale come quello del tirocinio, non avvia in maniera automatica il riconoscimento della Naspi, al termine di tale attività.

Per questo motivo, quando si intende capire se si ha diritto o meno a percepire l’indennità di disoccupazione mentre si beneficia di un percorso di studi con borsa di studio oppure di un tirocinio, si può parlare piuttosto di compatibilità della Naspi e delle varie condizioni ad essa correlate.

Studio e Naspi: quali sono i chiarimenti dell’INPS

Un primo punto che bisogna affrontare quando si vuole capire se si potrà accedere al pagamento della Naspi mentre si percepisce una borsa di studio oppure si sta affrontando un percorso professionale attraverso la modalità del tirocinio, riguarda essenzialmente la condizione dello studio.

A questo proposito, secondo quanto chiarito anche da una serie di circolari pubblicate da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, qualsiasi cittadino che sta percependo l’indennità di disoccupazione della Naspi potrà continuare ad avere diritto di tale misura, anche nei casi in cui prende la decisione di avviare un percorso di formazione e di studio.

Ciò significa che, se il cittadino decide di intraprendere un percorso formativo che implica la frequenza a corsi di studio professionali, egli potrà mantenere il suo stato da disoccupato, avendo così la possibilità di fatto di continuare ad ottenere l’erogazione della Naspi.

Questo perché il soggetto in questione non risulta essere neanche compreso negli obblighi relativi alla sottoscrivere del Patto con il centro per l’impiego.

Tuttavia, bisogna sottolinea che se invece il cittadino ha deciso di dare le dimissioni al proprio datore di lavoro o all’azienda presso cui svolgeva la sua prestazione, anche se si tratta di motivazioni riconducibili allo studio o all’intenzione di avviare un percorso di formazione, egli non potrà comunque ricevere l’indennità di disoccupazione della Naspi.

Naspi, borse di studio e tirocinio: cosa succede in questi casi

Tale condizione di diritto alla percezione della Naspi continuerà a sussistere anche nei casi in cui il cittadino in questione riceverà delle entrate legate a borse di studio, a seguito della sua partecipazione al percorso formativo.

Ciò significa, quindi, che l’indennità di disoccupazione può essere considerata cumulabile con l’eventuale percezione di borse di studio.

Allo stesso tempo, la stessa condizione e la medesima cumulabilità vale anche nei casi in cui il soggetto che attualmente sta percependo l’indennità di disoccupazione della Naspi è stato interessato dalla stipulazione di un contratto di tirocinio. Si intendono inclusi non soltanto i tirocini a titolo gratuito, ma anche quelli che consentono al soggetto di ricevere delle entrate mensili.

Ma perché si può continuare a percepire la Naspi anche quando si lavora con un tirocinio? Può sembrare strano, infatti, pensare che una persona che ha trovato lavoro come tirocinante possa continuare a percepire dell’intero importo della sua indennità Naspi.

In realtà, basta andare ad approfondire le peculiarità che contraddistinguono il tirocinio retribuito, per capire che questo viene inquadrato come un’attività di tipo formativo e che quindi non può essere equiparata ad un’attività di lavoro di tipo subordinato.