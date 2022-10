A causa di un buco normativo, oggi la Naspi spetta a tutti i disoccupati, anche nei confronti di chi si è licenziato, non soltanto per chi ha perso il posto di lavoro per motivazioni non legati alla propria volontà. Ecco la beffa sulla Naspi per tutti.

Nonostante la Naspi dovrebbe rappresentare un ammortizzatore sociale concesso esclusivamente verso quei cittadini che sono finiti in stato di disoccupazione per motivazioni non legate alla propria volontà, ecco che spunta un buco normativo.

Così, facendo riferimento a tale dinamica, oggi la Naspi potrebbe spettare a tutti i disoccupati, anche nei confronti di chi si è licenziato, non soltanto per chi ha perso il posto di lavoro per motivazioni non legati alla propria volontà.

Ma qual è effettivamente il buco normativo che si può prendere in considerazione ai fini di poter ottenere i pagamelo della Naspi per tutti, anche nei casi in cui si è deciso di lasciare il posto di lavoro volontariamente?

Vediamo tutti i dettagli in merito alla beffa che permetterebbe a tutti di ricevere la Naspi.

Tutti possono ricevere la Naspi: a chi spetta e cosa cambia con il buco normativo

Prima di andare a chiarire quali sono i punti che attualmente contraddistinguono il buco normativo che concede la possibilità a tutti i disoccupati di ricevere gli importi della Naspi, è necessario fare un passo indietro e comprendere i requisiti per ottenere la Naspi.

Infatti, è proprio sulla base dei requisiti Naspi che si può notare perché con il buco normativo di cui parleremo, di fatto potranno ricevere l’indennità di disoccupazione tutti, anche coloro a cui in realtà non spetterebbe.

Dunque, la Naspi viene riconosciuta verso dipendenti, apprendisti, soci lavoratori di cooperative, dipendenti della pubblica amministrazione e personale artistico dipendente, che rispettano due requisiti essenziali. I due requisiti Naspi sono infatti:

stato di disoccupazione;

requisito contributivo.

Il buco normativo si riferisce proprio al primo dei due requisiti Naspi previsti dalla legge, quello sullo stato di disoccupazione, il quale teoricamente dovrebbe essere esclusivamente di tipo involontario.

Tuttavia, sono accettate anche situazioni come quelle delle dimissioni per giusta causa, dimissioni durante la maternità, risoluzione consensuale del contratto, licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e non solo.

Tra le eccezioni riconosciute, che concedono il pagamento della Naspi, ci sono anche i casi in cui si verifica il licenziamento disciplinare: il buco normativo si riferisce proprio a questo particolare aspetto.

Naspi per tutti anche se si perde il lavoro volontariamente: cosa c’è di vero

Dunque, come tutti sanno, l’indennità di disoccupazione della Naspi è stata progettata ed introdotta con l’obiettivo di concedere l’erogazione dei pagamenti di importi anche sostanziosi, verso quei cittadini che si trovano in stato di disoccupazione.

Questo ammortizzatore sociale, quindi, dovrebbe essere pagato e corrisposto dall’Istituto INPS esclusivamente verso quelle persone che hanno perso in lavoro per motivazioni non legate alla propria volontà.

Di norma, quindi, non tutti i cittadini italiani potrebbero ricevere la Naspi. Questo perché la misura dovrebbe spettare solo nei casi di licenziamento o di scadenza dei contratti di lavoro. Allo stesso tempo, si possono erogare gli importi della Naspi anche verso quei dipendenti che presentano le dimissioni per giusta causa.

Si potrebbero verificare, tuttavia, delle situazioni in cui i lavoratori decidono di farsi licenziare volontariamente dal proprio datore di lavoro e ciò nonostante potranno comunque beneficiare degli importi della Naspi.

È proprio questo infatti il buco normativo di cui stiamo parlando che di fatto concederebbe la possibilità di ricevere la Naspi a tutti, anche quando un lavoratore si comporta male o svolge male il proprio lavoro, costringendo il proprio datore di lavoro o l’azienda di procedere con il licenziamento.

Naspi per tutti, anche per chi è stato licenziato per ragioni disciplinari

La possibilità di garantire la Naspi per tutti, anche per chi è stato licenziato per ragioni disciplinari, permette quindi a tutti i lavoratori licenziati di poter ricevere i pagamenti dell’indennità di disoccupazione.

Questo significa quindi che con il buco normativo legato alle ragioni disciplinari, anche i lavoratori che si sono comportati male o che non hanno seguito il regolamento aziendale, possono ricevere la Naspi anche i furbetti che si sono fatti licenziare volontariamente da parte del datore di lavoro.

Dunque, la beffa legata al buco normativo fa riferimento al fatto che anche nei casi in cui i lavoratori decidono di comportarsi male nei confronti del datore di lavoro o dell’azienda, potranno comunque ricevere la Naspi.

Questo perché tale situazione rientrerebbe nella condizione di licenziamento per ragioni disciplinari, una delle condizioni riconosciute come idonee all’ottenimento della Naspi.