Ancora altre news pensioni ufficiali! Questa volta a rendere note tutte le novità sul mondo delle pensioni è stato proprio il Consiglio dei Ministri, attraverso il comunicato stampa numero 76 relativo alle nuove direttive dell’Unione Europea che vanno a modificare le dinamiche e la struttura degli attuali Fondi pensione.

A questo proposito, infatti, si assisterà nel corso delle prossime settimane all’introduzione di una news pensioni di grande rilevanza.

Si tratta del PEPP, ovvero il prodotto pensionistico individuale paneuropeo, il quale andrà ad integrarsi a tutti gli effetti ai trattamenti che già attualmente sono presenti all’interno del sistema previdenziale in vigore in Italia.

Dunque, stiamo parlando di una notizia che andrà sicuramente ad avere degli effetti di fondamentale importanza sull’attuale sistema previdenziale italiano, offrendo la possibilità a centinaia di migliaia di cittadini dell’Unione Europea di avere a disposizione anche un nuovo trattamento di previdenza complementare a cui poter fare riferimento.

In tal senso, nonostante non si conoscono ancora bene tutti i dettagli in riferimento all’effettivo funzionamento del PEPP, dunque del prodotto pensionistico individuale paneuropeo, è possibile porre in evidenza le principali novità che hanno interessato il sistema previdenziale, in maniera tale da offrire anche una breve panoramica di tutte le news pensioni dell’ultima ora.

News Pensioni: nuovi fondi pensione europei con il PEPP. Le novità

Dunque, come abbiamo visto nell’introduzione al seguente articolo, continuano a susseguirsi nel corso delle ultime settimane e in generale dell’ultimo mese, una serie di news pensioni che stanno pian piano andando a rivoluzionare l’attuale sistema previdenziale.

A questo proposito, infatti, tra le notizie dell’ultima ora si fa strada sempre di più l’imminente introduzione di un nuovo fondo pensione di natura questa volta paneuropea.

In tal senso, prima di andare a fornire tutti i dettagli in riferimento a queste news pensioni e di andare a descrivere in maniera molto più chiara e precisa le conseguenze di questa notizia, si consiglia sicuramente la visione del seguente video messo a disposizione sulla piattaforma YouTube.

Si tratta, a questo proposito, di un contenuto multimediale mediante il quale l’esperto Davide Manzoni si è occupato dell’approfondimento del nuovo fondo pensione di natura paneuropea, che prenderà il nome di PEPP, prodotto pensionistico individuale paneuropeo.

Cosa succederà con il PEPP nel 2022? Le news pensioni del 2022

Dunque, attraverso il comunicato stampa fornito e pubblicato all’interno del portale telematico del Consiglio dei Ministri, durante la giornata del 5 maggio 2022, ha provveduto a comunicare, tra le altre cose, anche l’approvazione della bozza del prossimo decreto-legge che vede tra i vari temi principali di dibattito anche alcune news pensioni.

A questo proposito, infatti, a finire al centro del dibattito politico e pubblico in riferimento all’elaborazione del nuovo testo per il decreto-legge che sarà prossimamente reso noto, è finito proprio il tema dei fondi pensioni.

In questo senso, era ormai sempre più vicino il momento dell’accoglimento e dell’effettiva attuazione delle nuove direttive di natura europea, che erano state già emanate durante l’anno 2019.

Infatti, attraverso il regolamento della Commissione Europea, ovvero il regolamento numero 1238 dell’anno 2019, era stato dettato il bisogno di provvedere all’introduzione del cosiddetto PEPP all’interno del sistema previdenziale dell’Italia.

Tale news pensioni va ad inserirsi in realtà non tanto all’interno dei fondi pensione ordinari, bensì nell’ambito specifico della previdenza di tipo complementare, fornendo di fatto un ulteriore strumento pensionistico nei confronti dei soggetti che si accingono a presentare richiesta di pensionamento.

News pensioni: come funziona il PEPP? Le indicazioni dell’UE

Come riportato anche all’interno del recente articolo di InformazioneFiscale.it, le news pensioni che fanno riferimento all’introduzione del nuovo prodotto pensionistico individuale paneuropeo, sono sempre più precise e sicure.

Per questo motivo, è bene non farsi trovare impreparati quando il PEPP entrerà a tutti gli effetti in vigore, e comprendere fin da subito le potenzialità e le possibilità che sono offerte da questo nuovo prodotto previdenziale.

Si tratta, dunque, di un trattamento che non andrà a sostituire in alcun modo gli strumenti previdenziali ed i fondi pensione che attualmente sono già stati introdotti e figurano nel sistema italiano, bensì andrà ad integrarsi con essi.

Tra le principali peculiarità che andranno a contraddistinguere le news pensioni sul tema del PEPP, vi è l’obiettivo da parte dell’Unione Europea di consentire l’approvazione di uno strumento che potesse essere maggiormente “portabile”.

In questi termini, infatti, tutti i paesi che appartengono alla comunità europea avranno la possibilità di ottenere questo fondo pensione, il quale potrà così essere distribuito da parte di differenti operatori.

Come si potrà accedere al PEPP? Come cambia la pensione complementare

Per coloro che hanno quindi intenzione di accedere al prodotto pensionistico individuale paneuropeo, è bene sapere che si tratta di un fondo la cui adesione è su base e contribuzione volontaria.

In questo senso, occorre anche sottolineare che i contributi che saranno versati sul fondo PEPP richiesto a seguito dell’entrata in vigore del regolamento europeo numero 1238 del 2019, potranno così essere deducibili da parte dei soggetti che decidono di aderirvi.

Infatti, tali persone potranno provvedere a dedurre i contributi volontari versati con il PEPP direttamente dal proprio reddito complessivo, con un importo limite fissato alla quota di 5.164,57 euro.

Tuttavia, è necessario anche evidenziare che non sarà poi possibile, per quei cittadini che hanno deciso di aderire al Prodotto pensionistico individuale paneuropeo effettuare il versamento del trattamento di fine rapporto, noto a tutti sotto il nome di TFR.

Infine, tra le varie peculiarità che sono state già rese note da parte del Consiglio dei Ministri e che vale la pena citare quando si parla della news pensione legato alle direttive dell’UE, occorre anche tenere in considerazione un altro aspetto.

A questo proposito, è stato anche chiarito che, durante la fase del cosiddetto accumulo dei contributi, i soggetti che decideranno di aderire a questo nuovo fondo pensioni complementare, potranno anche richiedere una sorta di anticipo degli importi che sono stati maturati fino a quel momento, purché sussistano determinate condizioni.

News pensioni 2022: i soggetti che potranno beneficiare del PEPP

Dopo aver analizzato attentamente le varie peculiarità che andranno a tutti gli effetti a contraddistinguere questo nuovo strumento previdenziale che sarà integrato agli attuali fondi pensione 2022, è necessario anche chiarire un altro aspetto, ovvero quali sono i cittadini che potrebbero beneficiare maggiormente della portabilità del PEPP.

A questo proposito, come evidenziato anche direttamente dalla Commissione Europea all’interno dell’apposito regolamento numero 1238 dell’anno 2019, i soggetti che potranno effettivamente accedere al fondo pensione previdenziale sono in particolare i giovani ed i lavoratori mobili, ma non solo.

Infatti, il fondo pensione del PEPP, su proposta e decisione dell’Unione Europea, è destinato anche verso tutte quelle persone che risultano avere il desiderio di risparmiare e mettere da parte alcuni risparmi per la propria pensione.

In tal senso, sarà poi la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, la COVIP a provvedere alla valutazione delle domande da parte dei fornitori, oltre che di monitorare l’andamento del fondo pensionistico.