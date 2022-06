Sei disoccupato e non riesci a trovare un nuovo lavoro? Beh, come ben saprai la disoccupazione è un problema molto rilevante in Italia. Eppure, puoi sfruttare questo periodo per acquisire nuove competenze. Vuoi scoprire come? Scopri 5 corsi di formazione per disoccupati qui!

Abbiamo spesso parlato anche della disoccupazione giovanile e del caso dei NEET, ossia quei giovani in età lavorativa e scolare che, per i più diversi motivi, non studiano e non lavorano.

Insomma, il Governo Draghi sta intervenendo prontamente per poter arginare l’ascesa di questo preoccupante fenomeno, ma la situazione si trova ancora oggi in una fase di stallo.

Ebbene, nonostante l’applicazione del cosiddetto Piano NEET, sono in molti coloro che ancora oggi faticano a trovare lavoro, nonostante le numerose misure di sostegno al reddito che hanno come scopo il reinserimento nel panorama lavorativo.

La problematica risulta estremamente rilevante anche quando si parla di adulti che si trovano in stato di disoccupazione.

Ma qual è la motivazione maggiormente rilevante? Beh, devi sapere che sono sempre di più le persone che non hanno le competenze necessarie che oggi vengono richieste nel mondo del lavoro.

Insomma, la chiave per trovare un nuovo impiego potrebbe essere quella di formarsi ancora di più, magari online, per avere le competenze richieste dalle aziende.

E quale periodo migliore per formarsi se non quando si è in stato di disoccupazione? Oggi andremo a vedere 5 corsi di formazione gratis messi a disposizione per coloro che sono disoccupati.

Non perdere la tua occasione e vieni a scoprirli!

Niente lavoro? Scopri il corso di formazione gratis per web developer!

Come sappiamo, l’Italia sta andando sempre di più verso la direzione del digitale.

Insomma, questo è quello che ci è rimasto dalla grave crisi del Covid-19 ed è stato anche sancito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Dopo un po’ di tempo ci si è resi conto che misure come il Reddito di Cittadinanza, aspramente criticata da numerosi partiti politici, non bastano per poter reinserire le persone disoccupate nel mondo del lavoro.

Ebbene, quello che serve sono le competenze che si ottengono, ovviamente, grazie a corsi di formazione ad hoc.

Sono numerosi i corsi che sono stati messi a disposizione di disoccupati ed inoccupati per potersi formare e trovare lavoro successivamente.

Attenzione: in questo caso dobbiamo fare un piccolo disclaimer.

Non tutti conoscono la differenza tra disoccupati ed inoccupati, quindi prima di procedere, partiamo dalle definizioni:

Parliamo di disoccupati quando facciamo riferimento a coloro che avevano un posto di lavoro e, dopo averlo perso, sono alla ricerca di un nuovo impiego. Invece, gli inoccupati sono spesso i giovani appena usciti dalle scuole e dalle Università che sono alla ricerca del loro primo lavoro.

Ma in quale ambito dovrebbero essere i corsi di formazione per poter essere davvero utili per i giovani? Ovviamente non c’è una risposta univoca a questa domanda.

Insomma, ognuno di noi studia con piacere gli argomenti affini a lui e, di conseguenza, non esiste un unico corso adatto per tutti.

Tuttavia, vedendo come si sta evolvendo il mercato del lavoro in Italia, non possiamo certo negare che le professioni legate al digitale sono (e saranno) le più promettenti.

Per questo è importante citare il corso di formazione per diventare web developer che è stato lanciato da Nuove Frontiere Lavoro e Idee Insieme.

Si tratta di un corso completamente gratuito che è rivolto a disoccupati ed inoccupati con l’obiettivo di formare figure professionali che possano venire incontro alle richieste delle aziende.

Si tratta di un corso in partenza nel mese di giugno e che rilascerà un attestato finale per coloro che raggiungeranno almeno il 70% della frequenza.

In questo modo ci si potrà presentare maggiormente preparati dinnanzi alle aziende e, di conseguenza, si potranno avere maggiori possibilità di assunzione.

Secondo corso gratis per disoccupati: formazione come interior designer!

Come abbiamo affermato anche in precedenza, ogni persona studierebbe con piacere quella che è la sua passione.

Ebbene, è vero che la maggior parte delle offerte di lavoro che vediamo sul web si rivolgono a professionisti del mondo del digitale, ma ci sono anche altre possibilità.

Infatti, come secondo corso gratis per disoccupati vogliamo parlare del corso come interior design.

Anche in questo caso si parla di un corso di formazione che si terrà con una modalità completamente online e che è in partenza il 13 giugno 2022.

Insomma, le iscrizioni sono aperte ed, anche in questo caso, è possibile accedervi per i disoccupati e per coloro che sono inoccupati.

Il corso è rilasciato dall’ente di formazione Talentform ed è finanziata dal fondo FormaTemp, quindi è 100% gratuito.

Per poter accedere a questo corso di formazione è necessario che la persona disoccupata o inoccupata sia iscritta all’Agenzia per il Lavoro. Inoltre, viene richiesta una buona connessione ad internet ed il possesso di un PC.

Come per il corso di web developer, ci sarà un attestato finale per coloro che raggiungeranno almeno il 70% della frequenza.

Corso di formazione su Office per i disoccupati in Lombardia: le informazioni!

Un corso in partenza domani: quindi è necessario affrettarsi.

Stiamo parlando di un ulteriore corso gratuito ed online rivolto ai disoccupati.

Eppure, in questo caso, come avrai capito dal titolo di questo paragrafo, facciamo riferimento solo ai disoccupati che sono domiciliati o residenti in Lombardia.

Ma di quale corso stiamo parlando? Facciamo riferimento ad un corso online di Office e Comunicazione, competenze ormai considerate “base” nel mondo del lavoro.

Quindi, se rientri tra coloro che possono beneficiare di tale possibilità ti consiglio di iscriverti al corso che, come abbiamo detto, inizierà domani e terminerà il 28 luglio 2022.

Le lezioni si terranno sulla piattaforma Zoom e coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni riceveranno l’attestato riconosciuto in tutta la Lombardia.

Corso di sicurezza informatica con inserimento lavorativo: l’opportunità!

Il penultimo corso di formazione rivolto ai disoccupati che andiamo a prendere in considerazione è quello di Cyber Security Analyst.

Anche in questo caso la fine delle candidature è molto vicina. Infatti, ci si potrà candidare fino al 10 giugno 2022.

Parliamo di un corso online rivolto esclusivamente a coloro che sono disoccupati o inoccupati e che avranno, al termine del percorso di formazione, la possibilità di essere assunti.

Insomma, il corso online è organizzato da Innovery ed Experis Academy ed hanno l’obiettivo di formare personale specializzato nella sicurezza informatica, con finalità di assunzione.

Ma cosa intendiamo con “finalità di assunzione”? Beh, te lo spiego subito.

Secondo quanto affermato dalle aziende organizzatrici, i migliori talenti del corso di formazione verranno assunti direttamente da Innovery.

Il corso avrà una durata di 6 settimane nel corso delle quali si svolgeranno lezioni teoriche e pratiche.

La partenza sarà il 13 giugno 2022 e potranno partecipare solo 15 persone, quindi se sei interessato ti consiglio di affrettarti.

In ogni caso, al termine del corso riceverai il certificato Open Badge digitale, valido a livello internazionale.

Formazione con stage in centri medici: ecco l’offerta per i disoccupati!

Per dare la possibilità di trovare l’offerta migliore per le tue esigenze, ti segnaliamo anche la possibilità di accedere al corso come Gestione amministrativa nei servizi alla persona riservato a tutti i disoccupati over 30 o in cassa integrazione.

Tale corso di formazione prevede anche un tirocinio presso le strutture convenzionate con gli organizzatori.

Anche in questo caso, coloro che supereranno la frequenza dell’80% del corso riceveranno un attestato di frequenza e un attestato di competenza una volta superato l’esame finale.