Se mi dimetto perdo il diritto a ricevere la NASpI? La risposta è no. Infatti, l'indennità spetta a tutti coloro che perdono il lavoro contro la loro volontà. C'è una possibilità anche per chi si dimette di ottenere il regolare importo della NASpI, per tutto il tempo necessario. Vieni a scoprire come fare!

Come sicuramente saprai, la NASpI è l’indennità di disoccupazione che viene data a coloro che hanno perso il lavoro contro la loro volontà.

Si tratta di una somma di denaro che viene erogata a tutti i lavoratori dipendenti, esclusi coloro che operano nel settore agricolo, dei lavoratori pubblici assunti a tempo indeterminato e dei collaboratori.

Attenzione però: come abbiamo anticipato, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale paga la NASpI solo se la disoccupazione è involontaria.

Ma cosa vuol dire? Beh, in poche parole non puoi ricevere la NASpI se sei tu stesso a dimetterti.

Tuttavia, questo non avviene sempre e oggi ti spiegheremo perché.

Vuoi scoprire come fare per non perdere la NASpI? Infatti, in alcuni casi particolari, questa ti spetta anche se non ti dimetti. Continua a leggere questo articolo per scoprire come averla.

Dimissioni che salvano la NASpI? Si può! Puoi avere l’indennità anche se ti dimetti in questo caso particolare

C’è un modo per poter percepire la NASpI dopo aver rassegnato le dimissioni? In realtà la risposta è sì.

Torniamo un attimo a quali sono i beneficiari della NASpI, per capire in che modo una persona che si dimette può averne diritto.

Ebbene, abbiamo sottolineato che la misura spetta a coloro che perdono il lavoro contro la loro volontà. Dunque, abbiamo dato per scontato che ricevono la NASpI quelli che sono stati licenziati, ma non solo.

Infatti, anche coloro che si dimettono per giusta causa hanno diritto a ricevere il pagamento dell’indennità di disoccupazione.

In poche parole, la giusta causa implica che il soggetto che si dimette avrebbe voluto continuare a collaborare con l’azienda, ma non si trovava più nella condizione di farlo, non per una scelta personale ma per ragioni esterne.

Vuoi un esempio? Pensa ad un’azienda che decide di non pagare lo stipendio ad un suo dipendente.

Ebbene, questo potrebbe anche voler continuare a lavorare all’interno dell’azienda, ma se non riceve lo stipendio e decide di dimettersi ha tutte le ragioni.

Insomma, in questo caso si applica il presupposto della giusta causa, in quanto il fatto di non ricevere lo stipendio non è una decisione del lavoratore e, pertanto, le dimissioni sono giustificate.

Attenzione: in questo caso specifico la giusta causa si applica solo nel caso in cui siano passati almeno due mesi senza che il dipendente percepisse lo stipendio.

Dunque, si applica il principio della giusta causa e, quindi, effettivamente cosa accade?

Beh, colui che ha rassegnato le dimissioni ha diritto a richiedere la NASpI al pari di colui che è stato licenziato dall’azienda.

Questo accade perché anche le dimissioni per giusta causa sono considerate involontarie da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Come una persona che si è dimessa per giusta causa può accedere alla NASpI? La risposta

Bene, abbiamo compreso che coloro che rassegnano le dimissioni per giusta causa possono comunque accedere alla NASpI, anche se di fatto si sono dimessi.

Ora passiamo ad una seconda questione: come fare?

Niente di complesso, infatti la procedura è la stessa che deve seguire chiunque sia stato licenziato e rientra tra i beneficiari dell’indennità di disoccupazione.

Come accedere alla NASpI?

Prima di tutto è bene sapere che per rassegnare le dimissioni per giusta causa non c’è una procedura particolare e diversa rispetto a quella delle normali dimissioni.

Infatti, dovrai accedere con le tue credenziali SPID o CIE al sito dell’Ispettorato del Lavoro e compilare il modulo relativo alle dimissioni.

Attenzione: le motivazioni per le quali un soggetto decide di dimettersi devono essere spiegate all’interno del modulo ed è così che si può provare la giusta causa delle dimissioni.

Inoltre, sul sito dell’Ispettorato del Lavoro dovrai scegliere il modulo predisposto appositamente per le dimissioni per giusta causa.

Tornando al nostro esempio, dopo due mesi che un lavoratore non riceve lo stipendio può andare sul sito dell’Ispettorato del Lavoro al fine di rassegnare le sue dimissioni.

Dopodiché, basterà andare sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e procedere con la richiesta per ottenere la NASpI.

Il ticket di licenziamento viene versato anche in caso di dimissioni per giusta causa?

La risposta a questa domanda è affermativa, il datore di lavoro deve comunque versare il ticket di licenziamento.

Questo vuol dire che, anche in caso di dimissioni per giusta causa, il datore di lavoro subirà gli stessi effetti economici di un licenziamento vero e proprio che, in molti casi, lo spingono a non licenziare il lavoratore direttamente, ma a portare alle sue dimissioni.