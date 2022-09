Percepisci la NASpI? Allora saprai che ci sono degli adempimenti che devono essere rispettati obbligatoriamente. Ebbene, devi fare particolare attenzione all'ultimo mese di erogazione. Ecco cosa devi fare per non perdere i soldi della tua disoccupazione!

Quante volte nella vita hai aspettato un bonifico senza poi ricevere l’erogazione attesa? (indipendentemente dalla NASpI, ovviamente). Ovviamente si tratta di un evento che può generare un trauma più o meno lieve, che si accentua nel corso dei periodi di crisi come quello che stiamo vivendo attualmente.

Ebbene, cosa succederebbe se saltasse l’erogazione della NASpI? Può capitare che il meccanismo perfetto messo in campo dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale possa subire degli intoppi.

In questo caso, alcuni dei disoccupati che dovrebbero percepire la misura non riuscirebbero ad ottenerla.

Ma in quale caso può accadere tutto questo? Ebbene, stiamo parlando dell’ultima erogazione della NASpI, che talvolta non viene accreditata.

Per quale ragione? Possiamo recuperare l’ultima erogazione della NASpI oppure dobbiamo darci per vinti? Oggi andiamo a rispondere a queste domande che sono frequenti nella mente di coloro che percepiscono la misura.

Prima di cominciare: chi può avere la NASpI?

Prima di partire andando ad analizzare la casistica dell’interruzione anticipata della NASpI, dobbiamo ricordare che non tutti possono avere accesso a questa misura.

La ragione è molto semplice: la NASpI viene accordata esclusivamente a coloro che perdono il lavoro in modo involontario.

Di conseguenza, una persona che si dimette perché vuole cambiare lavoro o semplicemente perché quello attuale risulta starle stretto, non può ottenere alcuna indennità di disoccupazione.

Attenzione però: le dimissioni per giusta causa, invece, sono uno dei modi attraverso i quali si può ottenere la NASpI.

Ebbene, un cittadino italiano può avere accesso alla misura se viene licenziato, se si dimette per giusta causa o se non vede rinnovare il suo contratto.

Tuttavia, è bene sottolineare che ci sono altri due requisiti importanti che determinano la possibilità di beneficiare della NASpI: il requisito di disoccupazione e quello contributivo.

Il primo è molto semplice ed implica che colui che fa la domanda per accedere alla disoccupazione debba trovarsi senza lavoro.

Invece, il requisito contributivo impone di aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la richiesta della NASpI.

Ora che abbiamo visto i requisiti per avere accesso alla misura, proviamo a capire se c’è un modo per ottenere la disoccupazione fino all’ultimo centesimo, ultimo mese compreso.

Gli ultimi 30 giorni di NASpI: mi spetta la disoccupazione oppure no?

Un vero e proprio dilemma è rappresentato dagli ultimi 30 giorni nei quali un cittadino può beneficiare della NASpI.

Ebbene, secondo quanto previsto dalla normativa che regola la NASpI, un lavoratore ha diritto alle erogazioni da parte dell’INPS per un periodo pari alla metà del periodo di contribuzione degli ultimi 4 anni.

Insomma, se hai versato quattro anni pieni di contributi (negli ultimi 4 anni, ovviamente), hai diritto al massimo della NASpI: due anni.

Ebbene, la disoccupazione viene pagata dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fino all’ultimo mese di cui ha diritto e, successivamente, si blocca l’erogazione.

Tuttavia ci possono essere delle eccezioni, come nel caso di coloro che non hanno ricevuto o temono di non ottenere l’ultimo mese di NASpI, quindi gli ultimi 30 giorni del beneficio.

Bisogna fare qualcosa per sbloccare l’ultimo mese di NASpI?

Ma le persone che non ricevono l’ultima erogazione della NASpI stanno sbagliando qualcosa o semplicemente sono sfortunate? Insomma: si tratta di un errore dell’istituto Nazionale di Previdenza Sociale o del beneficiario della disoccupazione?

Diciamo che la probabilità di non ricevere l’ultima mensilità della NASpI è più alta in coloro che hanno aperto la Partita IVA in gestione separata.

Insomma, si tratta di due circostanze che implicano l’obbligo per il disoccupato di contattare l’INPS, comunicando l’inizio di un’attività lavorativa e del reddito che si pensa di poter ottenere.

Infatti, qualora tale comunicazione non venisse fatta, l’interessato perderebbe il diritto a ricevere la NASpI.

Per effettuare tale comunicazione è necessario munirsi di un modello, facilmente reperibile sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, chiamato modello NASpI-Co.

Si tratta di una comunicazione che devono effettuare tutti coloro che trovano lavoro mentre percepiscono la NASpI. In questo caso, l’INPS potrebbe decidere di tagliare il beneficio. Una volta ricevuto il modello, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si occuperà dell’erogazione dell’ultima mensilità di NASpI che spetta al soggetto.