Basta dire che chi lavora tutto il giorno in ufficio non prova stanchezza, o meglio, che prova una “stanchezza apparente”. Un recente studio ha dimostrato come il lavoro mentale provoca una vera e propria fatica fisica, anche se di natura differente rispetto alla fatica provata da chi solleva pesi o si muove tutto il giorno. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Non solo il lavoro nelle fabbriche, anche quello mentale in ufficio provoca fatica fisica

Un recente studio del Centro ospedaliero universitario Pitié-Salpêtrière di Parigi pubblicato su Current Biology ha mostrato come uno sforzo cognitivo prolungato può provocare una fatica fisica notevole, anche se differente da quella provata da chi lavora in fabbrica o in catena di montaggio.

In tutti e due i casi, sia durante lo svolgimento di un’attività lavorativa prettamente fisica, sia durante lo svolgimento di un’attività mentale, pensare troppo e intensamente provoca l’accumulo di sostanze potenzialmente tossiche in una determinata zona del cervello: la corteccia prefrontale.

Insomma, lo sforzo cognitivo prolungato ha delle conseguenze negative per l’organismo, che si traducono anche in un’alterazione del controllo sulle decisioni: dopo aver “pensato troppo” l’attenzione viene incanalata in maniera del tutto automatica su alcune questioni poco rilevanti, che non richiedono grossi sforzi mentali.

Insomma, non potranno più essere equiparati i lavori “fisici” ai lavori “mentali” poiché ambedue, se pur in modo differente, provocano una grossa fatica fisica.

Lavoro di fabbrica o lavoro di ufficio: conta solo preservare il funzionamento del cervello

Secondo il neuroscienziato dell’Università Pitié-Salpêtrière, Mathias Pessiglione, la fatica non è altro che una mera illusione che viene plasmata dal nostro cervello per indirizzarci a svolgere delle attività più gratificanti. I risultati ottenuti da Pessiglione, però, mostrano come il lavoro cognitivo, dunque, lavoro mentale, chiamato anche “di ufficio”, provoca un vero e proprio accumulo di sostanze nel cervello.

La fatica, in poche parole, diviene un segnale effettivo che il nostro organismo necessita di smettere di lavorare, ma non per ricercare il piacere: lo scopo è quello di preservare l’integrità del funzionamento del cervello.

Lo studio dei neuroscienziati Pessiglione e Wiehler

Pessiglione, con l’ausilio di alcuni suoi colleghi compreso il primo autore dello studio Antonius Wiehler, ha voluto capire meglio in cosa consiste la fatica mentale. La domanda di partenza dello studio è stata la seguente: perché un computer riesce a funzionare ininterrottamente, senza prendersi pause, ma il cervello no?

Per rispondere alla domanda hanno studiato il comportamento del cervello di due gruppi di lavoro distinti durante lo svolgimento della propria attività lavorativa: un gruppo svolgeva compiti semplici, che non richiedevano particolari sforzi, mentre l’altro aveva un carico di lavoro mentale impegnativo. Lo strumento utilizzato per monitorare il cervello è stata la spettroscopia di risonanza magnetica.

I risultati

Quali risultati si sono ottenuti dopo questo esperimento? Alcuni segni di stanchezza sono stati riscontrati unicamente nel gruppo di lavoro che svolgeva compiti molto impegnativi e, dunque, un lavoro mentale intenso. Tra i segnali, una minor dilatazione delle pupille.

Inoltre, durante il svolgimento del lavoro, i soggetti hanno mostrato nelle loro scelte uno spostamento verso opzioni che consentivano di ottenere delle gratificazioni e ricompense nel breve termine, con un piccolo sforzo.

Tra le altre cose evidenziate c’è l’accumulo dei livelli di glutammato nella corteccia prefrontale del cervello. Questi, nel gruppo di lavoro a maggio carico cognitivo, sono risultati più elevati.

Secondo i neuroscienziati che si sono occupati dell’esperimento per monitorare la fatica fisica del “lavoro mentale”, l’accumulo di glutammato renderebbe più difficile l’attivazione della corteccia prefrontale. In questo modo lo sforzo cognitivo, dopo una giornata di lavoro, viene nettamente rallentato.

Purtroppo, però, non esiste alcun escamotage per aggirare questo deficit del nostro cervello, o meglio, la soluzione sarebbe quella di riposare e dormire. Il glutammato, infatti, può essere espulso solo durante il sonno

Secondo Pessiglione e gli altri ricercatori lo studio, compiuto per rivelare gli sforzi fatti dal nostro cervello nello svolgimento di mansioni “mentali”, potrebbe avere una ricaduta pratica: il monitoraggio delle sostanze che si accumulano nella corteccia prefrontale potrebbe far riscontrare un affaticamento mentale, per evitare di arrivare al burnout, che non è altro che un esaurimento emotivo e fisico, letteralmente significa "bruciato", "scoppiato" o “esaurito”.

Purtroppo, però, occorreranno altri studi più specifici per capire ancora più a fondo perché la corteccia prefrontale sia specificamente suscettibile all’accumulo di glutammato.

