Novità pensioni con l’approvazione del nuovo Piano individuale pensionistico, che ormai è conosciuto da tutti con il nome di PIP. Con la nuova riforma pensioni 2023, gli anziani avranno la possibilità di ricevere il riconoscimento di nuovi incentivi. Ecco chi potrà averli con il PIP e come funziona il nuovo piano della pensione.

È importante quindi chiedersi e comprendere immediatamente chi saranno i pensionati italiani più fortunati che potranno avere ed usufruire dei vantaggi del Piano individuale pensionistico PIP e come funziona a tutti gli effetti il nuovo piano della pensione.

Dunque, attraverso la nuova riforma previdenziale non sarà avviato soltanto un percorso che consenta ai lavoratori italiani di poter beneficiare di un accesso più flessibile alla pensione. Infatti, con la riforma pensioni che sarà approvata in vista dell'anno 2023, il Governo italiano ha voluto anche offrire un sistema che consentisse il riconoscimento di agevolazioni ed incentivi migliori per i lavoratori.

In questo modo, dunque, il lavoratore prossimo all’assegno della pensione avrà la possibilità di trasformare quell’insieme di trattamenti legati al trattamento di fine rapporto, contributi lavorativi ed eventuali altri versamenti, integrandoli in un unico assegno simile a quello previdenziale.

A questo proposito, è arrivato quindi il momento di capirne di più sul Piano individuale pensionistico che potrebbe essere introdotto già dal prossimo primo gennaio a seguito dell’approvazione della nuova Riforma pensioni 2023.

Riforma previdenziale: quali sono le novità pensioni per il 2023?

Novità pensioni: questa volta al centro del dibattito politico volto alla formulazione di un nuovo sistema previdenziale maggiormente adeguato a rispondere a tutte le nuove esigenze del mondo del lavoro e dei lavoratori, c’è finito un nuovo piano pensionistico.

Si tratta del PIP, ovvero il Piano individuale pensionistico. Questo nuovo piano, che dovrebbe essere approvato ed entrare in vigore a tutti gli effetti a partire dal prossimo primo gennaio, si andrà a configurare con un piano a cui potrebbero aderire i lavoratori, su base volontaria, attraverso una collaborazione con le assicurazioni.

A questo proposito, prima di andare a fornire tutti i dettagli più approfonditi in riferimento a come funzionerà questa nuova novità pensioni con il Piano individuale pensionistico, è importante fare una distinzione.

Infatti, si possono riconoscere delle forme di assicurazione sulla vita predisposte in favore dei lavoratori prossimo alla pensione che rientrano nella categoria di PIP nuovi (riconosciuti verso gli iscritti al cosiddetto Albo COVIP) differenti rispetto ai PIP vecchi. Questi ultimi, infatti si riferiscono a quei contratti che sono stipulati con le assicurazioni fino alla data del 31 dicembre dell'anno 2006.

Piano individuale pensionistico: come funziona l’ultima novità pensioni?

Dunque, arriveranno nel 2023 delle importanti novità pensioni. In questo senso, è meglio non farsi trovare impreparati al fine di approfittare immediatamente della possibilità offerta dalla squadra del Governo Draghi in riferimento alla stipulazione di un nuovo Piano individuale pensionistico maggiormente flessibile.

A questo proposito, si ricorda che questo piano previdenziale rappresenta di fatto uno strumento messo a disposizione dei lavoratori che si basa essenzialmente su un principio relativo alla capitalizzazione.

Ciò significa, quindi, che il funzionamento alla base del Piano individuale pensionistico presuppone la possibilità di accumulare capitale da parte del lavoratore prossimo alla pensione.

Per poter incrementare ulteriormente tale capitale accumulato nel corso degli anni, attraverso contribuiti, trattamenti di fine rapporto e altri versamenti, i risparmi dei lavoratori che sono in attesa di poter andare in pensione, saranno effettivamente oggetto di investimenti da parte delle assicurazioni.

L’obiettivo perseguito, dunque, attraverso un Piano individuale pensionistico è quello di riuscire ad offrire ai lavoratori italiani uno strumento che si pone come base per ottenere successivamente una pensione complementare.

In tal senso, quindi, tale pensione di tipo supplementare ha lo scopo di consentire ai lavoratori di avere la garanzia di un medesimo benessere e una vita dignitosa, anche dopo aver conseguito l’età e i requisiti necessari per poter andare in pensione.

Chi potrà accedere al PIP secondo le ultime novità pensioni?

Arrivano le novità pensioni: ma chi potrà effettivamente godere di queste nuove opportunità?

Abbiamo quindi analizzato più nel dettaglio il meccanismo di funzionamento che si pone alla base dell’adesione volontaria ed individuale ai cosiddetti Piani individuali pensionistici. Ora però è arrivato il momento di indagare in merito ad un ulteriore, ovvero: chi può aderire al Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo?

Occorre, innanzitutto precisare che, ciascuna forma di PIP potrà essere sottoscritta esclusivamente da parte di un singolo lavoratore. Questa possibilità viene riconosciuta a tutti i cittadini in egual misura, senza prendere in considerazione gli aspetti legati alla propria situazione lavorativa.

Ciò significa, quindi, che anche i cittadini che attualmente si trovano in stato di disoccupazione, avranno la stessa opportunità di aderire ai Piani individuali pensionistici che viene riconosciuta a tutti gli altri lavoratori con contratti a tempo determinato o anche indeterminato.

Inoltre, viene riconosciuta al lavoratore anche la possibilità di iscrivere i propri familiari direttamente a proprio carico, dal punto di vista fiscale, anche nelle situazioni in cui egli stesso non risulta essersi iscritto personalmente ad un Piano individuale previdenziale.

Come aderire ad un PIP? Ecco le ultime novità pensioni da conoscere!

Una volta capito chi sono i lavoratori che saranno particolarmente interessati dalle novità delle pensioni 2022, è il momento di domandarsi: come aderire effettivamente ad un piano individuale previdenziale?

Effettivamente, al momento è possibile riconoscere essenzialmente due possibili strumenti messi a disposizione dei lavoratori e di tutti quei soggetti che sono a tutti gli effetti convinti di voler aderire a tale opportunità, al fine di assicurarsi un futuro migliore attraverso la pensione complementare.

Da un lato, dunque, vi è un contratto di assicurazione sulla vita di ramo I. In questo caso la rivalutazione della posizione potrà essere collegata sia ad una sola che anche a più gestioni separate interne.

Dall’altro lato, invece, si può riconoscere il contratto di assicurazione sulla vita di ramo III. Per questa situazione, invece, il piano individuale sarà collegato all’ammontare delle quote di uno o anche più di un fondo interno che viene detenuto dall’assicurazione oppure, in alternativa, anche dal valore delle quote degli OICR.

Perché conviene aderire al PIP e alle ultime novità pensioni?

Abbiamo quindi visto nel dettaglio ciascuna delle peculiarità e delle possibilità che sono e saranno concesse attraverso il Piano individuale previdenziale nei confronti dei lavoratori, che sarà oggetto di novità pensioni nel prossimo anno.

Tuttavia, è bene sottolineare che, prima di lasciarsi prendere e trasportare da facili entusiasmi, bisogna capire attentamente quali sono le proprie esigenze e valutare al meglio quale sia la decisione migliore in base alla propria condizione.

Dunque, tra i fattori che potrebbero effettivamente influenzare se conviene o meno aderire ad un Piano individuale pensionistico, vi è sicuramente l’età anagrafica stimata per l'accesso alla pensione, ma anche la propria capacità di risparmio.

Ciò che è certo è che il Piano individuale pensionistico potrebbe rappresentare un ottimo strumento per quei lavoratori che sono intenzionati a investire sul proprio futuro.