Tanti pensionati sono interessanti alla tantum da 200 euro che l’INPS dovrebbe erogare nel prossimo cedolino. Per questo motivo, cercheremo di capire esattamente quali e quante novità sono state predisposte dall’Istituto per la stagione estiva. Prima di analizzare nel dettaglio il diritto all’indennità da 200 euro sulle pensioni, è importante ricordare che si tratta di un’iniziativa promossa dal Governo Draghi. Infatti, tale incentivo è stato regolamentato nel decreto Aiuti. Un intervento realizzato per contrastare il caro bollette e l’aumento selvaggio dei prezzi al consumo dei beni di prima necessita.

Al via la nuova indennità da 200€ sulle pensioni, ecco a chi spetta e come funziona

Occorre, sottolineare che l’INPS procede all’erogazione dell’indennità da 200 euro a favore dei pensionati che rientrano in un reddito annuo fino a 35.000 euro.

Le disposizioni dell’accredito sono abbastanza chiare, nel mese di luglio per gli aventi diritto l’Istituto ha disposto l’accredito diretto. Ciò significa, che l’INPS ha svincolato gli aventi diritto dalla presenza di un’eventuale richiesta e controllo successivo dei requisiti reddituali. In sostanza, sono state cancellate quelle procedure che rallentavano la distribuzione degli aiuti economici in favore dei cittadini.

Ecco, perché, spesso sentiamo che i pensionati a luglio riceveranno un maxi importo, dovuto alla presenza della pensione spettante, alla quattordicesima se dovuta e all’incentivo del valore di 200 euro.

Prendo la pensione di cittadinanza mi spetta l’incentivo da 200 euro?

Gli ammortizzatori sociali come la pensione di cittadinanza, così come le prestazioni di sostegno al reddito, come ad esempio l’indennità di disoccupazione Naspi hanno diritto all’incentivo senza complicazioni.

Va, detto che, le uniche differenze sono legate alle date di erogazione del beneficio economico. Coloro che percepiscono la pensione di cittadinanza ricevono l’indennità da 200 euro nel mese di luglio unitamente all’importo della ricarica spettante. È possibile che i pagamenti vengano registrati regolarmente dal 27 luglio, come appare normale che qualcuno riceva il beneficio economico già a metà mese.

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione Naspi o altro sostegno al reddito, anche in questi casi spetta l’erogazione dell’indennità, per cui all’importo spettante, scorporato il dècalage (misura del 3%) se dovuto, viene aggiunto il beneficio economico da 200 euro.

Occorre, sottolineare, che anche per i percettori dell’indennità di disoccupazione agricola hanno diritto all’indennità.

Indennità da 200 euro subito nel mese di luglio, occhio non a tutti arriva l’accredito automatico

L’indennità partirà in forma automatica per i pensionati e per coloro che risultano agganciati a forme di ammortizzatori o sostegno al reddito. Purtroppo, cambiano le regole per diverse categorie di lavoratori che per ottenere il beneficio economico da 200 euro dovranno affrettarsi nell’esibizione della richiesta.

Si sottolinea, quindi, non solo la presenza del requisito reddituale, ma anche di un’apposita domanda, per diverse categorie di lavoro, tra cui:

lavoratori impiegati nella cura domestica, lavoratori con contratto CO.CO.CO, intermittenti, autonomi e lavoratori impiegati nella vendita porta a porta, se in possesso di partita IVA.

Indennità da 200 euro, ecco cosa cambia e come funziona per i lavoratori dipendenti

Le complessità legate all’erogazione dell’indennità INPS non finiscono mai. Infatti, per i lavoratori dipendenti doveva scattare un accredito diretto in busta paga, se in presenza di un reddito annuo inferiore a 35 mila euro. In altre parole, per i lavoratori dipendenti l’accredito del beneficio economico passa dal datore di lavoro.

Tuttavia, la laboriosità regna sovra, per cui nelle ultime settimane è spuntata la presenza di una autocertificazione legata alla presenza dei requisiti reddituali.

Ad oggi, i lavoratori dipendenti per poter ottenere il beneficio economico predisposto dal Governo italiano devono presentare4 un’autodichiarazione nella quale affermano diverse condizioni, tra cui:

non essere intestatari di pensione diretta o di altra forma di trattamento pensionistico obbligatorio;

o di altra forma di trattamento pensionistico obbligatorio; non essere intestatari di assegni sociali, invalidità, accompagnamento e così via.

invalidità, accompagnamento e così via. si esclude la presenza nel nucleo familiare di membri percettori di Reddito di cittadinanza e pensione o di altre forme di ammortizzatori sociali.

Attenzione! Se il lavoratore dipendente detiene più rapporti lavorativi in essere, dovrà certificare di non aver richiesto l’indennità a tutti. Infatti, il beneficio economico può essere richiesto solo a un datore di lavoro.

Indennità 200 euro, spetta ai lavoratori stagionali?

Essendo un beneficio economico proposto, avanzato e voluto per contrastare lo stato di forte criticità economica che sta attraversando il Paese, l’incentivo è stato ampliato a tutte le categorie lavorative e non.

Per questo motivo, il diritto al beneficio economico viene riconosciuto anche ai lavoratori stagionali che appartengono al comparto turismo, termali, sport e spettacolo.