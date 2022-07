Il Governo italiano nell’ultimo biennio ha erogato diversi incentivi, contributi e agevolazioni a favore dei lavoratori professionisti, famiglie e imprese. Cercando di sostenere economicamente il rilancio delle attività economiche produttive, fortemente danneggiate prima dagli effetti disastrosi delle misure restrittive prodotte per contenere la pandemia da Covid-19, poi dalla pressione della crisi energetica.Innescando un sistema per contenere l’urto economico, facendo scattare gli aiuti automaticamente per le famiglie, anche a domanda in base alla categoria di lavoro. Misure introdotte con un unico obbiettivo contrastare l’andamento in rialzo dei beni di prima necessità.

Tuttavia, spesso gli aiuti sono stati esigui, quasi impercettibili, per questo motivo sono scattate diverse misure susseguitesi di pari passo. In questo contesto, il MISE, MEF e Ministro del Lavoro hanno circoscritto i punti salienti che portano a un beneficio di 6.000 euro a favore dei lavoratori professionisti.

Incentivi messi in campo per rilanciare uno dei settori che maggiormente ha risentito il peso della crisi economica. Per cui, sono stati individuati e anticipati i criteri e le modalità del rilascio del contributo spettante nel 2023.

Nuovi incentivi 6.000 euro subito per questi lavoratori fortunati, requisiti e domanda

Non un progetto qualsiasi, non diretto a tutti i lavoratori professionisti. La misura è stata concepita per spingere al rilancio delle attività produttive inserite nella catena degli alberghi e ristoranti.

Un beneficio diretto a sostenere esclusivamente i lavoratori professionisti nella qualifica di cuochi, nonché i lavoratori autonomi a cui fa capo una partita IVA appartenenti alla settore della ristorazione o filiera alberghiera.

Per questo motivo, il beneficio viene scisso tra chi è stato assunto in presenza di un contratto di lavoro regolare e coloro che risultano titolari di partita IVA con un inizio attività registrata a far data dal 1° gennaio 2021. Il beneficio è strettamente connesso alla presenza della residenza su suolo italiano.

Un incentivo mirato proposto per sostenere diverse voci di spesa dietro compenso di un credito d’imposta nella misura al 40%.

Un beneficio che intende risollevare le sorti di coloro che puntano nel rilancio della propria attività lavorativa partendo dalle basi, come ad esempio rinnovo degli impianti necessari alla cucina con macchine, piani cottura o apparecchiature idonee alla conservazione, nonché trasformazione dei prodotti alimentari.

Inoltre, l’agevolazione massima di 6.000 euro può essere richiesta anche per sostenere la filiera della ristorazione attraverso l’acquisto di nuove attrezzature.

Il punto considerato di maggior rilievo legato all’incentivo ruota sulla possibilità d'includere nel beneficio i corsi professionali. Infatti, rientrano nell’agevolazione a pieno titolo le spese sostenute per i corsi di aggiornamento attestate nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2021 ed entro il 31 dicembre 2022.

Il punto critico è strettamente connesso alla presenza di un plafond di risorse limitate, rispetto alle esigenze di rinnovamento necessarie al settore produttivo alberghiero e della ristorazione.

Un piatto bello ricco da 6.000 euro per tanti lavoratori professionisti impiegati nella filiera produttiva

L’ammissione all’agevolazione economica del valore massimo di 6.000 euro è subordinata dalla presenza di diverse condizioni, se non paletti ben precisi che influenzano il rilascio del contributo spettante. Intanto, la misura prevede la presenza di spese tracciabili, pena la decadenza dal beneficio.

Una tracciabilità di spesa rilevabile attraverso il conto corrente di colui che richiede l’accesso al beneficio. E, ancora, attraverso altri mezzi tracciabili che possano ricondurre la ricevuta fiscale o fattura al pagamento della spesa regolarmente sostenuta.

La normativa prevede che il beneficio venga pagato con decorrenza dal 2023. Un concetto semplice e normale considerato che possono rientrare nell’agevolazione tutte le spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2022. Ecco, perché, è stata prevista una domanda online coordinata dalla procedura informatica messa a disposizione dal MISE.

Non è possibile presentare più domande per lo stesso beneficiario. Il rilascio dell’agevolazione viene consentito a un solo avente diritto per un’unica richiesta. La domanda dovrà essere presentata nei termini disposti dal MISE con i relativi allegati che mostrino in chiaro le spese sostenute e la tracciabilità dei pagamenti.

L’agevolazione massima di 6.000 euro non prevede accrediti diretti sul proprio conto corrente, ma il beneficio ottenuto viene portato in compensazione nel pagamento del modello unico F24.

Ricordiamo, ancora una volta che per non perdere il diritto all’agevolazione è importante che tutte le spese seguano i canali tracciabili, opportunamente giustificate. Un concetto chiarito espressamente del decreto MISE, che riassume le spese sostenibili nel periodo temporale dal 2021 ed entro il 31 dicembre 2022, ai fini del rilascio dell’agevolazione.

Inoltre, è possibile che la soglia massima del valore di 6.000 euro venga modificata in ribasso. Un rischio che potrebbe verificarsi, non una circostanza certa, ma condizionata dalle risorse disponibili.

Il ministero dello Sviluppo economico ha previsto anche una diminuzione proporzionale del beneficio spettante agli aventi diritto in presenza di domande che superano le aspettative, quindi ha calcolato una riduzione dell’agevolazione corrispondente alla presenza del plafond disponibile.