Nuovi bonus mamme e pensionati 2024: cosa sono davvero e come funzionano

Nel 2024, mamme e pensionati potranno beneficiare di due nuovi bonus. Ma si possono davvero definire così? Non proprio, ma i vantaggi sono assicurati.

Ci sono due nuovi bonus per mamme e pensionati in arrivo nel 2024.

Il nuovo anno si sta concludendo e con l’arrivo del 31 dicembre, si avvicina anche il momento in cui la Legge di Bilancio 2024 del governo Meloni porterà diverse novità a cittadini, famiglie e lavoratori.

Tanti sono i bonus a cui il governo ha scelto di dire addio. In compenso, nuovi sostegni ad alcune categorie vengono messi in campo per offrire sostegno e permettere di risparmiare.

In particolare, due misure sono particolarmente interessanti. Una è dedicata alle mamme lavoratrici, mentre la seconda si rivolge ai pensionati.

Negli ultimi giorni, i giornali online utilizzano il termine “bonus” per riferirsi a queste due misure. Si tratta, chiaramente, di una semplificazione. In effetti, le due misure messe in campo dal governo non sono da considerarsi propriamente bonus, ma di certo permetteranno di risparmiare ai beneficiari a cui si rivolgono.

Cerchiamo di capire meglio, allora, cosa si intende per bonus mamma e bonus pensionati nel 2024.

Nuovo bonus mamma 2024: cos’è e come funziona

Cominciamo da una prima interessante misura che il governo Meloni ha inserito nella bozza della Legge di Bilancio 2024.

Che il governo incanali molte energie e sforzi per la famiglia è ormai chiaro. Oltre ad altre misure contenute in Manovra, come la carta Dedicata a te o il bonus asilo nido, la Legge di Bilancio 2024 dovrebbe contenere un sostegno pensato su misura delle mamme che lavorano.

L’obiettivo è, chiaramente, alleggerire il peso che devono portare molte donne che, oltre a lavorare, si occupano anche della famiglia.

Come dicevamo all’inizio, chiamare questa misura “bonus mamme” non è proprio il massimo. Questo perché non parliamo affatto di una somma di denaro che viene erogata alle madri lavoratrici, bensì di una decontribuzione.

Decontribuzione che è rivolta, in particolare, alle madri lavoratrici con almeno due figli e che permetterebbe, dunque, a questa categoria di ricevere uno “sconto” sui contributi.

A chi si rivolge il nuovo bonus mamme 2024

Secondo quanto riportato nella bozza della Legge di Bilancio 2024, il nuovo bonus mamme si rivolgerebbe a una platea di madri lavoratrici con contratto a tempo indeterminato, a prescindere dal livello di retribuzione. Rimango fuori, invece, le lavoratrici domestiche.

Oltre a tagliar fuori dalla possibilità di ottenere il bonus le donne che hanno un solo figlio (anche se disabile), ci sono anche delle differenze tra le madri con due figli e quelle con 3 o più figli.

Per queste ultime, infatti, è prevista un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese in cui il figlio più piccolo compie diciotto anni.

Solo per il 2024 le stesse condizioni sono applicate anche alle mamme con due figli, di cui almeno uno deve avere un’età inferiore ai 10 anni.

Bonus pensionati 2024: di cosa si tratta

Oltre al bonus mamme, nel 2024 ci si aspetta anche l’arrivo di un bonus pensionati.

Anche in questo caso, il termine bonus può portare un po’ di confusione. C’è chi pensa che i pensionati potranno ricevere un contributo economico sulla pensione e chi, invece, confonde questa nuova misura con l’aumento dovuto alla rivalutazione delle pensioni.

Tuttavia, il nuovo bonus pensionati 2024 a cui si fa riferimento non è nessuna delle due cose.

Parliamo, infatti, di una novità in materia Irpef che applica una diversa tassazione sulle pensioni. La Legge di Bilancio, infatti, introduce un bonus Irpef che permetterà un risparmio mensile fino a 20 euro.

È chiaro, dunque, che l’obiettivo non sia aggiungere soldi alle tasche dei pensionati, bensì alleggerirne il peso fiscale, specialmente in un periodo come quello che stiamo vivendo attualmente, durante il quale anche spese fisse come pagare l’affitto o la spesa alimentare diventa sempre più difficile.

A poter beneficiare dei vantaggi di questo nuovo “bonus Irpef” saranno coloro che hanno un assegno annuo compreso tra 15.000 euro e 50.000 euro.

Attenzione, quindi, a individuare quanto spetta. L’erogazione dipenderà, infatti, dall’aliquota Irpef in cui ogni pensionato viene inquadrato.

Leggi anche: Quanto perde chi va in pensione nel 2024? Ecco come si effettua il calcolo

Bonus mamme e bonus pensionati 2024: quando arrivano

È bene precisare che le misure che abbiamo analizzato in questo articolo non sono ancora in vigore.

Si tratta, infatti, di proposte presenti nella bozza della Legge di Bilancio 2024, la quale dovrà essere approvata entro il 31 dicembre. Il governo sta incontrando non pochi ostacoli che hanno determinato qualche ritardo. Tuttavia, basta pensare anche solo ai precedenti anni per sapere che l’approvazione della Manovra finanziaria non è mai così lineare quanto si potrebbe pensare.

Per il momento, i due bonus dovrebbero dare i loro effetti già a gennaio 2024. È meglio, però, aspettare la pubblicazione della Legge di Bilancio in Gazzetta Ufficiale.