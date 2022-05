Ci troviamo in una società in continua evoluzione, dove la digitalizzazione, l’indipendenza e la flessibilità stanno diventando sempre più importanti. In questo contesto, sembra scontato che anche i modelli di lavoro siano cambiati notevolmente. Ecco quali sono i nuovi modelli di lavoro e come funzionano.

Ci troviamo in una società in continua evoluzione, dove la digitalizzazione, l’indipendenza e la flessibilità stanno diventando sempre più importanti. In questo contesto, sembra scontato che anche i modelli di lavoro siano cambiati notevolmente.

Ed è proprio per questo motivo che molte aziende stanno iniziando ad allontanarsi da un rigido modello di lavoro di otto ore al giorno, per cinque giorni a settimana.

Abbiamo già detto più e più volte nei nostri articoli che ad oggi la ricerca di un impiego si basa soprattutto sulla possibilità di un’integrazione tra la vita privata e la vita professionale. Ormai, infatti, il termine equilibrio sembra essere obsoleto.

Dall’altro lato, le aziende devono cercare di soddisfare sempre più questi requisiti, per essere in grado di attrarre i lavoratori più qualificati e offrire loro anche un posto di lavoro agile. Andiamo a vedere nel dettaglio i nuovi modelli di lavoro.

Introduzione, i nuovi modelli di lavoro

Esistono vari modelli di lavoro moderni o accordi sull'orario di lavoro che rispondono particolarmente ai desideri dei dipendenti e possono aumentare significativamente la loro produttività attraverso una maggiore flessibilità e libertà.

Quali modelli sono questi e perché le aziende dovrebbero assolutamente intraprendere questa strada, lo scoprirai sicuramente in questo articolo.

I moderni modelli di lavoro si stanno allontanando da un lavoro da 9 a 5 verso una maggiore indipendenza e flessibilità del posto di lavoro e nel tempo di lavoro.

Esistono sia modelli moderni di orario di lavoro, che modelli di posto di lavoro che dovrebbero e potrebbero migliorare la produttività e l'equilibrio tra lavoro e vita privata dei dipendenti.

La maggior parte dei modelli di orario di lavoro oggi consente una libera organizzazione dell'orario di lavoro e si basa per la maggior parte sulla fiducia da parte dell'azienda che i compiti sono effettivamente svolti.

Definizione: cosa intendiamo con “modelli di lavoro moderni”?

I nuovi modelli di lavoro hanno l’obiettivo principale di soddisfare il desiderio dei dipendenti di una maggiore flessibilità e indipendenza dal tempo e dal luogo in cui svolgere il proprio impiego.

Soprattutto in tempi di digitalizzazione e globalizzazione del mondo moderno, un contemporaneo adattamento del posto di lavoro è diventato indispensabile.

I moderni modelli di lavoro variano principalmente in termini di gestione del tempo e, finalmente, stanno andando a sostituire il classico vecchio lavoro.

Le due tipologie più diffuse di nuovi modelli di lavoro: Smart Working e Lavoro Ibrido

Esistono differenti tipologie di orario di lavoro flessibile. Ogni azienda, infatti, potrebbe scegliere quale modello è più allineato con i suoi compiti. Alcuni, infatti, potrebbero optare per un modello 100 % in Smart Working, altri invece potrebbero programmare giornate da remoto e giornate in presenza.

Nel primo caso, stiamo parlando dello Smart Working, che potrebbe essere un’ottima soluzione – nel caso specifico del nostro Paese – per evitare le grandi fughe dei giovani dalle piccole città marginali, per non parlare, poi, delle migrazioni dal Sud Italia.

Con lo smart working, il lavoro a distanza, si potrebbero ripopolare le aree che con il tempo sono state spopolate per i trasferimenti di massa in cerca di lavoro. Questo fenomeno è chiamato South Working.

Nel secondo caso, invece, parliamo di Lavoro Ibrido, un lavoro flessibile che può essere svolto parzialmente in ufficio e parzialmente da remoto. Se volete approfondire il discorso sull’Hybrid Working vi consiglio di leggere questo articolo.

È inutile dire, infatti, che esistono davvero molti modelli di lavoro con orario flessibile. Pensiamo, ad esempio, agli uomini d'affari che viaggiano molto e lavorano anche in aeroporto, in treno o in hotel, i moderni modelli di lavoro in combinazione con un ambiente di lavoro digitale sono diventati enormemente importanti per rimanere produttivi e utilizzare il tempo con saggezza.

Il lavoro del futuro: dipendenti e imprese felici, insieme!

Si pensi, che nei moderni modelli di lavoro, è possibile lavorare in movimento. Questa in particolare è una situazione vantaggiosa, tanto per il lavoratore dipendente, quanto per l’azienda.

Il lavoro mobile, indipendentemente dal tempo e dal luogo, rappresenta un migliore interscambio tra lavoro e vita privata e l'opportunità di realizzare sé stessi.

Ma perché i moderni modelli di lavoro sono diventati così importanti?

Come già accennato, i modelli di lavoro moderni sono enormemente importanti per quel che concerne:

i tempi di digitalizzazione





la globalizzazione





la gestione individuale del lavoro





la qualità della vita del lavoratore





i risultati portati dall’azienda

Insomma, sono davvero diventati indispensabili. In futuro, questi modelli continueranno a cambiare e a adattarsi sempre di più ai desideri dei dipendenti.

Eppure, non tutte le aziende hanno finora fatto affidamento su modelli di lavoro moderni e orari di lavoro flessibili. La maggior parte dei dipendenti oggi vuole adattare il proprio orario di lavoro alle esigenze private, e non è più disposta ad accettare il contrario.

Soprattutto per le famiglie con figli o genitori single e per le giovani generazioni, l’integrazione tra lavoro e vita privata è più importante che mai. È quindi essenziale che le aziende si adattino ai tempi che cambiano, in tempi di carenza di lavoratori qualificati, per avere un vantaggio rispetto alla concorrenza.

Ma anche al fine di mantenere buoni lavoratori qualificati per l'azienda, sono necessari modelli di lavoro moderni e flessibili. I dipendenti ora cambiano il loro posto di lavoro più spesso rispetto a pochi anni fa – questo fenomeno, abbiamo visto in un articolo precedente, è chiamato Job Hopping.

Pertanto, è davvero difficile immaginare un dipendente, delle generazioni di oggi, che lavora nella stessa azienda per 40 anni.

Un buon stipendio da solo, infatti, non è più sufficiente per far sembrare un’azienda invitante, in termini di lavoro. Una progettazione flessibile e individuale dell'orario di lavoro in combinazione con luoghi di lavoro digitali e, quindi, indipendenti è quindi l'essenza e la fine a cui le aziende dovrebbero assolutamente adattarsi.

Ecco quali sono i principali vantaggi dei nuovi modelli di lavoro

Naturalmente, i moderni modelli di lavoro comportano non solo importanti ristrutturazioni e sfide, ma anche tutta una serie di vantaggi. Se le aziende danno più fiducia e libertà, i dipendenti d'altra parte portano loro più iniziativa e responsabilità, oltre che maggiori profitti.

Oltre ai vantaggi nella lotta per portare in squadra lavoratori qualificati, i nuovi modelli di orario di lavoro flessibili e i luoghi di lavoro digitali garantiscono soprattutto una maggiore produttività tra i dipendenti.

Soprattutto, però, i dipendenti sono anche più soddisfatti e motivati se viene data loro più libertà e più margine di azione per giostrarsi tra lavoro e vita privata. Questo, come dicevamo, a sua volta aumenta la produttività e le prestazioni nel lavoro.

Inoltre, è ormai indispensabile l'introduzione di un ambiente di lavoro digitale e l'uso di strumenti digitali, per promuove anche la collaborazione tra lavoratori.

Si tratta di una soluzione ottimale per le aziende globali o cross-location per migliorare il flusso di lavoro dei dipendenti e far avanzare i progetti.

Inoltre, questi nuovi modi di lavorare permetterebbero alle aziende di risparmiare notevolmente sui costi relativi agli uffici (corrente, acqua ecc.), investendo soprattutto nella felicità del personale.