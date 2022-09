Pensioni, regalone extra dall'INPS arrivano 150 euro in più, ecco i requisiti

Finalmente arrivano ottime notizie sulle pensioni! L’INPS si prepara a erogare un regalone da 150 euro per i pensionati con un reddito non più alto di 20.000 euro (lordi). Un beneficio diretto a risollevare le tasche di circa 22 milioni di pensionati. Una novità dell’ultima ora che non riguarda esclusivamente solo le pensioni, ma che abbraccia anche i lavoratori dipendenti e autonomi. E, ancora, ricevono il beneficio economico anche i percettori del Reddito di cittadinanza, Naspi e DIS-COLL. In sostanza, molti pensionati, lavoratori e famiglie riceveranno un regalo sul cedolino e in busta paga.

Finalmente arrivano ottime notizie sulle pensioni! L’INPS si prepara a erogare un regalone da 150 euro per i pensionati con un reddito non più alto di 20.000 euro (lordi). Un beneficio diretto a risollevare le tasche di circa 22 milioni di pensionati.

Una novità dell’ultima ora che non riguarda esclusivamente solo le pensioni, ma che abbraccia anche i lavoratori dipendenti e autonomi. E, ancora, ricevono il beneficio economico anche i percettori del Reddito di cittadinanza, Naspi e DIS-COLL. In sostanza, molti pensionati, lavoratori e famiglie riceveranno un regalo sul cedolino e in busta paga.

Con l’approvazione del decreto Aiuti Ter ufficializzato il 16 settembre 2022, scattano le misure a sostegno dei pensionati, lavoratori e famiglie.

È stato approvato un piano per contrastare attivamente l’aumento dei prezzi di prima necessita, così il governo italiano ha disposto gli aiuti per combattere il prezzo sempre più salato di aumenti delle bollette, carburanti, prezzi al consumo di beni di prima necessità. E, ancora, si registrano prezzi lievitati tra i beni di largo consumo, aumenti triplicati anche per l’effetto dell’inflazione.

È ufficiale non ci sono ripensamenti o spazi ad aggiusti, grazie al via libera del decreto Aiuti Ter, arriva finalmente un contributo economico in più sulle pensioni a partire da novembre 2022.

Purtroppo, non possiamo parlare di un aumento mensile delle pensioni, ne tantomeno degli stipendi, ma bensì di una tantum erogata a favore dei pensionati che rientrano nel requisito reddituale disposto dalla normativa.

Pensioni, regalone extra dall'INPS arrivano 150 euro in più, ecco i requisiti

Non appare una vera novità del tutto esclusiva, ma sembra più una rivisitazione del bonus 200 euro, a cui è stata applicata una sostanziosa decurtazione del valore di 50 euro, quindi, medesime regole di distribuzione ed esclusione.

Peraltro, prima di spulciare nelle disposizioni normative per cercare di carpire le regole basilari sui requisiti e condizioni che determinato l’eccesso al beneficio economico, non possiamo non sottolineare che alcune persone sono ancora in attesa di ricevere la precedente tantum.

I pensionati ricevono un regalone dall’INPS pari a 150 euro, se il reddito annuo prodotto non supera i 20.000 euro (lordi), dunque, un dono che non spetta su tutte le pensioni.

Occorre, sottolineare che la sorpresa erogata dall’INPS nel mese di novembre del valore pari a 150 euro, servirà ad aumentare le pensioni, incollandosi agli aumenti prodotti dalla decontribuzione nella misura al 2%, una disposizione attiva fino al mese di dicembre. E, ancora, la tantum andrà ad aggiungersi agli arretrati relativi all’arco temporale da luglio fino a settembre 2022.

La sorpresa del valore di 150 euro, sarà destinata alle pensioni che non superano il tetto di 20.000 euro (lordi) riferito all’anno d’imposta 2021.

I pensionati riceveranno l’accredito della tantum in automatico direttamente sul cedolino di novembre. Il beneficio economico sarà rivolto a tutte le prestazioni economiche previdenziali, come ad esempio, pensioni, assegno sociale, pensione invalidi e così via.

Attenzione! La normativa prevede la presenza di un requisito reddituale riferito al 2021, per cui per il rilascio della tantum da 150 euro, si prenderà in considerazione il reddito prodotto nell’anno precedente.

Peraltro, c’è da sottolineare che il limite reddituale riduce la platea degli aventi diritto al beneficio economico.

Non c’è solo il regalone sulle pensioni nel decreto Aiuti Ter, ecco la distribuzione della tantum per i lavoratori dipendenti e autonomi

Ottime notizie anche per i lavoratori dipendenti prossimi a ricevere il regalo in busta paga, sempre grazie alle disposizioni presenti nel decreto Aiuti Ter, se la retribuzione imponibile non sfora il valore di 1.538 euro, viene applicata una tantum da 150 euro.

Anche per i lavoratori spetta un’erogazione automatica, in seguito di espressa dichiarazione del lavoratore. In altre parole, ritorna l’applicazione delle disposizioni previste per il bonus 200 euro.

Il beneficio economico da 150 euro andrà anche ai lavoratori autonomi, ma purtroppo, mancano ancora le disposizioni operative per l’inoltro dell’istanza.

Reddito di cittadinanza e Naspi, regalone extra dall'INPS arrivano 150 euro in più, ecco i requisiti

Rientrano nel regalone dell’INPS anche i percettori del Reddito di cittadinanza, i fruitori dell’indennità di disoccupazione Naspi e anche altre categorie di lavoratori. Nel decreto Aiuto ter è stato dato ampio margine di spazio per tutte le categorie di lavoro e pensionati.

Infatti, sono state ampliate le categorie degli aventi diritto al bonus 200 euro, a cui si accosta la nuova tantum da 150 euro.

L’INPS mette in pagamento il regalone da 150 euro in automatico anche per i percettori del Reddito di cittadinanza, Naspi e DIS-COLL.

Buone notizie anche per altre categorie di lavoro

Resta l’esibizione della richiesta della tantum da 150 euro per diverse categorie di lavoro, in particolare, la norma si riferisce a coloro che possiedono un rapporto di collaborazione continuativa e coordinata, assegnisti e dottorandi, per cui si prevede sempre il limite reddituale fissato a non oltre 20.000 euro.

Il beneficio economico spetta anche ai lavoratori stagionali turismo, spettacolo e sport, per cui non si prevede l’esibizione dell’istanza per il rilascio della tantum da 150 euro.

Il nuovo bonus di 150 euro previsto nel Decreto Aiuti ter ufficializzato il 16 settembre 2022, prevede anche il beneficio a favore dei lavoratori autonomi con contratti occasionali o vendite a domicilio, senza partita IVA.