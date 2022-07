L’inflazione sale ed il costo della vita aumenta anche per effetto della crisi politica nazionale ed internazionale. In aiuto ai cittadini arriva un nuovo Bonus Carovita di 500 euro che sarà corrisposto direttamente in busta paga ad alcuni lavoratori dipendenti. Ecco quali!

Dalla pandemia alla guerra ormai sono moltissime le famiglie italiane che versano in stato di assoluta povertà o che comunque stanno risentendo enormemente del carovita.

Se sono note le misure governative, come vari bonus benzina e bollette, per aiutare gli italiani a far fronte all’aumento del costo di alcuni prodotti e dell'inflazione, in questo senso si muove anche il settore privato.

Una gran quantità di lavoratori avrà infatti un nuovo bonus di 500 euro direttamente in busta paga una tantum, proprio per far fronte all’aumento del costo della vita che ha coinvolto anche i generi alimentari.

I fortunati che avranno accesso a questo contributo extra sono per adesso gli impiegati di banca, ma molte sono le aziende che si stanno muovendo in questo senso.

La prima a lanciare questo tipo di iniziativa è stata infatti il gruppo Intesa Sanpaolo, in ogni caso dobbiamo immaginare che sempre più aziende di questo calibro sceglieranno di partecipare a questa gara di solidarietà visto che la situazione attuale non ha precedenti e che su di essa gravano anche i rallentamenti dovuti alla crisi politica italiana, con i cittadini chiamati alle urne il 25 settembre.

Tutti questi bonus carovita per i dipendenti privati di una determinata azienda integrano e non sono incompatibili con gli incentivi governativi, oltre a non essere soggetti a scoccianti requisiti di reddito ISEE.

Spunta il nuovo Bonus Carovita: 500 euro in busta paga, solo per questi lavoratori dipendenti

A dare l’annuncio di questo bonus per i lavoratori dipendenti che sarà corrisposto in busta paga è stato il CEO del gruppo Intesa, Carlo Messina, che ha giustificato l’introduzione come una misura volta a fronteggiare il carovita e aiutare i propri dipendenti.

Negli ultimi tempi infatti le difficoltà sociali sono aumentate di pari passo con il aumento dell’inflazione, perciò tutti i lavoratori non dirigenti del gruppo sia in Italia che all’estero avranno un aiuto extra di 500 euro.

In totale la società ha stanziato per questa misura una dotazione complessiva di 50 milioni di euro utili all’erogazione di 82.000 bonus carovita in busta paga. Sono esclusi solo coloro che svolgono funzione dirigenziale o equivalente.

Certo la possibilità di erogare un bonus simile ai dipendenti è dovuta anche alle previsioni di redditività per il 2022 del gruppo Intesa Sanpaolo che dovrebbe portare a ricavi netti per il valore di 4 miliardi di euro.

Tale valore potrebbe vacillare e scendere qualora si verifichi un aumento dei prezzi delle materie prime relative all'energia, ma comunque difficilmente gli utili netti scenderanno sotto i 3 miliardi di euro.

Il Bonus Carovita si trasforma in una “quindicesima” in busta paga

La differenza tra i soliti premi aziendali e i bonus carovita come questo di 500 euro è che non vengono corrisposti sulla base di meriti aziendali, ma diventano a tutti gli effetti una “quindicesima”.

In ogni caso, data la situazione speciale che ci troviamo a vivere quello di Intesa Sanpaolo non è un caso unico, ma anche l’azienda che produce la nota acqua Sant’Anna, con un fatturato lo scorso anno di 350 milioni di euro, ha preso la decisione di erogare un doppio stipendio ai dipendenti.

Anche in questo caso è stato descritto da Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato della Fonti di Vinadio che produce l’Acqua, come un bonus contro il carovita nato allo scopo di aiutare i dipendenti della propria azienda. Bertone si è anche detto fiducioso che più aziende private seguano il suo modello scegliendo di aiutare maggiormente i propri impiegati con bonus extra non calibrato sulla produttività.

Il bonus della Sant’Anna, a differenza di quello di Intesa Sanpaolo, non è stato annunciato ai dipendenti che con tutta la sorpresa possibile si sono visti recapitare uno stipendio doppio, cioè una “quindicesima” a tutti gli effetti. La misura è costata all’azienda secondo le stime ben 700.000 euro.

Altri Bonus contro il carovita a disposizione dei lavoratori dipendenti del settore privato

Tra le aziende che hanno deciso di accordare un bonus carovita c’è anche la Ferrari Formaggi, si tratta di un contributo di 200 euro che riceveranno tutti i dipendenti a cui non è stata assegnata una macchina aziendale.

Ricordiamo che tutti questi contributi vanno a sommarsi al nuovo bonus benzina di 200 euro offerto dal governo, poiché in quanto iniziative private non vige alcun tipo di incompatibilità.

L’azienda aveva già elargito premi extra ai dipendenti in occasione della pandemia e a maggio scorso ha distribuito un PPO (Premio Per Obiettivi) di 1.290 euro extra. In questo caso però si tratta di un bonus aperto a tutti i dipendenti e non calcolato sulla base della produttività.

Anche la Intals azienda con sede a Parona e la Somet hanno deciso per un bonus caro vita da destinare ai dipendenti e del valore di 1.000 corrisposti direttamente in busta paga.

Certo se da un lato tutte queste iniziative private sono ben accolte si spera anche che il governo, sopratutto quello che verrà, faccia qualcosa in più per aiutare i pensionati e lavoratori italiani.