Spesso, le misure erogate a livello statale non bastano per poter garantire il benessere di tutti i cittadini. È proprio per questa ragione che questo Comune ha deciso di scendere in campo per sostenere le famiglie in difficoltà creando un suo Reddito di Cittadinanza. Scopri dove è stato pensato e chi potrà averlo.

Spesso, le misure erogate a livello statale non bastano per poter garantire il benessere di tutti i cittadini. È proprio per questa ragione che il Comune di Milano ha deciso di scendere in campo per sostenere le famiglie in difficoltà.

Infatti, il Comune ha deciso di integrare una misura già esistente a livello nazionale, il Reddito di Cittadinanza.

Ma come funziona questo beneficio economico? Ebbene, devi sapere che si tratta di una delibera che, dopo essere stata approvata, ha permesso lo stanziamento di 6,6 milioni di euro nei confronti di coloro che riversano in uno stato di difficoltà economica.

Che sia il primo passo verso un’integrazione sempre più rilevante? Per il momento è presto trarre conclusioni, ma possiamo andare a scoprire in cosa consiste la misura più da vicino, per capire quali saranno i suoi possibili esiti.

Reddito di Cittadinanza del Comune di Milano: ecco chi può usufruirne

Come abbiamo sottolineato, la decisione del Comune di Milano è stata quella di integrare, per quanto possibile, la misura del Reddito di Cittadinanza, già attiva a livello statale.

Come sappiamo, il Reddito di Cittadinanza si trova in una fase piuttosto delicata in quanto, dopo la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni del 25 settembre, rischia di essere cancellato.

Tuttavia, oggi vogliamo soffermarci perlopiù sulla decisione presa dal Comune di Milano per stare vicino a coloro che soffrono di una situazione di disagio economico, che riceveranno una somma di Reddito di Cittadinanza integrativa.

Quali sono i requisiti necessari per poterla ottenere? Andiamo a scoprirlo insieme.

Quali sono i requisiti per prendere il nuovo Reddito di Cittadinanza di Milano?

Per poter ottenere i soldi che vengono stanziati dal Comune di Milano per le persone che si trovano in difficoltà economica, viene chiesto dapprima un requisito reddituale.

Infatti, l’ISEE deve essere inferiore o uguale a 6 mila euro.

Inoltre, chi avrà la possibilità di ricevere questa misura, non deve usufruire già della misura del Reddito di Cittadinanza che, come abbiamo sottolineato più volte, viene erogata invece a livello statale.

Ma i requisiti per poter ottenere quello che possiamo chiamare “Reddito di Cittadinanza di Milano” non sono finiti qui. Infatti, per poterlo avere sarà necessario avere almeno un figlio a carico.

Allo stesso modo, qualora non dovessi avere nessun figlio a carico, puoi comunque ottenere il nuovo Reddito di Cittadinanza se all’interno del tuo nucleo familiare hai una persona invalida civile oppure disabile.

Infine, sempre in alternativa, potresti avere una persona di almeno 64 anni all’interno del tuo nucleo familiare.

Dunque, se dovessi avere uno di questi ultimi tre requisiti ed un ISEE inferiore o uguale a 6mila euro, avrai la possibilità di beneficiare del nuovo Reddito di Cittadinanza reso possibile dalla città di Milano.

Quanti soldi spettano con il nuovo Reddito di Cittadinanza di Milano?

Ora che abbiamo scoperto quali sono i requisiti necessari per accedere al nuovo Reddito di Cittadinanza previsto esclusivamente dal Comune di Milano, andiamo a scoprire quanto potranno ottenere le persone.

Ebbene, il contributo che verrà riconosciuto loro è di 1.500€ per tutto il 2022.

Insomma, dobbiamo sottolineare che, ancora una volta, il Comune di Milano si sta schierando per poter ridurre le disparità che sono presenti.

In questo modo, aiuterà nell’integrazione per mezzo di questa misura a sostegno del reddito delle persone in difficoltà economica.

Tutto questo, si inserisce in un periodo storico particolarmente difficile, contrassegnato dall’aumento dei prezzi delle materie prime, del caro bollette e dell’inflazione in continua risalita.

Insomma, il Comune di Milano ha deciso che questa potrebbe essere la mossa che porterà ad un primo punto di svolta per colmare l’ineguaglianza che da anni caratterizza il nostro Paese, in varie città.

Milano sarà l’unica città a stanziare il suo Reddito di Cittadinanza?

Ora che abbiamo capito quale sarà l’iniziativa messa in campo a Milano per sostenere le persone in difficoltà economica, la domanda sorge palese: avverrà anche in altre città o solo Milano ha pensato di fornire un suo Reddito di Cittadinanza?

Purtroppo, al momento, non possiamo fornire una risposta certa. Infatti, sembrerebbe che solo il Comune di Milano si stia muovendo in tal senso ma, in base al funzionamento della misura nel capoluogo meneghino, ci potranno essere proposte anche in altre città.

Come abbiamo sottolineato in precedenza, è presto per sapere con certezza se questo funzionerà o meno. Tuttavia, si tratta di un primo passo verso l’integrazione.

Leggi anche: Pagamenti INPS, arrivano: Naspi e Bonus 200 euro, Bonus Irpef e Reddito Cittadinanza. Date