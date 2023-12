Quanto guadagna un nutrizionista? Ecco gli stipendi in Italia e all'estero

La figura di un nutrizionista è sempre più ricercata. E sono in molti a sognare di poter fare questa professione. La società odierna è sempre più improntata sull'immagine da poter sfoggiare sui social. Pertanto, avere un corpo snello e in forma è l'obiettivo di molte persone che decidono di approcciarsi a un nutrizionista.

I motivi che spingono ad affidarsi a una figura specialistica nel campo della nutrizione non sono solo di salute, ma anche psicologici, per poter stare in pace con il proprio corpo e guardarsi allo specchio senza odiare ciò che si vede. La difficoltà, però, risiede nel capire se il paziente soffre di disturbi che esulano dalla sfera alimentare. Ci sono, infatti, molti giovani che soffrono di disturbi alimentari e per i quali un piano alimentare non basta per superare il loro malessere.

Come si forma la figura di nutrizionista?

Avere delle corrette abitudini alimentari, seguire una dieta equilibrata e uno stile di vita sano consente al corpo di restare in forma e vivere una vita più lunga. E la figura che si occupa di stilare piani alimentari è proprio quella del nutrizionista. Prima di tutto, possono definirsi nutrizionisti sia chi ha una laurea in dietista che in biologia. Nel secondo caso, però, bisogna iscriversi all'Albo dei biologi.

Dopo il percorso di laurea, ci sono varie specializzazione che lo specialista può fare. In particolare, ci sono le branche della nutrizione clinica, sportiva, pediatrica, vegana, per i diabetici e così via. I campi di interesse sono molteplici e ogni percorso formativo permette allo specialista di acquisire competenze.

Quanto guadagna un nutrizionista?

Il guadagno di un nutrizionista o di un dietista dipende da molti fattori. Innanzitutto, si deve fare una distinzione tra neolaureati e persone con alle spalle anni di specializzazione. Indubbiamente le persone che sono alle prime armi avranno uno stipendio più basso rispetto a chi ha anni di esperienza alle spalle. Successivamente, c'è da fare una distinzione in base al luogo. Anche all'interno della stessa regione, ci sono delle differenze da provincia a provincia. Di solito, le città in cui il costo della vita è più caro, il guadagno del nutrizionista è più alto.

Si stima sommariamente una media che varia da 23mila a 40mila euro annui, con una media mensile di 1700 euro circa. Tuttavia, la situazione all'estero è molto diversa. C'è da specificare che il costo della vita in alcune zone del mondo è decisamente diversa. Pertanto, è importante fare alcune distinzioni: