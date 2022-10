Stai cercando lavoro? Devi sapere che puoi muovere i tuoi primi passi all’interno del panorama lavorativo grazie a Ikea, il colosso svedese che sta cercando personale nel suo store di Afragola, in provincia di Napoli. Ma non solo! Vieni a scoprire tutte le offerte di lavoro del gruppo.

Stai cercando lavoro? Devi sapere che puoi muovere i tuoi primi passi all’interno del panorama lavorativo grazie a Ikea, il colosso svedese che sta cercando personale nel suo store di Afragola, in provincia di Napoli.

La posizione è stata aperta e, se sei interessato, non ti resta altro da fare che candidarti.

Attenzione: ci teniamo a chiarire fin da subito che stiamo parlando di uno stage, dove l’azienda offrirà 600 euro netti a titolo di rimborso spese.

Ovviamente, si tratta di un impegno full-time di 40 ore settimanali. Insomma, un normalissimo contratto di stage che potrebbe essere il trampolino di lancio per la tua carriera professionale, sia internamente all’azienda che esternamente.

Quali sono i profili per poter trovare lavoro da IKEA?

Sono necessari dei requisiti specifici per poter iniziare a lavorare nel colosso svedese nella sede di Napoli Afragola? Ovviamente la risposta è affermativa.

Per scoprire tutto ciò che viene richiesto ti consigliamo di visitare il sito di Ikea e di accedere alla sezione “offerte di lavoro”.

In questo modo, potrai scoprire nel dettaglio tutti i requisiti richiesti per ogni singolo profilo ricercato.

Ma andiamo a specificare quelli più importanti già in questo articolo, in modo che se dovessi essere interessato potrai continuare a scoprire la proposta di Ikea e, solo in seguito, procedere con la candidatura.

Per la posizione di Ikea Shopping Experience, i requisiti sono:

Orientamento al cliente e curiosità nel individuare i suoi bisogni

Buone capacità di comunicazione e di relazione con tutte le tipologie di interlocutori

Empatia, entusiasmo e proattività

Se il tuo sogno è quello di candidarti per la posizione di Ikea Food Experience, i requisiti necessari saranno diversi. Infatti ti verrà chiesto di:

Avere un percorso in ambito logistico, economico o amministrativo (anche solo un percorso di studi)

Conoscenza della gestione degli inventari

Passione per il food

Curiosità per il mondo della ristorazione

Spiccate capacità gestionali e analitiche

Le offerte di lavoro da Ikea non sono finite: ecco le altre posizioni aperte

Le offerte di lavoro presso il gruppo svedese non si limitano esclusivamente agli stage che, come abbiamo visto, presentano delle proposte piuttosto interessanti.

Eppure, l’azienda sta cercando anche altre figure, in diverse sedi italiane, come:

Accounting & reporting specialist, in Lombardia

Addetto alla ristorazione, a Catania e a Rimini

Addetto al customer support, a Milano, nella sede di Carugate

E molti altri. Per scoprire tutte le posizioni aperte ti invitiamo ancora una volta ad accedere al sito di IKEA nella sezione “lavora con noi”.

In questo modo, potresti trovare l’opportunità professionale che da tempo stavi cercando e dare una svolta alla tua carriera lavorativa.

Assunzione magazzinieri a Rieti per IKEA: ecco come funziona

Pensavi che avessimo finito? Una delle offerte di lavoro da tenere attentamente in considerazione è data sempre dal gruppo Ikea, nella città di Rieti.

Infatti, ci sono 150 posti vacanti nella città di Rieti che il gruppo sta cercando di compensare con una campagna di assunzioni.

In questo caso non si parla di stage, ma di un contratto di lavoro full time con uno stipendio che segue quanto previsto dal contatto collettivo nazionale del settore della logistica.

Infatti, lo stipendio sarà superiore a 1.300 euro. Di conseguenza, se volessi candidarti per questa interessante offerta di lavoro, ti invitiamo a consultare la sezione lavora con noi del sito ed inviare la tua candidatura.

Per poter accedere a questo lavoro devi avere tre requisiti:

Patente B

Capacità di guidare il carro elevatore

Esperienza come magazziniere, preferibilmente nella grande distribuzione

Leggi anche: Cerchi lavoro? Oltre 160mila opportunità con Assolavoro entro dicembre 2022