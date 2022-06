Se stai cercando un posto di lavoro sei capitato nel posto giusto al momento giusto. In particolare, se sei un'amante del digitale e dell’e-commerce, questo articolo fa sicuramente al caso tuo! In questa guida, infatti, andremo ad analizzare tutte le Offerte di Lavoro Amazon Italia, in particolare le più recenti. Le offerte saranno rivolte sia ai cittadini laureati, sia a chi non possiede una laurea. Partiamo.

Se stai cercando un posto di lavoro sei capitato nel posto giusto al momento giusto. In particolare, se sei un'amante del digitale e dell’e-commerce, questo articolo fa sicuramente al caso tuo! In questa guida, infatti, andremo ad analizzare tutte le Offerte di Lavoro Amazon Italia, in particolare le più recenti. Le offerte saranno rivolte sia ai cittadini laureati, sia a chi non possiede una laurea. Partiamo.

Offerte di Lavoro Amazon, un po’ di storia dell’azienda

Prima di procedere ad analizzare tutte le offerte di lavoro Amazon è bene sapere qualcosa in più su l'azienda. Si tratta, infatti, di un'azienda di commercio elettronico statunitense che ha sede a Seattle. Si tratta della più grande Internet company a livello mondiale ed è stata fondata the Jeff Bezos.

Il gruppo di e-commerce Amazon e guidato essenzialmente da quattro principi:

primo fra tutti l'ossessione per il proprio cliente, rispetto all'attenzione per la concorrenza;

il gruppo nutre anche una fortissima passione per l'innovazione;

oltre che si impegna per l'eccellenza operativa

con una visione a lungo termine.

Amazon punta ad essere l'azienda più attenta al cliente del mondo, oltre che il miglior datore di lavoro del mondo e il luogo più sicuro al mondo.

“Ciò che unisce gli impiegati Amazon tra i vari team e Paesi del mondo è l’impegno nell’accontentare i clienti e nel semplificare le loro vite. Lavorando insieme per i nostri clienti stiamo costruendo il futuro innovazione dopo innovazione, con prodotti, servizi e idee.”

Che dire, andiamo subito a scoprire insieme tutte le offerte di lavoro Amazon del mese di maggio e giugno 2022.

Offerte di lavoro Amazon: capoturno di manutenzione BG, Casirate d’Adda

Tra le offerte di lavoro Amazon troviamo il capoturno di manutenzione, una figura che si dovrà occupare di:

assicurare rispetto delle normative e delle politiche della sicurezza;

garantire alti livelli di disponibilità delle attrezzature;

monitorare e coordinare le mansioni di un gruppo di lavoro tecnico.

Per questa offerta di lavoro Amazon richiede ai candidati la disponibilità anche ad effettuare turni, incluse le notti e i week-end.

Tra le competenze di base richieste troviamo la conoscenza di discipline elettriche e meccaniche, con un'elevata esperienza nell'automazione o in ambienti MHE complessi. Il candidato dovrà anche avere una conoscenza minima dei sistemi di controllo basati su PLC, oltre che esperienza nell'uso di CMMS per la pianificazione della manutenzione proattiva e registrare le attività reattive.

Al candidato sono richieste le conoscenze degli standard aziendali, oltre che la conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, oltre che della lingua locale.

Offerte di Lavoro Amazon - Senior Reliability Maintenance Engineering Technician

L'offerta di lavoro in questione è per la provincia di PC, Castel San Giovanni. Il lavoro consiste nel rispetto delle normative delle politiche di sicurezza, oltre che nel garantire che la manutenzione preventiva sia condotta in tempo secondo gli standard elevati. Inoltre, il candidato dovrà occuparsi di fornire elevati livelli di disponibilità delle apparecchiature attraverso il miglioramento continuo. ‎

‎Anche in questo caso è richiesta al candidato la disponibilità a lavorare su turni, comprese le notti e fine settimana. Il candidato interessato a questa offerta di lavoro dovrà essere un modello del ruolo per le pratiche per la salute e la sicurezza e dovrà monitorare gli altri lavoratori per assicurarsi che seguano il suo stesso esempio.

Il lavoratore dovrà essere molto pratico e dimostrare i livelli di conoscenza delle PMI su tutte le MHE nella struttura. Tra le mansioni ci sarà anche quella di formare e guidare i tecnici a turno, oltre che supportare il manager di linea e supervisionare i turni durante la sua assenza.

Occorrerà fornire elevati livelli di disponibilità delle apparecchiature ai clienti, attraverso la risoluzione di problematiche è la definizione di priorità, inoltre occorrerà sostenere il miglioramento dei sistemi in modo standard in tutta la rete dell'unione europea e sviluppare e mantenere buoni rapporti di lavoro a tutti i livelli dell'organizzazione.

Sono richieste anche: comprensione delle metriche OEE delle prestazioni delle apparecchiature, oltre che la gestione degli appaltatori.‎





Anche in questo caso vengono richieste nelle qualifiche in discipline elettriche meccaniche, con esperienza rilevante nell'automazione o in ambienti MHE complessi. ‎ occorrerà avere una forte conoscenza di base dei sistemi di controllo basati su PLC ed esperienza nell’uso di CMMS per pianificare la manutenzione proattiva e registrare le attività reattive. ‎





Anche in questo caso occorre conoscere i requisiti di conformità legale e saper comunicare in italiano in inglese, si in maniera scritta che verbale.

Offerte di lavoro Amazon - Reliability Maintenance Engineering Planner Venezia

Il Reliability Maintenance Engineering Planner sarà responsabile della gestione delle risorse e dei ricambi, della pianificazione della manutenzione preventiva e dei dati di cronologia delle macchine. Sarà il responsabile del sito per il software CMMS, da cui dovrà ricavare informazioni per supportare il responsabile dell'ingegneria del sito. ‎

‎Il candidato sarà l’esperto del software CMMS, dovrà formare il team di ingegneri locale nel suo utilizzo e migliorare l’utilizzo. ‎

‎Dovrà assicurarsi che il sistema sia gestito in linea con gli standard dell'UE e partecipare a progetti coordinati dall'UE, oltre che a programmi di miglioramento per implementare nuove funzionalità, procedure, pianificazione o rapporti. ‎Altre info QUI.

Per candidarsi occorrerà avere esperienza con pianificazione, programmazione e auditing delle attività di manutenzione sia come ingegnere pratico che come pianificatore di manutenzione, oltre che con software CMMS e nell'utilizzo delle funzioni principali di MS Excel. ‎

È richiesta esperienza nella gestione di negozi o inventari di pezzi di ricambio. ‎e capacità comunicativa in inglese e italiano.

‎ Offerte di lavoro Amazon – posizioni aperte per ingegneri

‎Amazon ricerca Automation Engineer ad Agognate, Novara. L’Automation Engineer dovrà trovare e risolvere i problemi e migliorare le soluzioni di controllo per le apparecchiature automatizzate di movimentazione dei materiali come trasportatori, sistemi di smistamento, scanner, telecamere, sistemi di stampa e applicazione, bilance, sistemi HMI e armadi di controllo.

Il candidato dovrà anche formare i tecnici sulla risoluzione dei problemi dei dispositivi e sulla manutenzione preventiva.‎ QUI la scheda della posizione.

Offerte di lavoro Amazon anche per Finance Analyst. Il candidato diventerà un membro fondamentale della squadra EU CS Expansion Customer Service e avrà un ruolo importantissimo nel team europeo (EU) CS Finance. Si legge:

“Il candidato ideale si sentirà a suo agio in un ambiente dinamico e frenetico e sarà un risolutore di problemi creativo e analitico.‎”

La scheda della posizione per Finance Analyst la trovate QUI. La sede del lavoro è a Cagliari.

Offerte di lavoro Amazon: Workplace, Health and Safety e Workplace Health & Safety Specialist

Amazon offre un posto di lavoro per un responsabile di salute sicurezza che operi all'interno del Centro logistico Amazon (FC). ‎

il candidato dovrà identificare, coordinare e promuovere miglioramenti riguardanti la sicurezza, la qualità e la produttività, andando a collaborare con il gruppo di gestione delle operazioni. L'obiettivo è un continuo miglioramento delle funzionalità e del livello dei servizi che il Centro logistico fornisce ai nostri clienti. ‎ Ulteriori informazioni sulla posizione aperta le trovate QUI.

‎ ‎Amazon cerca anche un Workplace Health & Safety Specialist per 12 mensilità per una sostituzione di una maternità. Il candidato dovrà essere esperto, innovativo e pratico, nonché appassionato di salute e sicurezza nei contesti professionali. L'obiettivo è concentrarsi sempre sul cliente.

La figura che verrà scelta dovrà essere in grado di trovare, coordinare ed effettuare miglioramenti nella sicurezza‎ ‎coinvolgendo al contempo le parti interessate operative e di altre funzioni di supporto. Lo specialista della sicurezza farà riferimento direttamente al responsabile EHS del centro logistico. ‎Tutte le informazioni sulla posizione aperta le trovate QUI. La sede di lavoro è ad Ardea.

Altre posizioni aperte Amazon:

Offerte di lavoro Amazon, come candidarsi?

Per candidarsi alle offerte di lavoro che vi ho elencato precedentemente basterà premere il link sulla posizione, o dove vedrete scritto premere qui, ed entrare sullo stesso sito della candidatura.

Dopo aver letto più nel dettaglio la posizione di interesse, potrete procedere a premere il bottone in alto a destra di colore giallo con scritto “candidati ora”, seguendo la procedura guidata.