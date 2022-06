Se stai cercando un lavoro sei nel posto giusto al momento giusto! In questo breve articolo andremo ad analizzare tutte le offerte di lavoro attive per il Gruppo Carrefour. Queste offerte sono adatte a tutti, anche a coloro che non hanno un diploma di laurea. Andiamo subito a scoprire le offerte di lavoro Carrefour Italia!

Se stai cercando un lavoro sei nel posto giusto al momento giusto! In questo breve articolo andremo ad analizzare tutte le offerte di lavoro attive per il Gruppo Carrefour. Queste offerte sono adatte a tutti, anche a coloro che non hanno un diploma di laurea. Andiamo subito a scoprire le offerte di lavoro Carrefour Italia!

Carrefour Italia, un po’ di storia del marchio

Il gruppo Carrefour affonda le sue radici in Francia, ma ad oggi è uno dei più importanti gruppi di distribuzione a livello mondiale, presente in oltre 30 paesi.

Il gruppo è attivo da sessant'anni con l'obiettivo di fornire ai propri clienti prodotti e servizi di qualità, accessibili a tutti. Carrefour utilizza un approccio responsabile, in prima linea per la difesa dell'ambiente e per la difesa dei piccoli produttori locali.

Un punto di forza del marchio e la capacità di adattarsi alla società e al suo cambiamento costante. Il gruppo vanta di 320.000 risorse e in Italia è presente con 1450 punti vendita suddivisi in 18 regioni con:

ipermercati Carrefour

Carrefour Express

Carrefour market

cash and carry

Carrefour Italia vanta più di 16.000 lavoratori tra donne e uomini. Inoltre, è importante sottolineare che nel gruppo il 61% dei ruoli è ricoperto da donne. Andiamo subito a scoprire le offerte di lavoro di Carrefour Italia.

Offerte di lavoro Carrefour Italia: lavorare nei punti vendita

Entriamo subito nel vivo delle posizioni offerte da Carrefour e andiamo ad analizzare le offerte di lavoro di Carrefour Italia nei punti vendita, partendo con gli addetti alla vendita.

L'adetto alla vendita si occuperà della soddisfazione del cliente: il suo obiettivo principale sarà fornire le indicazioni generali e consigliare nelle scelte di acquisto.

Tra i compiti troviamo la gestione della merce nell'area vendita, nei reparti o nelle corsie assegnate, occupandosi principalmente dell'allestimento e del rifornimento di tutti gli scaffali e degli spazi espositivi del negozio. L'ha detto alla vendita si occuperà anche delle operazioni di cassa.

I requisiti necessari per svolgere questo lavoro e sono un diploma, doti relazionali e predisposizione alla clientela, una forte propensione al team working e affidabilità e flessibilità.

Tra le altre offerte di lavoro Carrefour nei punti vendita troviamo lo specialista del reparto freschi. Uno specialista del reparto freschi dovrà soddisfare le esigenze della clientela in tutte le tipologie di reparto fresco, ovvero:

ortofrutta



gastronomia



pasticceria



panetteria



macelleria



gastronomia

tra le altre operazioni che dovrà compiere lo specialista del reparto freschi ci sarà la corretta esposizione e rotazione della merce nello specifico reparto che gli verrà assegnato. I requisiti per candidarsi come specialista del reparto freschi sono un diploma, la conoscenza del prodotto, una predisposizione a soddisfare le necessità del cliente e la familiarità con gli strumenti.

Altri ruoli ricercati dal marchio Carrefour Italia, offerte di lavoro

Carrefour Italia offre anche un posto di lavoro per capi reparto freschi. Costoro saranno le figure di riferimento per i reparti freschi e dovranno coordinare un team di addetti alle vendite, oltre che gestire la parte economica, commerciale e logistica del reparto.

In questo caso i requisiti sono il diploma, le conoscenze tecniche specialistiche dei reparti di riferimento, forti capacità di analisi dei contesti e orientamento al cliente e alla relazione con esso.

Abbiamo anche posizioni aperte come store manager. In questo caso il lavoratore o la lavoratrice dovrà soddisfare le esigenze della clientela, gestendo le attività del punto vendita e raggiungendo gli obiettivi economici preposti.

Tra le mansioni troviamo il coordinamento del gruppo di lavoro che verrà assegnato, il rispetto delle procedure operative ordinarie del negozio, oltre che amministrative, logistiche, HR e di relazioni nel territorio.

In questo caso i requisiti necessari sono un diploma o una laurea in discipline economiche e la maturazione di almeno tre o 5 anni nello stesso ruolo. Il candidato dovrà anche avere delle capacità di analisi e problem solving, capacità di lavorare in team, oltre che doti di leadership e relazionali. L'obiettivo di uno store manager e anche orientato ai risultati commerciali

Carrefour Italia offerte di lavoro per l’area manager

Infine nei punti vendita Carrefour Italia offre posizioni per l'area manager. In questo caso le mansioni saranno rivolte all'applicazione della strategia aziendale nei differenti punti vendita della zona che verrà assegnata, voi garantendo alti standard di qualità, con l'obiettivo principale di soddisfare il cliente i propri lavoratori.

Il candidato dovrà guidare e motivare il gruppo di lavoro per raggiungere gli obiettivi fissati in precedenza, assicurando la conformità delle policy interne e lo standard delle procedure aziendali.

I requisiti per la posizione sono una laurea, la capacità gestionale e di leadership, capacità di analisi di lettura del contesto, oltre che flessibilità ed empatia.

Offerte di lavoro Carrefour Italia, ecco le posizioni aperte nei punti vendita

Partiamo fornendo un elenco delle posizioni aperte e delle città di riferimento per i punti vendita:

specialista di gastronomia nelle città di Bellusco, Torino, Lecco, Milano





specialista di macelleria nelle città di Aosta, Torino, Milano, Genova, Imperia, Bologna





specialista e capo reparto di gastronomia Milano





specialista di gastronomia e macelleria nelle province di Bergamo, Como, Milano, Monza e Brianza, Varese e Roma





Specialista di reparto In Liguria nelle città di Genova, Chiavari, Rapallo, Recco e Genova





Accademia dei freschi in Lombardia nelle province di Bergamo, Milano, Como, Monza e Brianza, Pavia, Varese





Accademia dei freschi In Liguria A Genova e Imperia





Accademia dei freschi a Torino





Accademia dei freschi a Roma e nelle province di Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti





stage per addetti alle vendite In Liguria, Lombardia, a Torino





Allievo store manager nelle province di Imperia, Milano, Como, Bergamo e Varese





specialista ortofrutta a Borgo Palazzo





addetti alle vendite a Sanremo





capo reparto gastronomia a Vigevano





capo reparto macelleria a Torino





capo reparto freschi nelle province di Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese e Roma





Specialista per reparto freschi per le province di Alessandria, Asti, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Como, Mantova, Milano, Varese, Roma, Viterbo





addetti al reparto macelleria nelle province di Milano Como e Varese

Andiamo, ora a vedere come fare per inviare la propria candidatura rispondendo alle offerte di lavoro Carrefour Italia relative ai punti vendita.

Offerte di lavoro Carrefour Italia nei punti vendita: come candidarsi

La procedura per inoltrare la vostra candidatura in risposta alle offerte di lavoro Carrefour Italia nei punti vendita è semplice: vi basterà digitare su Google www.carrefour.it ed entrare nel sito ufficiale.

Qui potrete scorrere la pagina fino alla fine e a sinistra troverete la scritta “ Lavora Con No i”. Cliccateci sopra.





i”. Cliccateci sopra. Ora potrete premere il quadrato blu sulla destra con scritto “ Esplora tutte le opportunità lavorative in Carrefour ”.





”. Se non è già selezionato, selezionate “ offerte di lavoro in NEGOZIO ” nel menù a tendina. Qui si aprirà l’elenco che vi ho riportato poc’anzi.





” nel menù a tendina. Qui si aprirà l’elenco che vi ho riportato poc’anzi. Una volta vista l’offerta di lavoro Carrefour Italia più in linea con voi, cliccateci sopra .





. Ora vi basterà inserire il vostro nome, cognome, indirizzo mail, allegare il vostro Curriculum Vitae e spuntare il riquadro sulla privacy.

Candidatura inviata!

Leggi anche: Euronics Italia assume: le posizioni aperte e candidatura