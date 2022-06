Se siete alla ricerca di un’offerta di lavoro siete nel posto giusto. In questo articolo andremo a vedere tutte le offerte di lavoro di Lidl Italia in full-time.

Lidl Italia, offerte di lavoro: il gruppo

Lidl Italia fa parte del gruppo Schwarz, il più grande gruppo di tutta l’Europa operante nel settore della grande distribuzione organizzata.

Lidl è presente in Italia dal 1992 e, ad oggi, possiede in tutto il territorio nazionale oltre 700 punti vendita con un totale di più di 20.000 collaboratori.

Ogni anno entrano a far parte della squadra di Lidl migliaia di lavoratori che possono realizzare le proprie aspirazioni professionali grazie alla variegata offerta del gruppo di percorsi formativi e professionali.

Senza perdere altro tempo, passiamo subito ad analizzare le posizioni aperte il Lidl.

Offerte di Lavoro Lidl Italia: ecco qualche posizione aperta in Full Time

Area manager

L’Area Manager è una figura di importanza strategica all’interno di un’azienda. Si tratta di un vero e proprio collegamento tra la Direzione Commerciale e le filiali della società presenti su tutto il territorio, ma anche della rete dei venditori. Ecco le città in cui è aperta questa posizione:

Misterbianco, Molfetta, Massa Lombarda, Arcole, Sesto al Reghena, Volpiano, Pontedera, Biandrate, Somaglia

Store manager

Lo Store Manager è il responsabile di un punto vendita, una delle figure di spicco del retail, infatti viene anche chiamato Retail Manager. Il suo compito è quello di gestire tutti gli aspetti direttamente connessi all'operatività del negozio. Si tratta del punto di riferimento per tutti i lavoratori del punto vendita. Si interfaccia direttamente con il General Manager o all'Area Manager.

Di base si occupa della gestione economica, dell'organizzazione del personale e della supervisione di tutte le attività che si svolgono nel punto vendita. Le offerte di lavoro Lidl per questa posizione sono:

Terni, Sala Consilina, Rende, Perugia, Firenze, Pontedera, Livorno, Sassari, Milano, Trapani, Catania, Stradella, Vigliano Biellese, Novara, Como, Varese, Milano,

Assistant store manager

Bergamo, Ambivere, Grumello del Monte, Lodi, Paullo, Albino, Romano di Lombardia, Belfiore, Mortara, Santa Croce sull'Arno, Brunico, Novellara, Cerese di Virgilio, Colorno, Bolzano, Varna, Bronzolo, Lana, Laces, Lagundo, Gonzaga, Como, Domodossola, Verano Brianza, Varese, Cernobbio.

Offerte di lavoro Lidl Italia: Addetti alla vendita e posizioni della sede di Arcole

Addetto vendite a chiamata

L'Addetto alle vendite è una figura professionale che si occupa di assistere ed orientare i clienti nelle operazioni di acquisto. Se la figura dell’Addetto Vendite opera in negozi di piccole dimensioni potrà anche occuparsi del magazzino e della cassa. In poche parole, i compiti degli addetti vendita variano in base alle dimensioni, alla tipologia del punto vendita ed al reparto nel quale opera.

Ecco le città in cui Lidl Italia richiede addetti alla vendita:

Atripalda, Gemona del Friuli, Ponsacco, Poggibonsi, Trieste, Feltre, Valdobbiadene, Sciacca, Malo, Chiampo, San Giovanni al Natisone, Gorizia, Jesolo, Lissone, Latisana, a Mestre, Udine

In particolare, ad Arcole si ricercano anche le seguenti figure professionali full time:

packaging specialist





Logistic specialist;





Traduttore labeling & regulatory;





Senior e Junior Buyer;





Buyer prodotti marca Food;





Back Office amministrativo;





Employer branding specialist;





Sales analyst;



Collaboratore rilevamento prezzi;



Junior operational risk analyst;





Junior marketing analyst;





Facility manager;





Collaboratore finanziario area analisi;



Collaboratore HR;





Junior Real estate project manager;



IT SAP WM specialist;



Junior IT specialist;



Graduate program generazione talenti e vendite Verona.

Lidl Italia, offerte di lavoro: ecco altre posizioni aperte

Graduate program generazione talenti logistica - Somaglia, Pontedera, Massa Lombarda, Sesto al Reghena, Misterbianco, Volpiano





- Somaglia, Pontedera, Massa Lombarda, Sesto al Reghena, Misterbianco, Volpiano Generazione talenti vendite Milano est, Pontedera, Misterbianco, Massa Lombarda, Sesto al Reghena, Cosenza, Volpiano, Milano, Bolzano, Mantova, Rovigo, Brescia, Arcole





Milano est, Pontedera, Misterbianco, Massa Lombarda, Sesto al Reghena, Cosenza, Volpiano, Milano, Bolzano, Mantova, Rovigo, Brescia, Arcole commesso specializzato – Spilamberto, Forlì, Gemona del Friuli, Udine





– Spilamberto, Forlì, Gemona del Friuli, Udine Real estate specialist Biandrate, Misterbianco





Biandrate, Misterbianco Real estate development manager - Anagni





- Anagni Construction manager Biandrate, Palermo,





Biandrate, Palermo, HR legal specialist Volpiano

Offerte di lavoro Lidl Italia, come candidarsi

Per candidarvi ad una tra le offerte di lavoro Lidl Italia full time di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti vi basterà premere QUESTO LINK e selezionare “full time”, dopodiché potrete scorrere nel menù fino a trovare la vostra posizione ideale, oppure potrete digitare nei campi “quale posizione cerchi” e “in quale città”, l’impiego che state cercando e la città.

Una volta trovata, cliccateci sopra. Potrete scegliere se visionare la scheda della job description completa premendo “maggiori informazioni”, per poi premere il bottone "candidati ora".

Se avrete già un account, potrete effettuare l'accesso molto rapidamente, altrimenti dovrete registrarvi e inserire i vostri dati, compreso il curriculum e una breve lettera di presentazione.

